Taxe pentru românii din diaspora. După ani de zile, cei care locuiesc în străinătate sunt nevoiţi să plătească din nou pentru anumite servicii

Românii care locuiesc și muncesc peste hotare vor achita din nou taxe pentru anumite servicii consulare, după ce acestea au fost eliminate în urmă cu opt ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat reintroducerea unor tarife, măsura fiind justificată prin necesitatea de a îmbunătăți rapiditatea și calitatea serviciilor oferite în diaspora.

Românii din străinătate vor plăti din nou taxe

Potrivit proiectului de modificare a Legii 198/2008 privind serviciile consulare, aflat acum în dezbatere publică, noile taxe ar putea intra în vigoare cel mai devreme la 1 ianuarie 2026, dacă vor fi aprobate de Guvern. Directoarea Departamentului Consular, Oana Darie, a prezentat principalele schimbări:

Documente de călătorie – reintroducerea taxei de 55 de euro, cu excepția cazurilor de furt al pașaportului sau al cărții de identitate.

Vize de lungă ședere – creșterea tarifului de la 120 la 200 de euro.

Servicii notariale – reducerea taxei pentru traduceri de la 30 la 20 de euro, dar majorarea de la 20 la 30 de euro pentru legalizarea traducerilor.

Taxele pentru serviciile de stare civilă vor rămâne eliminate.

Impactul financiar al acestor taxe

MAE estimează că, dacă noile tarife ar fi fost aplicate în 2024, instituția ar fi încasat aproximativ 39 de milioane de euro. 18 milioane de euro ar fi provenit din vizele de lungă ședere, iar aproape 9 milioane de euro ar fi intrat direct în bugetul ministerului.

Veniturile din vize vor fi împărțite între bugetul de stat și MAE, în timp ce taxele pentru celelalte servicii vor reveni integral ministerului.

În 2024, consulatele României au prestat peste 923.000 de servicii consulare, majoritatea gratuite. „În ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate gratuit”, a precizat Lucreția Tănase, secretar general al MAE.

Oficialii MAE susțin că reintroducerea acestor taxe este necesară pentru a asigura fondurile destinate digitalizării și extinderii serviciilor consulare oferite românilor din străinătate.