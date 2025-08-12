Telefoanele Google Pixel pe care nu trebuie să le cumperi niciodată. Modelele retrase de la vânzare vin cu risc de incendiu

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

TEHNOLOGIE
Telefoanele Google Pixel 6 sunt problematice

Google a decis să retragă din vânzare anumite modele de telefoane Pixel, după ce au apărut tot mai multe cazuri de supraîncălzire extremă și incendii spontane. Vizate sunt în special unitățile Pixel 6a recondiționate, scoase din oferta oficială Google Store în urma plângerilor și incidentelor raportate de utilizatori.

Deși compania nu a recunoscut oficial existența unei probleme de fabricație, măsura pare să fie o încercare de a evita un scandal public major și eventuale procese colective. Astfel de litigii ar putea implica despăgubiri considerabile pentru daune materiale, vătămări corporale sau chiar pierderi de vieți, în cazul în care telefoanele ar lua foc în situații necontrolate.

Pixel 6a recondiționat – promisiune de siguranță, realitate incertă

În teorie, modelele recondiționate nu ar trebui să repete problemele versiunilor originale, având acumulatorul înlocuit și verificări suplimentare înainte de vânzare. Cu toate acestea, riscul nu a dispărut, iar Google a preferat să oprească livrările pentru a preveni incidentele.

Pixel 6a a fost lansat în 2022 și a ieșit oficial din oferta magazinului Google Store în martie 2024. Unitățile recondiționate, vândute la 249 de dolari cu garanție de un an, beneficiau de campanii de înlocuire gratuită a bateriei sau, alternativ, de un voucher de 150 de dolari pentru achiziția unui alt model Pixel. Interesant este că varianta Pixel 6 standard continuă să fie disponibilă recondiționată, la un preț mai mic, și cu aceeași garanție.

Probleme mai vechi și suspiciuni pentru alte generații Pixel

Suspiciunile nu se opresc la Pixel 6a. Mai multe modele din gama Pixel, inclusiv generații anterioare, ar putea fi afectate de probleme similare. Sursele indică drept posibilă cauză seria de procesoare Tensor, care ar genera temperaturi ridicate, punând presiune pe acumulator.

Primele cazuri de supraîncălzire severă au fost semnalate la Pixel 4a, după actualizarea la Android 13. Google a reacționat prin actualizări de firmware menite să reducă riscul, însă soluțiile au inclus limitarea artificială a capacității bateriei și scăderea vitezei de încărcare. Aceste modificări au nemulțumit profund utilizatorii, care au acuzat compania de sabotaj, susținând că au plătit pentru un produs cu performanțe mai bune decât cele pe care le mai pot folosi acum.

În cazul Pixel 6a, problemele par să fi escaladat, apărând incidente în care telefoanele au luat foc atât în timpul încărcării, cât și în repaus.

