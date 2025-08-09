Taxe de drum care trebuie plătite de românii care merg în Albania. Carburanţii cei mai ieftini se găsesc în Macedonia de Nord

O călătorie cu mașina spre destinații exotice, precum Albania, implică o planificare atentă a traseului și a bugetului, în special când vine vorba de cheltuielile de drum. Pentru românii care aleg să traverseze Balcanii pe ruta Serbia – Macedonia de Nord, informațiile despre taxele de autostradă și prețurile carburanților pot face diferența între un drum relaxant și unul presărat cu surprize financiare neplăcute. Descoperă detaliile esențiale pentru a-ți planifica eficient bugetul de călătorie.

Taxele de drum: sistemul de plată pe ruta spre Albania

Pe parcursul călătoriei din România spre Albania, șoferii se vor confrunta cu sisteme de taxare diferite, în funcție de țara pe care o traversează. Un călător care a parcurs recent această rută a detaliat experiența sa, oferind informații prețioase.

În Serbia, taxarea se face într-un mod familiar multor șoferi români: „am plătit o singură dată aproximativ 79 lei (practic luați un tichet la intrare și când ieșiți de pe autostrada plătiți)”. Acest sistem bazat pe distanța parcursă este relativ simplu și ușor de gestionat.

În schimb, în Macedonia de Nord, sistemul este mai fragmentat. Aici, taxele se plătesc pe segmente de autostradă, la bariere, cu sume mai mici: „am plătit tot câte 1 euro sau maxim 2 pe segmente diferite de autostrada”, a spus un român pe un grup dedicat vacanțelor în Albania.

Chiar dacă valoarea individuală a taxelor este mică, este important să ai la tine monede sau bancnote de valoare redusă pentru a facilita plata. Surpriza plăcută vine în Albania, unde, cel puțin pe porțiunea de drum parcursă de sursa noastră, nu există autostrăzi taxate.

„Pe Albania nu am avut autostrada, deci nu am plătit nimic,” a confirmat șoferul.

Sfat strategic: unde alimentezi cel mai ieftin

O altă cheltuială majoră într-o călătorie cu mașina este combustibilul. Prețurile variază considerabil de la o țară la alta, iar alegerea strategică a locului de alimentare poate reduce semnificativ costurile. Conform informațiilor oferite, cel mai avantajos loc pentru a face plinul se află în Macedonia de Nord.

„Plinul în Macedonia e un pic mai ieftin decât celelalte țări,” a menționat un alt român, la aceeași postare.

Un pont util pentru cei care vor să profite de această oportunitate este să caute stațiile de alimentare Lukoil, considerate a avea cele mai bune prețuri pe acest segment de drum.

Călătoria, o chestiune de pregătire

În concluzie, pregătirea temeinică a unei călătorii cu mașina spre Albania necesită mai mult decât un simplu traseu stabilit pe GPS. Cunoașterea detaliilor practice, precum sistemele de taxare din Serbia și Macedonia de Nord sau prețurile carburanților, este esențială pentru a asigura o experiență de drum cât mai plăcută și lipsită de griji.

Rezumând, pe ruta balcanică, taxele de drum se achită la bariere în Serbia și Macedonia, în timp ce în Albania, cel puțin în anumite zone, nu există taxe de autostradă. Pentru a reduce costurile cu carburantul, este recomandat să faci plinul în Macedonia de Nord, de preferință la o stație Lukoil, unde prețurile sunt mai avantajoase comparativ cu țările vecine.