Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul financiar de la stat pentru plata facturii la curent. Cum depui cererea online, ce trebuie să faci

În 2025, Guvernul României continuă sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici prin acordarea tichetelor de energie, un mecanism menit să reducă povara facturilor la electricitate. Valoarea ajutorului este de 50 de lei pe lună, însă pentru a beneficia de acest sprijin, solicitarea trebuie depusă corect și în termen, fie online, fie la primărie sau la oficiile poștale. Noul cadru legislativ, stabilit prin OUG 35/2025, introduce reguli clare privind eligibilitatea și procedura de obținere.

Ministerul Muncii a publicat chiar și un tutorial video menit să îi ajute pe cei care aleg varianta digitală. Platforma oficială prin care se depun cererile online este epids.mmuncii.ro, iar procesul, deși simplificat, necesită completarea unor pași importanți pentru validarea corectă a cererii și obținerea tichetului.

Cine poate beneficia de tichetele de energie

Tichetele se adresează persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și familiilor unde venitul net pe membru nu depășește 1.784 de lei. Sprijinul este acordat exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, iar suma este menită să acopere parțial costurile pentru consumul lunar.

Eligibilitatea se stabilește pe baza veniturilor declarate și a documentelor introduse în platformă sau depuse fizic. Este important ca datele să fie completate corect, pentru că sprijinul financiar poate fi retras dacă se constată neconcordanțe.

Cum depui cererea online pentru tichetele de energie

Procesul digital este gândit să reducă birocrația și să elimine drumurile la ghișee. Pentru a completa cererea online, trebuie să parcurgi următorii pași:

Accesezi platforma epids.mmuncii.ro și introduci adresa ta de e-mail în câmpul dedicat. Bifezi căsuța „Confirmați că sunteți un om” și apeși pe „Autentificare”. Primești un e-mail de confirmare, unde trebuie să accesezi butonul verde „Autentificare”. Dacă mesajul nu apare în Inbox, verifică și dosarul Spam. După logare, selectezi „Cerere nouă” din colțul dreapta-sus. Alegi dacă soliciți sprijin pentru tine sau pentru altă persoană. Completezi datele personale: nume, prenume, CNP, număr de telefon, e-mail, dar și informații despre gospodăria ta (membrii familiei care locuiesc cu tine). Introduci datele locului de consum, mai exact codul POD și codul de client, disponibile pe factura de energie. Declari pe propria răspundere corectitudinea datelor și îți exprimi acordul pentru prelucrarea acestora conform legislației GDPR. Alegi modalitatea prin care vrei să primești tichetul: electronic (în aplicație sau pe e-mail) ori în format fizic prin poștă. Apeși „Salvează” pentru a înregistra cererea.

După trimitere, cererea intră în analiza Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, iar statusul poate fi urmărit direct din cont.

Ce faci dacă nu ai acces la internet

Pentru persoanele care nu au acces la internet, cererea poate fi depusă tipărit, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale. Formularul tipizat poate fi obținut de la aceleași instituții și completat manual. Procedura este identică, iar sprijinul se acordă în aceleași condiții.

Ministerul Muncii recomandă totuși depunerea online, pentru că este mai rapidă și reduce riscul de erori sau întârzieri în procesarea cererilor.

Recomandări pentru beneficiari

Cei care doresc să aplice pentru acest sprijin financiar ar trebui să aibă la îndemână facturile recente la energie, actele de identitate ale membrilor familiei și, în cazul depunerii online, o adresă de e-mail validă. De asemenea, este esențial să respecți termenul-limită pentru depunerea cererii, pentru a nu pierde dreptul la ajutor.

Sprijinul sub forma tichetelor de energie rămâne o soluție temporară, dar importantă pentru mulți români afectați de costurile ridicate ale electricității. Prin digitalizarea procedurii, statul urmărește să reducă birocrația și să ofere un acces mai ușor la acest tip de ajutor social.