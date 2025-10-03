The Social Network, la 15 ani: filmul care a prezis viitorul pe care nu l-am vrut

Pe 1 octombrie 2025, filmul The Social Network, regizat de David Fincher și scris de Aaron Sorkin, a împlinit 15 ani de la lansare. La vremea lui, părea doar o poveste despre nașterea Facebook și ambițiile lui Mark Zuckerberg, interpretat magistral de Jesse Eisenberg. Însă, revăzut astăzi, filmul se dovedește a fi mai mult decât o simplă cronică a unui start-up: a fost un avertisment despre cum social media avea să ne transforme radical viețile – și nu neapărat în bine.

Deși a fost aclamat de critici și a primit opt nominalizări la Oscar, pelicula a fost văzută inițial mai degrabă ca un portret al unui geniu controversat și al conflictelor de prietenie și putere care au dus la crearea celei mai influente rețele sociale. Privind retrospectiv, temele sale sunt astăzi mai relevante ca niciodată.

La lansarea din 2010, The Social Network a fost întâmpinat cu elogii. Jesse Eisenberg, în rolul lui Zuckerberg, și Andrew Garfield, în rolul partenerului marginalizat Eduardo Saverin, au reușit să redea tensiunea dintre ambiție, trădare și setea de recunoaștere. Filmul a câștigat trei Oscaruri, inclusiv pentru scenariul lui Aaron Sorkin, și a fost inclus de critici pe lista celor mai bune filme ale secolului XXI.

Pe lângă reușitele artistice, pelicula a avut și un impact cultural semnificativ. A prezentat generația tânără drept forța care putea schimba lumea prin tehnologie, dar și drept o generație care repeta, sub altă formă, greșelile predecesorilor. Într-un fel, filmul a servit ca inspirație pentru valul de antreprenori tineri din anii 2010, la fel cum Top Gun inspirase recrutări masive în aviația militară în anii ’80.

Mark Zuckerberg însuși declara, într-un interviu, că era curios să vadă cum filmul va influența tinerii antreprenori. Și, într-adevăr, numeroase start-up-uri și proiecte tehnologice au pornit după vizionarea filmului, dovadă a influenței sale asupra spiritului de inițiativă.

Temele ascunse ale filmului au devenit realitate

Ceea ce la vremea lansării părea doar o dramă despre ego și putere se dovedește astăzi o profeție tulburătoare. The Social Network a sugerat că, în spatele succesului, rețelele sociale se nășteau din insecurități, resentimente și dorința de validare. În film, Zuckerberg creează Facebook după ce este respins și ridiculizat – un act de control și revanșă.

Această motivație personală reflectă, la scară mai mare, modul în care platformele au ajuns să modeleze societatea: nu doar conectând oameni, ci și dezbinându-i. În anii 2010, Facebook a devenit terenul fertil pentru dezinformare, propagandă și fake news, influențând politica globală și distrugând încrederea socială.

Filmul nu a prezis direct aceste efecte, dar a arătat rădăcina lor: fragilitatea ego-ului și obsesia pentru putere. Relațiile distruse, prieteniile trădate și resentimentele dintre cofondatori au fost o metaforă pentru ceea ce avea să devină însăși dinamica lumii online. În loc să unească, rețelele sociale au început să rupă legături și să amplifice diviziunile.

În 2025, aceste teme par chiar mai actuale. Manipularea emoțională online, polarizarea extremă și impactul negativ asupra sănătății mentale – toate pot fi privite ca extensii ale avertismentului lansat, indirect, de filmul lui Fincher.

De la social network la social reckoning

Succesul și relevanța continuă a filmului au dus la apariția unui nou proiect: The Social Reckoning, un film scris și regizat de Aaron Sorkin, care va funcționa drept o continuare spirituală. De această dată, accentul nu va mai fi pe ascensiunea companiei, ci pe consecințele devastatoare ale rețelelor sociale, inspirate de „The Facebook Files” – documente publicate în 2021 ce dezvăluiau efectele nocive asupra adolescenților și răspândirea dezinformării.

Dacă The Social Network a fost despre nașterea unei idei care a schimbat lumea, continuarea promite să fie despre factura pe care o plătim cu toții. Titlul spune totul: nu mai e vorba despre o rețea, ci despre o socoteală socială.

Această tranziție este firească. Dacă primul film arăta cum o generație a ridicat imperii digitale pe baza ambițiilor personale, noul film se va concentra pe prețul uman și social al acestor imperii. De la efectele asupra sănătății mentale, până la influența asupra democrațiilor și a relațiilor personale, rețelele sociale au schimbat definitiv lumea – exact așa cum sugera, printre rânduri, filmul original.

La 15 ani de la premieră, The Social Network nu este doar un film biografic despre începuturile Facebook, ci și o oglindă a modului în care social media a remodelat societatea. Dacă atunci am ignorat avertismentul subtil al lui Fincher și Sorkin, astăzi realitatea ne obligă să îl recitim. Iar cu The Social Reckoning la orizont, urmează să vedem dacă cinematografia poate continua să fie nu doar o poveste despre trecut, ci și un ghid de avertizare pentru viitor.