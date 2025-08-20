Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 18:20
de Ozana Mazilu

Tesla lansează Model YL, un SUV electric de familie cu 6 locuri și autonomie record. Ce știm până acum

AUTO
Tesla lansează Model YL, un SUV electric de familie cu 6 locuri și autonomie record. Ce știm până acum

După luni întregi de zvonuri și imagini surprinse în teste, Tesla a confirmat oficial apariția unui nou model care promite să redefinească piața mașinilor electrice de familie. Este vorba despre Model YL, un SUV electric cu șase locuri, gândit să ofere mai mult spațiu, confort și performanțe de top. Vehiculul debutează pentru moment doar în China, cu un preț de aproximativ 47.000 de dolari (puțin sub 50.000 de euro), iar primele livrări sunt programate pentru luna septembrie.

Anunțul vine într-un moment cheie pentru compania condusă de Elon Musk, care încearcă să își consolideze poziția pe cea mai mare piață de automobile electrice din lume. Model YL nu este doar o versiune mai mare a lui Model Y, ci o variantă care aduce îmbunătățiri notabile în ceea ce privește autonomia, designul și versatilitatea interioară.

Un SUV mai mare și mai eficient

Diferența dintre Model Y și Model YL se observă imediat în dimensiuni. Noul SUV este mai lung cu 180 mm, mai înalt cu 24 mm și are un ampatament mărit cu 150 mm. Aceste modificări se traduc într-un habitaclu mai spațios și o poziție mai confortabilă pentru pasageri. Cu toate acestea, Tesla a reușit să păstreze un coeficient aerodinamic impresionant, de doar 0,216 Cd, chiar mai bun decât la varianta standard.

Un alt element esențial este autonomia. Grație unui pachet de baterii mai mare, Model YL promite până la 751 km parcurși în ciclul chinezesc CLTC, ceea ce îl plasează printre cele mai eficiente SUV-uri electrice de pe piață. Puterea este asigurată de două motoare electrice, unul pe fiecare punte, care dezvoltă împreună 456 CP. Performanțele nu au fost lăsate la voia întâmplării: accelerația de la 0 la 100 km/h se face în doar 4,5 secunde, iar viteza maximă ajunge la 210 km/h.

Deși este un vehicul mai masiv, Tesla promite că Model YL va fi la fel de agil și ușor de condus ca și fratele său mai mic. Prin aceste caracteristici, compania încearcă să răspundă cererii tot mai mari pentru mașini electrice de familie care să nu facă compromisuri nici la autonomie, nici la performanță.

tesla model yl

Interiorul orientat spre familie

Una dintre marile schimbări aduse de Model YL este configurația interioară. Tesla a ales o schemă 2-2-2 pentru cele trei rânduri de scaune, ceea ce înseamnă că pasagerii beneficiază de un plus de confort și acces mai facil. Al treilea rând de scaune, adesea incomod la alte SUV-uri, a fost gândit aici cu atenție: scaunele sunt rabatabile complet, au funcție de încălzire și se pot ajusta electric.

Practic, acest model oferă o flexibilitate ridicată pentru familiile care au nevoie atât de locuri suplimentare, cât și de spațiu pentru bagaje. Portbagajul se poate extinde până la 2.539 de litri, o valoare impresionantă pentru un SUV electric. Materialele din interior și atenția la detalii trădează orientarea spre un public care caută un echilibru între funcționalitate și eleganță.

Pe lângă designul practic, Tesla a introdus și opțiuni estetice speciale. Cea mai notabilă este culoarea exclusivă „Starlight Gold”, disponibilă contra cost, care completează imaginea premium a SUV-ului. De asemenea, difuzorul spate a fost redesenat pentru a îmbunătăți aerodinamica și pentru a diferenția Model YL de versiunea clasică.

O lansare strategică pentru piața din China

Faptul că Model YL este disponibil inițial doar în China nu este întâmplător. Această piață este, în prezent, cea mai competitivă din lume pentru mașinile electrice, iar Tesla are nevoie de un model adaptat nevoilor locale. Consumatorii chinezi pun accent pe spațiu, confort și autonomie, iar noul SUV răspunde perfect acestor cerințe.

Strategia companiei este clară: să își consolideze poziția într-un mediu dominat de rivali locali precum BYD sau Nio. Prin Model YL, Tesla își propune să atragă familiile urbane care caută un vehicul premium, dar în același timp practic și economic pe termen lung.

Dacă succesul în China va fi confirmat, există toate șansele ca Model YL să fie lansat și pe alte piețe, inclusiv în Europa. Asta ar putea însemna o nouă etapă pentru segmentul SUV-urilor electrice, unde concurența este deja intensă. Totodată, modelul ar putea impulsiona și alte companii să își extindă oferta de vehicule electrice de familie, crescând astfel presiunea pe piața globală.

Tesla a demonstrat de mai multe ori că poate dicta tendințele în industria auto. Model YL este încă o dovadă că firma americană nu se mulțumește doar să mențină status quo-ul, ci caută constant să ridice ștacheta. Dacă ți-ai imaginat până acum că SUV-urile electrice sunt mai degrabă mașini de compromis, noul Model YL îți arată că se poate și altfel: performanță, autonomie și confort, toate într-un singur pachet.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Saune pentru broaște: Soluția ingenioasă a unui biolog australian împotriva unei boli mortale
Saune pentru broaște: Soluția ingenioasă a unui biolog australian împotriva unei boli mortale
„Thailanda Europei”: străinii trăiesc visul de vacanță aici, dar localnicii pleacă pe bandă rulantă din cauza prețurilor mari
„Thailanda Europei”: străinii trăiesc visul de vacanță aici, dar localnicii pleacă pe bandă rulantă din cauza prețurilor mari
Traseul montan spectaculos din Maramureș pe care poți merge și cu copiii. Balog Ștefan, șef formație Salvamont, sfaturi pentru turiștii care pornesc în drumeție: „Oamenii nu știu să respire”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Traseul montan spectaculos din Maramureș pe care poți merge și cu copiii. Balog Ștefan, șef formație Salvamont, sfaturi pentru turiștii care pornesc în drumeție: „Oamenii nu știu să respire”. EXCLUSIV
Cum va arăta Gara de Nord după modernizare? Toată zona din jur va fi schimbată total, va exista şi o parcare subterană
Cum va arăta Gara de Nord după modernizare? Toată zona din jur va fi schimbată total, va exista şi o parcare subterană
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Playtech Știri
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”
Playtech Știri
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou