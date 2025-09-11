Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie

O echipă internațională de cercetători a reușit să aducă cea mai solidă dovadă de până acum pentru o ipoteză formulată de Stephen Hawking în urmă cu peste 50 de ani: găurile negre cresc în dimensiune atunci când se contopesc.

Observația a fost posibilă datorită Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO), care a „auzit” undele gravitaționale generate la unirea a două astfel de obiecte cosmice, scrie Live Science.

Dovada așteptată timp de jumătate de secol

Evenimentul detectat pe 14 ianuarie 2025 a arătat clar că doi monștri cosmici s-au unit, formând o gaură neagră mult mai mare decât cele două componente inițiale.

Datele analizate de cercetători arată că suprafața totală a celor două găuri negre înainte de coliziune era de aproximativ 243.000 de kilometri pătrați (dimensiune comparabilă cu statul Oregon).

După unificare, noul obiect cosmic avea o suprafață de circa 400.000 de kilometri pătrați, adică mai mare decât statul California.

Rezultatul confirmă predicția lui Hawking conform căreia suprafața evenimentului orizont (event horizon) nu poate scădea, ci doar crește în urma unui proces de fuziune.

Această descoperire vine după decenii de speculații și încercări de verificare. Stephen Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți fizicieni ai secolului XX, nu a trăit să vadă confirmarea directă a teoriei sale, însă rezultatele publicate pe 10 septembrie 2025 în Physical Review Letters marchează un moment istoric pentru fizica teoretică.

Studiul a fost coordonat de Adrian G. Abac, doctorand la Institutul Max Planck pentru Fizica Gravitațională din Potsdam, Germania.

Cum a evoluat știința undelor gravitaționale

LIGO a detectat pentru prima dată unde gravitaționale pe 14 septembrie 2015, confirmând astfel o altă mare predicție, cea a teoriei relativității generale a lui Albert Einstein.

Dacă atunci descoperirea era un eveniment rar, acum, la un deceniu distanță, îmbunătățirile tehnologice permit identificarea fuziunilor de găuri negre aproape la fiecare trei zile.

Observațiile frecvente au transformat domeniul într-unul dintre cele mai dinamice din astrofizică. Detectarea undelor gravitaționale deschide o „fereastră” unică asupra fenomenelor extreme din Univers, precum coliziunile dintre găuri negre sau stele neutronice.

Confirmarea teoriei lui Stephen Hawking demonstrează că instrumentele moderne pot valida idei fundamentale formulate cu jumătate de secol în urmă, atunci când tehnologia nu permitea testarea lor.

Descoperirea subliniază nu doar soliditatea teoretică a predicțiilor lui Hawking, ci și faptul că știința progresează printr-o interacțiune constantă între teorie și observație.

Găurile negre, cândva considerate simple exerciții matematice, sunt astăzi surse de date concrete, capabile să ofere răspunsuri la unele dintre cele mai profunde întrebări despre Univers.