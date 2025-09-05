Taxe și impozite mai mari pentru români, niciodată nu a costat atât să ai o casă sau o mașină în România. Cum se taxează proprietățile

Românii care dețin locuințe sau mașini se pregătesc pentru cele mai mari creșteri de taxe și impozite din ultimii ani. Guvernul a anunțat, în cadrul celui de-al doilea pachet de reforme fiscale, majorări consistente care îi vor afecta direct pe proprietari. De la impozitul pe casă, care va fi mai mare cu până la 70%, până la dublarea taxei pentru autoturisme, povara fiscală va fi resimțită în buzunarele a milioane de cetățeni. Autoritățile justifică măsura prin necesitatea consolidării bugetelor locale și prin alinierea la standardele europene, unde impozitele pe proprietate sunt semnificativ mai ridicate.

Impozite mai mari pentru locuințe

Cea mai vizibilă schimbare va fi pentru cei care dețin locuințe. Dacă până acum, un proprietar de casă din mediul rural plătea în jur de 120 de lei pe an, din 2026 impozitul va urca la aproximativ 200 de lei. În orașe, unde impozitele sunt deja mai mari, creșterile vor fi și mai semnificative, în funcție de evaluarea bazei impozabile.

Vicepremierul Tanczos Barna a explicat că măsura vine la solicitarea Comisiei Europene, în contextul în care multe primării din România nu actualizează periodic nivelul taxelor. Astfel, autoritățile locale vor avea la dispoziție fonduri suplimentare pentru investiții în infrastructură și servicii publice, iar dependența de bugetul central ar trebui să scadă.

Totuși, economiștii atrag atenția că noua formulă ar trebui să facă diferența între locuința principală și casele de vacanță sau proprietățile de lux. O astfel de diferențiere există deja în multe țări europene și ar putea atenua impactul asupra familiilor cu venituri medii.

Taxe suplimentare pentru mașini și posibile schimbări pentru electrice

Șoferii nu scapă nici ei de majorări. Impozitul pentru autoturismele cu motoare mici, cele mai răspândite în România, aproape se dublează: de la 70–80 de lei pe an la circa 150 de lei. Guvernul ia în calcul și o formă de taxare pentru mașinile electrice considerate de lux, cu prețuri de peste 100.000 de euro. Argumentul este echitatea socială: dacă proprietarii de autoturisme scumpe beneficiază de facilități fiscale doar pentru că sunt electrice, sistemul devine dezechilibrat.

La fel ca în cazul locuințelor, noile impozite pentru mașini vor aduce venituri suplimentare pentru administrațiile locale. Oficialii spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii și întreținerea drumurilor, însă șoferii sunt sceptici, în condițiile în care problemele de trafic și calitatea scăzută a drumurilor persistă de ani de zile.

Alte măsuri incluse în pachetul fiscal

Pe lângă creșterea impozitelor pe locuințe și autoturisme, Guvernul introduce și o taxă pe colete. Toate pachetele primite din afara Uniunii Europene, cu o valoare sub 150 de euro, vor fi taxate cu 25 de lei. Este vizată în special avalanșa de comenzi online din China, unde zilnic intră în România peste 200.000 de colete.

În paralel, impozitul pe câștigurile obținute la bursă se majorează: de la 1% la 3% pentru titlurile deținute pe termen lung și de la 3% la 6% pentru cele pe termen scurt.

Ce înseamnă pentru români aceste schimbări

Creșterea taxelor pe locuințe și mașini îi afectează direct pe aproape toți cetățenii, dat fiind că România are cel mai mare procent de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană. De asemenea, mașina personală este pentru mulți români o necesitate, nu un lux, mai ales în localitățile unde transportul public lipsește sau este insuficient.

Economiștii avertizează că, deși impozitele pe proprietate din România sunt încă sub media europeană, impactul lor asupra familiilor cu venituri modeste poate fi semnificativ. În lipsa unor măsuri de diferențiere între locuința principală și alte proprietăți, riscul este ca aceste taxe să accentueze inegalitățile sociale.