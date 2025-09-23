Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 15:45
de Vieriu Ionut

Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?

ENTERTAINMENT
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
Test de atenție Sursă foto: Dudolf.com

În fiecare zi, mintea noastră are nevoie de exercițiu la fel cum mușchii au nevoie de mișcare. Jocurile logice, testele vizuale și puzzle-urile ascunse reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a-ți antrena creierul, de a-ți spori concentrarea și de a-ți îmbunătăți atenția la detalii. Popularitatea lor pe internet a explodat, iar provocările vizuale au devenit virale tocmai datorită nivelului ridicat de dificultate și a satisfacției pe care o simți atunci când reușești să descoperi răspunsul corect.

De ce puzzle-urile vizuale sunt mai mult decât un simplu joc

Un astfel de puzzle vizual a cucerit recent publicul online și a provocat mii de utilizatori să își testeze spiritul de observație. La prima vedere, imaginea pare să fie formată doar din ananași, însă realitatea este alta: printre ei se ascund patru bucăți de porumb care trebuie identificați.

Înainte de a intra în provocarea propriu-zisă, merită amintit faptul că puzzle-urile cu imagini nu sunt doar o distracție de moment. Ele funcționează ca un antrenament complet pentru minte. Studiile arată că astfel de exerciții pot îmbunătăți memoria, concentrarea și chiar calitatea somnului atunci când sunt rezolvate în mod constant, mai ales seara.

Vezi și:
Care dintre femei este soţia bărbatului din imagine? Doar 3% reuşesc să dea răspunsul corect

Mai mult, interacțiunea regulată cu astfel de provocări stimulează ambele emisfere ale creierului și ajută atât adulții, cât și copiii să își dezvolte gândirea critică și imaginația.

„Puzzle-urile vizuale sunt pline de toate ingredientele care stimulează creierul și îți pot îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor, atenția la detalii și concentrarea”, subliniază specialiștii.

Pentru cei mici, efectele sunt și mai vizibile: îmbogățirea vocabularului, o mai bună reprezentare vizuală și un sprijin real pentru dezvoltarea emoțională.

Provocarea virală: găsește bucățile de porumb ascunse printre ananași

Imaginea care face furori pe internet a devenit o adevărată enigmă pentru mulți utilizatori. Deși sarcina pare simplă la început, camuflajul porumbului printre formele și texturile ananasului îl face aproape imposibil de observat.

Acest puzzle viral îi face pe oameni să se scarpine în cap! Puzzle-ul este atât de complicat încât chiar și cele mai strălucite minți au renunțat.

Secretul constă în atenția la detalii. Cei care reușesc să treacă testul nu se lasă copleșiți de imaginea plină de ananași și scanează sistematic fiecare colț. Un sfat util este împărțirea imaginii în secțiuni mai mici, pentru a detecta mai ușor diferențele subtile dintre forme.

Test de atenție

Test de atenție

Cum să îți crești șansele de reușită

Pentru a găsi cele patru elemente ascunse, e nevoie să îți folosești vederea periferică și să fii atent la detalii precum forma, culoarea sau textura. Bucățile de porumb nu se integrează perfect în modelul ananasului, așa că privirea atentă la zonele unde apare o mică diferență poate face diferența dintre succes și eșec.

Porumbul este camuflat printre ananași, încât este aproape imposibil să-l găsești. Căutați boabe mici, ascuțite, care arată diferit de forma obișnuită a ananasului.

Dacă până acum nu i-ai descoperit, sfatul este să revii asupra imaginii și să îți concentrezi atenția pe detaliile care nu se potrivesc perfect. De multe ori, răspunsul este chiar sub ochii noștri, dar trece neobservat din cauza grabei sau a supraîncărcării vizuale.

Rezultatul final

După ce îți vei testa atenția și vei petrece câteva minute bune căutând, răspunsul este simplu: printre ananași se ascund patru bucăți de porumb bine camuflați. Dacă i-ai găsit pe toți, înseamnă că ai trecut cu brio testul și că atenția ta la detalii este peste medie. Dacă nu, provocarea rămâne un exercițiu excelent pentru antrenarea creierului și pentru dezvoltarea răbdării.

Răspunsul testului de atenție

Răspunsul testului de atenție

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
UE vrea să reformeze legea cookie-urilor și să schimbe modul în care „te dai pe internet”: Legea de la Bruxelles care te va afecta direct
UE vrea să reformeze legea cookie-urilor și să schimbe modul în care „te dai pe internet”: Legea de la Bruxelles care te va afecta direct
Cele mai vizionate 10 filme pe SkyShowtime România în prezent și de ce să le vezi
Cele mai vizionate 10 filme pe SkyShowtime România în prezent și de ce să le vezi
Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile
Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile
Emmanuel Macron, nevoit să meargă pe jos, prin New York, după ce convoiul său a fost blocat de coloana lui Donald Trump: „Trebuie să am răbdare”. Video
Emmanuel Macron, nevoit să meargă pe jos, prin New York, după ce convoiul său a fost blocat de coloana lui Donald Trump: „Trebuie să am răbdare”. Video
Metroul bucureştean, prin ochii unui american din Texas. „Zici că eşti în Jocul Calamarului”. Replicile internauţilor
Metroul bucureştean, prin ochii unui american din Texas. „Zici că eşti în Jocul Calamarului”. Replicile internauţilor
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ
Filmul Ice Road: Vengeance, pe Prime Video. Liam Neeson în Himalaya, supraviețuire pe un drum al răzbunării
Filmul Ice Road: Vengeance, pe Prime Video. Liam Neeson în Himalaya, supraviețuire pe un drum al răzbunării
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei, este acuzată de 11 infracțiuni
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei, este acuzată de 11 infracțiuni
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sezonul Balanţei aduce noroc din plin pentru aceste zodii. Vor avea o lună cum nici nu au visat
Playtech Știri
Andreea Antonescu, despre operația de lungire a picioarelor. Înălţimea a fost mereu o „problemă” pentru artistă
Playtech Știri
Medana Oprea, poetă premiată la Madrid. A lansat, de curând, al doilea volum de poezii: „Fără sentimentele profunde pe care le am pentru Alin, nu cred că aș fi scris vreodată”. Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...