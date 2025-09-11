Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 09:53
de Iulia Kelt

Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie

ȘTIINȚĂ
Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
Stephen Hawking a avut dreptate cu găurile negre / Foto: David Parry / PA via AP file

O echipă internațională de cercetători a reușit să aducă cea mai solidă dovadă de până acum pentru o ipoteză formulată de Stephen Hawking în urmă cu peste 50 de ani: găurile negre cresc în dimensiune atunci când se contopesc.

Observația a fost posibilă datorită Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO), care a „auzit” undele gravitaționale generate la unirea a două astfel de obiecte cosmice, scrie Live Science.

Dovada așteptată timp de jumătate de secol

Evenimentul detectat pe 14 ianuarie 2025 a arătat clar că doi monștri cosmici s-au unit, formând o gaură neagră mult mai mare decât cele două componente inițiale.

Vezi și:
O nouă teorie interesantă a oamenilor de știință: găurile negre s-ar putea forma în interiorul planetelor gazoase
Un laureat Nobel avertizează: „Inteligența artificială nu e un leac miraculos” în studiul găurilor negre

Datele analizate de cercetători arată că suprafața totală a celor două găuri negre înainte de coliziune era de aproximativ 243.000 de kilometri pătrați (dimensiune comparabilă cu statul Oregon).

După unificare, noul obiect cosmic avea o suprafață de circa 400.000 de kilometri pătrați, adică mai mare decât statul California.

Rezultatul confirmă predicția lui Hawking conform căreia suprafața evenimentului orizont (event horizon) nu poate scădea, ci doar crește în urma unui proces de fuziune.

Această descoperire vine după decenii de speculații și încercări de verificare. Stephen Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni ai secolului XX, nu a trăit să vadă confirmarea directă a teoriei sale, însă rezultatele publicate pe 10 septembrie 2025 în Physical Review Letters marchează un moment istoric pentru fizica teoretică.

Studiul a fost coordonat de Adrian G. Abac, doctorand la Institutul Max Planck pentru Fizica Gravitațională din Potsdam, Germania.

Cum a evoluat știința undelor gravitaționale

LIGO a detectat pentru prima dată unde gravitaționale pe 14 septembrie 2015, confirmând astfel o altă mare predicție, cea a teoriei relativității generale a lui Albert Einstein.

Dacă atunci descoperirea era un eveniment rar, acum, la un deceniu distanță, îmbunătățirile tehnologice permit identificarea fuziunilor de găuri negre aproape la fiecare trei zile.

Observațiile frecvente au transformat domeniul într-unul dintre cele mai dinamice din astrofizică. Detectarea undelor gravitaționale deschide o „fereastră” unică asupra fenomenelor extreme din Univers, precum coliziunile dintre găuri negre sau stele neutronice.

Confirmarea teoriei lui Stephen Hawking demonstrează că instrumentele moderne pot valida idei fundamentale formulate cu jumătate de secol în urmă, atunci când tehnologia nu permitea testarea lor.

Descoperirea subliniază nu doar soliditatea teoretică a predicțiilor lui Hawking, ci și faptul că știința progresează printr-o interacțiune constantă între teorie și observație.

Găurile negre, cândva considerate simple exerciții matematice, sunt astăzi surse de date concrete, capabile să ofere răspunsuri la unele dintre cele mai profunde întrebări despre Univers.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor
O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor
Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Anunțul ANAF pentru românii care trebuie să plătească CASS ”din buzunar”. Cum se calculează corect taxele datorate la Fisc
Anunțul ANAF pentru românii care trebuie să plătească CASS ”din buzunar”. Cum se calculează corect taxele datorate la Fisc
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gata cu vremurile grele pentru trei zodii. Nativii care trec peste toate obstacolele din 11 septembrie
Playtech Știri
Locul din frigider în care se ţin ardeii pentru a rămâne crocanţi săptămâni întregi. Nu se vor mai înmuia de acum
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Introspecția este cheia pentru nativii Scorpion
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...