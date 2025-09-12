Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Telefonul în mână la semafor când ești la volan, pretext de amendă usturătoare. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier

ACTUALITATE
Telefonul în mână la semafor când ești la volan, pretext de amendă usturătoare. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Cu telefonul în mână la volan / foto: reprezentare AI

Traficul aglomerat din marile orașe îi împinge pe mulți șoferi să își verifice telefonul atunci când mașina stă pe loc, la semafor. Ce pare o simplă distragere de câteva secunde este, însă, sancționată de noul Cod Rutier 2025, care prevede amenzi consistente și chiar suspendarea permisului de conducere.

Ce spune legea despre utilizarea telefonului la volan

Codul Rutier actualizat interzice explicit folosirea telefonului mobil la volan, indiferent dacă vehiculul se află în mișcare sau staționează temporar pe drumurile publice, cum este cazul la semafor. Singura excepție este utilizarea unui sistem hands-free.

Sancțiunile nu sunt deloc ușoare. Conform articolului 101 din legea circulației, șoferii riscă între 1.215 și 1.620 de lei amendă pentru simpla folosire a telefonului mobil în timpul conducerii. Fapta este considerată contravenție chiar dacă doar cauți o adresă în aplicația de navigație sau vorbești pe difuzor, dar cu telefonul în mână.

Mai grav, dacă șoferul este prins că ține telefonul în mână și încalcă simultan o altă regulă rutieră, atunci se adaugă și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă vorbești la telefon și nu porți centura de siguranță, vei fi sancționat de două ori – o amendă pentru nepurtarea centurii și o alta pentru utilizarea telefonului, plus suspendarea carnetului.

Sancțiunea se poate trimite și prin poștă

O altă noutate importantă adusă de lege este faptul că amenda poate ajunge la tine acasă, fără ca polițistul să te oprească în trafic. Autoritățile pot aplica sancțiunea și pe baza înregistrărilor video realizate de camerele de supraveghere sau de alte sisteme radar.

Procedura este simplă: poliția identifică mașina, transmite o notificare proprietarului și solicită informații despre cine se afla la volan. Proprietarul are cinci zile la dispoziție să declare conducătorul auto, iar ulterior sancțiunea este transmisă prin poștă direct celui vinovat.

Deși în practică mulți polițiști aleg să tolereze folosirea telefonului la semafor atâta timp cât șoferul respectă restul regulilor de circulație, legea lasă loc de sancțiuni clare și ferme.

În concluzie, chiar dacă tentanția este mare să verifici mesajele sau rețelele sociale când stai la semafor, riscul de a primi o amendă usturătoare și de a rămâne fără permis pentru o lună întreagă ar trebui să fie un motiv suficient pentru a folosi doar soluții hands-free sau pentru a trage pe dreapta atunci când ai nevoie de telefon.

