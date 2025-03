Tesla își pierde strălucirea: viitorul său seamănă mai degrabă cu Dacia românească a anilor ’90 decât cu un miracol tehnologic

Tesla, odată simbolul inovației în industria auto, se află acum într-o perioadă de declin care ridică semne de întrebare despre viitorul său. Compania fondată de Elon Musk se confruntă cu o scădere drastică a valorii de piață, o concurență tot mai agresivă și o strategie incertă. Dacă în urmă cu un deceniu Tesla era privită ca viitorul mobilității electrice, acum traiectoria sa amintește mai degrabă de parcursul Daciei în anii ‘90, când brandul românesc, odată promițător, devenise un producător prăfuit și lipsit de direcție, până la intervenția salvatoare a Renault.

Tesla, un gigant în derivă

În ultimii ani, Tesla și-a pierdut treptat avantajul competitiv care o diferenția de producătorii tradiționali. Cândva lider absolut în domeniul vehiculelor electrice, compania a ajuns acum să fie amenințată de giganți precum BYD din China, care reușește să producă modele mai ieftine și mai eficiente, dar și de producători clasici precum General Motors și Volkswagen, care au recuperat rapid decalajul tehnologic, scrie Reuters.

Scăderea cotei de piață este grăitoare. Dacă în 2021 Tesla domina 78% din piața americană de vehicule electrice, în ultimul trimestru din 2024 acest procent a coborât la doar 44%, conform datelor Kelley Blue Book. Pe lângă declinul din SUA, Tesla pierde teren și în Europa, unde vânzările sale au scăzut cu 45% în ianuarie 2025, în timp ce piața auto generală a înregistrat o creștere. În China, unde industria EV este în plină expansiune, veniturile companiei au scăzut cu 4% anul trecut, în timp ce piața a crescut cu 40%.

De la hype la realitate: promisiuni nerealizate și probleme structurale

Tesla a fost construită pe o strategie agresivă de marketing și pe viziunea futuristă a lui Elon Musk. Investitorii și fanii au fost captivați de promisiuni grandioase, precum apariția mașinilor complet autonome, dezvoltarea unui taxi-robot sau producerea unui model electric accesibil de 25.000 de dolari. Cu toate acestea, multe dintre aceste promisiuni nu s-au materializat.

Mașina de 25.000 de dolari, destinată publicului larg, este în continuare un vis îndepărtat. În loc de un model revoluționar, Tesla a anunțat că noile sale mașini „accesibile” vor fi doar versiuni simplificate ale celor existente, cu reduceri minore de costuri.

Autonomia completă rămâne o provocare. Deși Tesla a acumulat miliarde de kilometri de date prin sistemul său Full-Self Driving, progresul a stagnat, iar rivalii, precum Waymo de la Google, au lansat deja servicii de taxi autonome în mai multe orașe.

Tesla Optimus, robotul umanoid care ar trebui să revoluționeze industria muncii, este deocamdată un proiect de laborator, fără aplicabilitate reală.

În acest context, piața reacționează negativ. Acțiunile Tesla au scăzut cu 40% de la alegerile prezidențiale din SUA, iar veniturile pe 2024 au crescut cu mai puțin de 1%, în ciuda așteptărilor inițiale mult mai optimiste.

Paralela cu Dacia postdecembristă

Compararea Tesla cu Dacia postdecembristă poate părea exagerată la prima vedere, dar există paralele evidente. După căderea regimului comunist, Dacia a rămas blocată într-un model de business învechit, cu o tehnologie depășită și fără o strategie clară de viitor. În anii ‘90, marca era considerată o relicvă a trecutului, cu modele inferioare standardelor occidentale și cu o calitate a fabricației îndoielnică. Vânzările scădeau, iar competiția internațională eroda treptat poziția producătorului român pe piață.

Tesla, în ciuda statutului său de pionier al industriei EV, riscă să ajungă într-o situație similară. Odată un inovator care dicta regulile jocului, compania lui Elon Musk se vede acum în postura de a lupta din greu pentru a-și păstra relevanța, în fața unor competitori care au învățat să facă mașini electrice mai bune, mai ieftine și mai fiabile.

Dacia a reușit să își schimbe soarta atunci când Renault a preluat brandul, investind în tehnologii moderne și transformând-o într-un producător auto cu identitate proprie și o strategie clară. Tesla, însă, nu are un „salvator” la orizont și se confruntă cu o realitate din ce în ce mai dură: nu mai este singurul jucător relevant din industrie, iar modelele sale încep să fie privite mai degrabă ca produse de nișă decât ca soluții mainstream.

Tesla poate evita colapsul?

Spre deosebire de Dacia în anii ‘90, Tesla încă are atuuri importante. Dispune de un capital de 37 de miliarde de dolari, ceea ce elimină riscul unei crize financiare iminente. În plus, marca are o bază loială de clienți și un brand puternic, elemente care încă o mențin în joc.

Totuși, fără o schimbare majoră de strategie, Tesla riscă să fie depășită de competiție și să piardă statutul de lider al pieței EV. Musk trebuie să decidă dacă își va concentra eforturile pe dezvoltarea reală a companiei sau va continua să jongleze cu proiecte speculative, care mai degrabă alimentează iluzia inovației decât produc rezultate concrete.

Pentru moment, Tesla pare să se afunde într-un declin controlat, în care pierde din relevanță fără a fi în pericol iminent de faliment. Dar dacă nu reușește să se reinventeze la timp, viitorul său ar putea semăna tot mai mult cu trecutul Daciei postdecembriste: un brand care a dominat o industrie, doar pentru a ajunge să fie o umbră a fostei sale glorii.