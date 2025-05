„The Best of the Next” – Sport, Educație și Valori pentru Noua Generație în București, Ploiești și Timișoara

În perioada 24 mai – 1 iunie 2025, Bucharest Basketball Academy (BBA), în parteneriat cu NEPI Rockcastle, Sport Arena Streetball și PrimaSport, organizează evenimentul „The Best of the Next” în trei centre comerciale din rețeaua NEPI Rockcastle: Mega Mall București, Shopping City Ploiești și Shopping City Timișoara.

Acest proiect este parte din strategia BBA de a crea un cadru atractiv și propice pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor și adolescenților prin sport și educație.

Astfel, ”The Best of the Next” este mai mult decât o competiție de baschet – este un proiect dedicat formării unor generații sănătoase, echilibrate și bine informate. Prin sport, tinerii pot învăța disciplină, colaborare, responsabilitate și încredere în sine – abilități esențiale pentru viață.

Componenta Educațională: Nutriție și Psihologie Sportivă

Un element central al acestui proiect îl reprezintă sesiunile educaționale de nutriție și psihologie sportivă, susținute de jurnalistul Dragoș Pătraru.

De ce sunt importante aceste sesiuni?

Studiile naționale și internaționale arată că:

– 1 din 2 copii din România nu face suficientă mișcare zilnică (Sursa: Eurostat, 2023).

– Peste 40% dintre adolescenți au obiceiuri alimentare dezechilibrate, ceea ce influențează negativ dezvoltarea lor fizică și emoțională.

– Provocările legate de sănătatea mintală în rândul copiilor sunt în creștere, iar sportul are un rol esențial în prevenție

(Sursa: UNICEF România, 2022).

Prin urmare, proiectul aduce în prim-plan educația prin sport, pentru un stil de viață echilibrat, oferind acces gratuit la informații valoroase într-un format atractiv, adaptat vârstei participanților.

Baschet 3×3 – Dezvoltare prin sport de echipă

Copiii și adolescenții (7–18 ani) vor participa la competiții de baschet 3×3, coordonate de Bucharest Basketball Academy și Sport Arena Streetball – două organizații foarte relevante pentru dezvoltare juvenilă în baschetul românesc.

Declarație oficială:

„Credem că educația prin sport este una dintre cele mai puternice forme de investiție în viitorul copiilor noștri. Prin ‘The Best of the Next’ oferim acces liber la sport, educație nutrițională și susținere psihologică – într-un cadru prietenos, în mijlocul comunităților. Este modul nostru de a contribui activ la o societate mai sănătoasă și mai echilibrată.” Ionuț Ivan, antrenor coordonator Bucharest Basketball Academy.

Participarea este Gratuită.

Evenimentele se vor desfășura în parcările exterioare ale centrelor comerciale partenere. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online, conform instrucțiunilor comunicate pe paginile social media ale BBA și NEPI Rockcastle.

Proiectul își propune să ajungă la un număr semnificativ de copii din cele trei orașe, implicând activ părinți, antrenori, educatori și comunitatea locală în promovarea unui stil de viață activ și echilibrat.

Pentru mai multe informații puteți contacta Bucharest Basketball Academy la [email protected].

Articol susținut de Bucharest Basketball Academy.