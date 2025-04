Temu și Shein vin cu vești proaste pentru români. Prețuri mai mari pentru chinezării, dar publicitate mai puțină

Două dintre cele mai populare platforme chineze de comerț online, Temu și Shein, care au câștigat rapid teren și în România datorită prețurilor mici și produselor variate, se pregătesc de o schimbare majoră de strategie. Mărfurile ieftine din China vor deveni mai scumpe, iar reclamele agresive din social media, cu care mulți utilizatori s-au obișnuit, vor dispărea treptat. Motivele țin de tensiunile comerciale internaționale și de măsurile luate de administrația americană.

Prețuri mai mari pentru produsele ieftine din China

Principalul motiv din spatele acestor schimbări este decizia administrației Trump de a elimina, începând cu 2 mai, scutirea de taxe vamale pentru mărfurile cu valoare sub 800 de dolari expediate din China și Hong Kong. Măsura vizează direct companii precum Temu și Shein, care trimit zilnic mii de colete ieftine direct către consumatorii din SUA și, indirect, către piețele din Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

Pentru a compensa noile taxe, Temu și Shein au anunțat deja intenția de a crește prețurile produselor. Astfel, cumpărătorii români care s-au obișnuit cu tricouri de 10 lei sau gadgeturi de câțiva euro vor observa o diferență notabilă în coșul de cumpărături începând din mai. Deși nu a fost oferită o estimare oficială, majorările vor reflecta costurile crescute de transport și taxele vamale.

În plus, companiile vor fi nevoite să-și regândească modelele de business. Profitabilitatea bazată pe marje mici și volum mare de vânzări este pusă sub semnul întrebării, iar o posibilă consecință ar putea fi renunțarea la livrările rapide sau gratuitatea transportului pentru comenzile sub o anumită valoare.

Mai puțină publicitate în social media

O altă schimbare vizibilă este reducerea semnificativă a bugetelor de publicitate. Potrivit firmelor de analiză din domeniul marketingului digital, atât Temu, cât și Shein au tăiat din cheltuielile pe platforme precum Facebook, Instagram, YouTube, TikTok și X. În doar două săptămâni, Temu și-a redus cu peste 30% investițiile în reclame digitale, iar Shein cu aproape 20%.

Această retragere din spațiul publicitar vine în contextul unei piețe tensionate, în care eficiența costurilor devine esențială. În același timp, este o veste proastă și pentru giganți precum Meta și Google, care au înregistrat venituri consistente din campaniile publicitare masive ale acestor retaileri chinezi.

Românii care navighează frecvent pe rețele sociale vor observa o diminuare a reclamelor de tipul „vezi ce produs ciudat se vinde cu 5 lei pe Temu” sau „reduceri explozive pe Shein”. Companiile par să se orienteze către o comunicare mai discretă și, probabil, mai localizată, în funcție de piețele-cheie.

Ce urmează pentru consumatorii din România

În mod indirect, aceste decizii influențează și cumpărătorii români. Deși măsurile vamale vizează în primul rând SUA, presiunea financiară asupra Temu și Shein va afecta și Europa. Prețurile crescute, reducerile mai puțin atractive și posibilitatea ca retururile să devină mai dificile sau costisitoare ar putea schimba radical modul în care românii interacționează cu platformele chineze.

În plus, scăderea investițiilor în publicitate ar putea însemna o pierdere de vizibilitate pentru aceste branduri pe piața locală, deschizând oportunități pentru alți jucători de e-commerce cu oferte similare, dar cu livrare locală și fără incertitudinile legate de taxe sau termene de livrare.

Într-un climat economic tot mai volatil, în care comerțul internațional devine un teren minat de taxe, reglementări și instabilitate politică, românii ar putea fi nevoiți să se reorienteze către alternative mai apropiate de casă. Iar dacă prețurile nu mai sunt atât de atractive, loialitatea față de Temu și Shein ar putea deveni istorie.