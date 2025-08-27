Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul de la stat pentru facturi. Cererea se depune de mâine, 28 august

Românii cu venituri mici primesc, începând din vara acestui an, sprijin de la stat pentru a-și plăti facturile la energie electrică. Noua schemă de ajutor, numită „Tichete de energie”, a intrat în vigoare pe 1 iulie 2025 și se adresează consumatorilor vulnerabili, înlocuind vechiul sistem de plafonare și compensare a prețurilor. Valoarea sprijinului este de 50 de lei pe lună , iar cererile pot fi depuse atât online, cât și fizic, începând cu 28 august.

Mecanismul are la bază platforma electronică EPIDS (epids.mmuncii.ro), gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care permite înregistrarea rapidă a cererilor. Totuși, pentru cei fără acces la internet sau abilități digitale, există și varianta clasică, pe hârtie, disponibilă la primării și oficii poștale.

Cum depui cererea pentru tichetele de energie

În prezent, cererile online sunt deja active, iar începând cu 28 august 2025 , vor putea fi depuse și fizic. Există două variante:

la primăria localității de domiciliu, unde funcționarii pot înregistra solicitarea pe loc;

la oficiile poștale, unde beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate și factura la energie.

Tichetul nu se acordă în numerar și nu se virează într-un cont bancar, ci este folosit exclusiv pentru plata facturilor. Beneficiarul prezintă factura și documentul de identitate la poștă, iar contravaloarea sprijinului se scade direct din sumă.

Valabilitatea tichetului se extinde până la 31 martie 2026 , cu termen de 12 luni de utilizare de la ultima încărcare. Este important de știut că ajutorul este alocat pentru un singur loc de consum , indiferent dacă solicitantul este sau nu titularul contractului de energie.

Condiții, limitări și termene

Sprijinul se acordă doar persoanelor cu venituri mici, încadrate în categoria consumatorilor vulnerabili. Tichetul are caracter personal și nu poate fi înstrăinat . Dacă intervin modificări legate de domiciliu sau componența familiei, solicitantul trebuie să depună o nouă cerere.

Pentru facturile din lunile iulie și august, cererile online trebuie transmise până la 27 septembrie 2025 , ceea ce înseamnă că beneficiarii au un termen limitat pentru a recupera sumele aferente.

Deși Poșta Română a anunțat întârzieri în implementarea efectivă a sistemului, din lipsa unor instrucțiuni clare și a semnării convenției cu ANPIS, ministerul a confirmat că procedura va fi activă la nivel național de la finalul lunii august.

În plus, pentru informații suplimentare, cetățenii au la dispoziție un număr de call-center al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), unde pot verifica statutul cererilor sau detalii privind eligibilitatea.

De ce contează acest ajutor pentru români

Programul „Tichete de energie” reprezintă o gură de oxigen pentru familiile cu venituri reduse, în special pentru pensionari și persoane vulnerabile, care se confruntă cu creșteri ale costurilor de trai. Deși valoarea de 50 de lei nu acoperă în totalitate factura lunară, sprijinul reduce presiunea financiară și încurajează un mecanism de plată transparent, eliminând riscul de întârziere sau acumulare de datorii.

În același timp, acest program marchează o trecere spre digitalizare, prin platforma EPIDS, dar și o soluție de incluziune socială, pentru că oferă alternative de depunere a cererilor celor care nu au acces la internet.