TCL la IFA 2025 – list inovațiilor dezvăluite la Berlin, de la televizoare și monitoare, la smartphone-uri și și smart home

TCL a venit la IFA 2025 cu o prezență masivă în hala 21A și cu mesajul clar că vrea să ducă “stilul de viață conectat” în cât mai multe case. De la ecrane uriașe QD-Mini LED și monitoare pentru gaming, până la smartphone-uri cu protecție de ochi NXTPAPER, audio wireless și electrocasnice cu AI, standul a funcționat ca un ecosistem în sine — completat de noul statut de partener olimpic mondial și de o zonă interactivă pentru fani.

Contextul de piață este favorabil companiei: TCL rămâne numărul 1 mondial la livrările de televizoare Mini LED, cu un avans important în H1 2025 și o creștere accelerată în Europa, în special pe diagonale mari. Pe scurt, oferta de la Berlin n-a fost o simplă vitrină de concepte, ci o colecție de produse concrete care vor ajunge pe rafturile din EMEA în următoarele luni.

Televizoare QD-Mini LED și home cinema de generație nouă

Seria C 2025 acoperă practic toate scenariile de vizionare. C9K vizează experiența cinematografică de seară, cu management de luminanță agresiv pentru negru profund și highlight-uri puternice, în timp ce C8K mizează pe echilibru: HDR bogat, mișcare fluidă și presetări prietenoase cu gamerii. C7K urcă la 144 Hz pentru sport, shootere și filme de acțiune fără estompare, iar C6K păstrează avantajele Mini LED într-un buget mai accesibil.

În vârf, QD-Mini LED TV X11K promite un “home cinema” real indiferent de lumină ambientală, iar seria 115X955 Max se adresează celor care vor pur și simplu cel mai mare ecran, fără compromis la claritate sau la procesarea mișcării. Integrarea audio “by Bang & Olufsen” pe modelele C7K/C8K/C9K și sistemul ONKYO Dolby Atmos pe 115X955 Max arată că TCL pune egal între imagine și sunet, evitând necesitatea unor sisteme externe pentru majoritatea utilizatorilor.

Ecrane și monitoare pentru gaming și creație

Monitorul 57R94 QD-Mini LED desființează configurațiile cu două ecrane: formatul 32:9 “Dual 4K” oferă spațiu absurd de mult pentru timeline-uri video, track-uri audio și HUD-uri extinse în jocuri. Local dimming-ul dens și gamutul amplu păstrează consistența culorilor pe toată lățimea.

Pentru spații de lucru mixte, 34R83Q combină precizia de culoare cu avantajele QD-Mini LED, iar 27R83U duce claritatea 4K într-un format compact, util atât la etalonare, cât și la jocuri competitive cu lag redus. Mesajul e simplu: fie că editezi, desenezi sau te joci, există un panou TCL calibrat pe nevoia ta.

Smartphone-uri, tablete și dispozitive purtabile cu NXTPAPER

În zona mobilă, TCL NXTPAPER 60 Ultra iese în evidență prin ecranul FHD+ de 7,2” cu tehnologie anti-glare, low-blue-light și zero-flicker, gândit să protejeze ochii la utilizare lungă. Telefonul adaugă funcții AI pentru citit/scris și o cameră tele periscopică de nivel flagship, țintind atât productivitatea, cât și creativitatea mobilă.

Complementează peisajul NXTPAPER 11 Plus și NXTPAPER 14 pentru lectură, notițe și desen, dar și NXTPAPER 5G Junior, un smartphone sigur pentru cei mici, cu control parental și mod “digital detox”. Noul ceas pentru copii MOVETIME MT48 aduce video-call 4G, GPS dual band, AI prietenos și baterie mai mare, într-un design IP68 care rezistă ritmului activ al copiilor.

Entertainment și audio: wireless cât să umple casa

Z100 Wireless Free Sound propune un difuzor fără cabluri, ușor de plasat oriunde și sincronizat cu televizoarele TCL compatibile. Dolby Atmos FlexConnect și funcția Tutti Choral creează o scenă sonoră coerentă, fie că vorbim de film, muzică sau gaming. Puterea pe vârf asigură headroom suficient pentru camere mari, fără să piardă din claritatea dialogurilor.

Pentru un upgrade simplu al sunetului TV, Q65H — proaspăt numit EISA Best Buy Soundbar 2025–2026 — face trecerea la Dolby Atmos cu o configurare minimă. Canalul central încorporat menține conversațiile lizibile, iar AI Sonic-Adaptation ajustează automat sunetul pentru acustica încăperii. Subwooferul wireless adaugă greutate pe frecvențe joase, fără cabluri inutile.

Smart home: aer curat, economii reale și electrocasnice conectate

La capitolul climatizare, FreshIN 3.0 urcă ștacheta pe calitatea aerului interior, cu filtrare în patru straturi și economie energetică prin T-AI Energy-Saving. VoxIN duce confortul mai departe cu control vocal hands-free, autocurățare la 56°C și filtre avansate — o soluție gândită pentru locuințe reale, nu doar pentru showroom.

În bucătărie, frigiderele Free Built-In, Flexi și Mega Space optimizează volumul util fără a ocupa mai mult spațiu, iar modelul cu ecran dublu transformă ușa într-un hub practic. Pe zona de rufe, seriile P5 Super Drum și F4 oferă conectivitate Wi-Fi și eficiență peste standardele clasei A, aducând economii palpabile la consum fără a sacrifica performanța. TCL a pre-vizionat și soluții noi de washer-dryer compacte pentru Europa.

Sustenabilitate și energie: de la ECORA™ la soluții solare

Inițiativa TCLGreen prinde formă prin compozitul ECORA™, rezultat din reciclarea deșeurilor de porțelan și plastic. Materialul promite durabilitate și o textură premium pe dispozitivele de zi cu zi, iar primele produse comerciale sunt așteptate în 2026. Este un exemplu de sustenabilitate aplicată, nu doar de comunicat de presă.

În paralel, TCL a prezentat panouri solare proprii și soluții SunPower Home, semn că strategia de “casă inteligentă” include tot mai mult și capitolul producție/eficiență energetică. Integrarea cu SmartThings-like-ul din ecosistemul TCL permite urmărirea consumului și scenarii de automatizare care reduc amprenta de carbon fără efort din partea utilizatorului.

Inovații în mobilitate și AR, plus spirit olimpic

RayNeo AR Glasses, cockpit-urile “Human-Vehicle-Home”, încuietorile smart și robotul modular AI “TCL Ai Me” completează tabloul de inovații, cu accent pe interacțiune naturală, expresii realiste și integrare între mașină, casă și dispozitive personale. Este o direcție care sugerează că TCL vede AI-ul ca pe liantul tuturor categoriilor din portofoliu.

Statutul de partener olimpic mondial aduce activări dedicate la Berlin — ambasadori, provocări pentru fani și povești din culise — dar funcționează și ca declarație de intenție: compania își propune să conecteze divertismentul de acasă cu marile momente sportive ale următorilor ani, de la ecranele uriașe până la sunetul care umple camerele.