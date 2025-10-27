Temperatura ideală în casă iarna, dacă ai centrală: cum să setezi corect termostatul în fiecare cameră

Odată cu venirea frigului, apare întrebarea care frământă majoritatea proprietarilor de locuințe: care este temperatura ideală în casă iarna, astfel încât să ne bucurăm de confort fără să risipim energie? Răspunsul nu este unul universal, însă specialiștii în eficiență energetică oferă câteva repere clare pentru a menține un echilibru între confort, sănătate și economie.

Când este momentul potrivit să pornești centrala

Decizia de a porni sistemul de încălzire – fie că este vorba despre o centrală termică, calorifere electrice sau încălzire în pardoseală – depinde de mai mulți factori: temperatura exterioară, nivelul de izolație a casei, confortul locatarilor și costurile energetice.

Experții recomandă pornirea centralei atunci când temperatura din interior scade sub 18–19 °C, adică momentul în care disconfortul termic devine evident. Pentru a menține un nivel constant, este util să setezi termostatul la un prag confortabil (de exemplu 19–20 °C) și să permiți sistemului să se activeze automat atunci când temperatura scade sub acest nivel.

Valorile ideale pentru fiecare cameră

Deși fiecare familie are propriile preferințe, există recomandări generale privind temperatura ideală în diferite spații ale locuinței:

Living și camere de zi: între 20 și 22 °C – suficient pentru confort și activități cotidiene fără consum excesiv.

Dormitoare: între 16 și 19 °C – o temperatură ușor mai scăzută favorizează un somn mai odihnitor și o calitate mai bună a aerului.

Baie: între 22 și 24 °C, pentru a evita senzația de frig după duș.

Holuri, debarale sau camere rar folosite: pot fi menținute la 17–19 °C, adică cu 2–3 grade mai puțin decât camerele principale.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, temperatura minimă sănătoasă într-o locuință nu ar trebui să scadă sub 18 °C, mai ales dacă există copii, vârstnici sau persoane cu probleme respiratorii. În România, standardele energetice recomandă o temperatură medie de 20 °C pentru spațiile de locuit.

Cum economisești energie fără să sacrifici confortul

Fiecare grad în minus la termostat aduce o economie estimată de aproximativ 7% din consumul de energie pentru încălzire. Așadar, menținerea unei temperaturi moderate – de pildă, 20–21 °C în camerele principale – poate reduce semnificativ factura la gaz sau curent, fără un impact major asupra confortului termic.

De asemenea, este mai eficient să păstrezi o temperatură constantă decât să oprești complet centrala și să o repornești frecvent. Sistemul consumă mai puțină energie pentru a menține căldura decât pentru a reîncălzi pereții și mobilierul.

Sfaturi practice pentru reglarea termostatului: