Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 17:30
de Daoud Andra

Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor

Legislație
Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor
Succesiunea reprezintă procedura prin care averea unei persoane decedate este transmisă legal către moștenitorii săi. Este, practic, pasul juridic necesar pentru ca bunurile – fie ele imobile, conturi, terenuri sau alte valori – să treacă în proprietatea celor îndreptățiți. Această procedură poate fi realizată fie la notar, fie în instanță, însă majoritatea românilor aleg varianta notarială, deoarece costurile sunt mai mici, iar durata de soluționare este mai scurtă.

Ce spune legea cu privire la succesiune

Totuși, mulți nu știu că legea impune și un termen-limită pentru finalizarea succesiunii. Concret, dacă moștenirea nu este dezbătută și finalizată în cel mult doi ani de la data decesului, moștenitorii sunt obligați să plătească un impozit suplimentar de 1% din valoarea bunurilor moștenite.

Potrivit Codului civil, moștenirea unei persoane se „deschide” automat în momentul decesului acesteia. Din acel moment, moștenitorii legali sau cei desemnați prin testament au posibilitatea să accepte sau să renunțe la moștenire. Persoana care are dreptul să moștenească, dar nu a luat încă o decizie, poartă denumirea de succesibil.

Pentru a deveni efectiv moștenitor, succesibilul trebuie să accepte moștenirea în termen de un an de la deces, fie în mod expres, fie tacit. Acceptarea expresă presupune semnarea unui act oficial la notar, în care persoana declară că își însușește drepturile succesorale. În schimb, acceptarea tacită se produce atunci când moștenitorul face un gest care dovedește clar că se comportă ca proprietar: de exemplu, administrează bunurile moștenite, plătește impozitele aferente sau dispune de acestea.

Scutirea de impozit și excepția de 1%

Conform Codului fiscal, dacă moștenitorii finalizează succesiunea în termen de doi ani de la data decesului, ei beneficiază de scutire de impozit pentru bunurile transmise prin moștenire. Această facilitate a fost introdusă pentru a încuraja soluționarea rapidă a situațiilor juridice și pentru a evita blocarea bunurilor în lipsa unui titular clar.

Însă, dacă succesiunea nu se finalizează în acest interval, se aplică regula generală: „În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termen de doi ani de la data decesului autorului, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.”

Cu alte cuvinte, dacă moștenitorii amână procedura, statul percepe o taxă suplimentară, calculată în funcție de valoarea bunurilor care fac obiectul moștenirii – terenuri, clădiri, conturi sau alte active.

Pe lângă impozitul de 1% datorat statului, moștenitorii trebuie să suporte și taxele notariale aferente dezbaterii succesiunii. Acestea variază în funcție de complexitatea dosarului și de valoarea bunurilor, însă în general includ onorariul notarului, taxele de intabulare și, uneori, costurile pentru evaluarea imobilelor.

În concluzie, dacă ești moștenitor, este recomandat să nu amâni deschiderea succesiunii. Procedura realizată în termen nu doar că te scutește de plata suplimentară a impozitului de 1%, dar previne și eventualele conflicte între moștenitori sau blocarea bunurilor moștenite. În plus, succesiunea rapidă asigură claritatea juridică asupra proprietăților și permite folosirea lor legală fără complicații ulterioare.

