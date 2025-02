TikTok vine cu o soluție simplă la o problemă complicată. Ce faci după ce aplicația a dispărut din Google Play pe telefoanele cu Android

TikTok nu se lasă în fața restricțiilor și oferă utilizatorilor de Android o cale alternativă pentru a descărca aplicația, după ce aceasta a fost eliminată de pe Google Play în Statele Unite. În loc să aștepte o revenire incertă în magazinul oficial de aplicații, compania a decis să ofere direct fișierul de instalare (APK) pe site-ul său, permițând utilizatorilor să descarce și să instaleze TikTok fără restricții.

Această mișcare oferă o soluție rapidă pentru cei care vor să continue să folosească platforma, dar ridică și întrebări legate de securitate și compatibilitate cu regulile impuse de Google și Apple.

Dacă ai un telefon cu Android și TikTok a dispărut din Google Play, iată cum poți descărca aplicația direct de pe site-ul oficial:

TikTok oferă atât versiunea standard, cât și TikTok Lite, o variantă optimizată pentru conexiuni mai lente și telefoane cu performanțe mai modeste.

Oficial, TikTok susține că aplicația rămâne sigură și protejată, chiar dacă nu mai este disponibilă prin Google Play. Compania afirmă că codul sursă este verificat de Oracle și de un grup independent de inspectori de securitate, ca parte a eforturilor sale de a separa operațiunile din SUA de cele din China.

Cu toate acestea, lipsa unei verificări directe de către Google ridică întrebări despre actualizări, compatibilitate și securitate. Spre deosebire de Android, Apple nu permite instalarea aplicațiilor din afara App Store în SUA, ceea ce înseamnă că utilizatorii de iPhone vor trebui să se mulțumească cu accesul la TikTok prin browser până la o posibilă reinstalare a aplicației oficiale.

Deocamdată, Google și Apple nu au dat semne că ar contesta interdicția impusă asupra TikTok, iar revenirea aplicației în magazinele oficiale rămâne incertă. Până atunci, varianta APK rămâne singura soluție pentru utilizatorii de Android care vor să folosească TikTok fără restricții.

We’re enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download our app and create, discover, and connect on TikTok.

More information at our Help Center:…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) February 8, 2025