Tavi Clonda, adevărul despre eșecul de la Temptation Fortune și relația cu Gabriela Cristea: ”Ea m-a îmbărbătat, dar degeaba”

Tavi Clonda a vorbit, în exclusivitate pentru PLAYTECH, despre cum s-a descurcat la Tempting Fortune, show-ul de la Kanal D la care a participat, dar și despre relația cu Gabriela Cristea. Și, spune vedeta, momentele pe care le-a petrecut în reality-show au fost extrem de dificile, iar plecarea lui a fost una cât se poate de normală. Ba chiar, spune el, a fost primit acasă cu brațele deschise, chiar dacă, la începerea emisiunii, era văzut ca un favorit.

Ai pornit spre Tempting Fortune ca mare favorit și te-ai întors cam… repede?

Sincer, nu știu cât de repede pare pe TV, dar s-a stat ceva. Am plecat, într-adevăr, primul, dar mi-am asumat lucrul ăsta. Am ieșit din zona de confort, am vrut să fac lucrul ăsta, am apreciat la mine că am rezistat la niște chestii la care aveam eu niște dubii cu mine. Am plecat în momentul în care am început să simt că ceilați își vor pierde răbdarea, își vor pierde cumpătul și se va transforma într-un show mare. Ceea ce s-a și întâmplat. Misiunea mea, și am spus de la început, era să fiu mediator. Așa sunt eu și în viața mea, încerc să împac pe toată lumea. Cred că mi-ar fi fost foarte greu, chiar imposibil, pentru că lipsurile de acolo duc la frustrări și nervi. Plus, cel mai mare motiv a fost dorul de fetițele mele.

Totuși, unii zic că ai cedat cam repede…

Mă gândeam doar la întrebarea asta, știam că Gabriela primea întrebarea în fiecare seară: ”Dar tati când vine?”. Așa îmi făceau și mie, cu referire la Gabriela, când ea era doar la muncă, în București… Și Gabriela nu avea ce să le zică, noi nu puteam vorbi nici măcar la telefon. Iar întrebarea asta mi-a umblat în cap, în ultima noapte nu am dormit aproape deloc.

Apoi am primit și telefonul de la Gabriela, i-am auzit vocea… Ea m-a îmbărbătat, dar degeaba. M-am emoționat și mai tare și am acceptat temntația biletului de avion, m-am întors acasă și nu, nu regret nimic.

Ce a fost cel mai greu acolo?

Cel mai greu, pe lângă dorul de familie, a fost cu haine. Hainele s-au împuțit efectiv, miroaseam a oțet de mere, toți. Din a doua zi, că ne-a prins o ploaie teribbilă din a doua zi, și noi nu am știu să punem hainele în pungi. Aveam în pungi doar soșete, lenjerie intimă și tricoul de dormit. În rest, totul era ud. Și era și o umiditate foarte mare, nu puteai să le usuci.

Cu mâncarea era cum era. Ți se făcea foame un pic, așa, slăbești un pic, mai bei apă… Plus că mai luai câte o tentație, o reglai ușor. Mai era și mersul în soare. Pare ușor la Tv, dar e groaznic. Și când mai vine și câte o ploaie, tu crezi că e bine, că te răcorește, dar ea doar te face ciuciulete și apoi te arzi la soare.

Gabriela când a aflat că te întorci ce a zis? Mai ales că te-a și îmbărbatat. Nu a fost dezamăgită?

Am vrut să le fac o surpriză să nu le spun nimic. Nu am putut totuși, am stat o seară fără să le sun, dar totuși am făcut-o și le-am zis că vin acasă. Mi-a spus că nu îi vine să creadă… Dar ea, având încredere în mine mi-a spus că dacă eu așa consider, așa trebuie să fac.

Nu am dezamăgit-o. Mi-a spus și când am plecat să stau cât pot eu, dacă pot, să stau și până la final, dar să fac totul cum simt eu, cum cred eu. Nu mai suntem la vârsta la care să tragem de noi aiurea. Ne luăm deciziile asumate, individuale. Mi-a spus că dacă eu am considerat că trebuie să plec, mă așteaptă acasă. Asta trebuie să audă oricine, nu nu trebuie să audă critici. Că astea doar îndepărtează cuplurile.

Ce ați făcut primul lucru când ai ajuns acasă? În afară de pupăturile de rigoare…

Primul lucru, ne-am pus la masă și am mâncat toți patru. Era perioada de după Paște, eu nu am mâncat masa tradițională… Mi-a făcut o friptură, ceva, la cuptor, și o salaltă. Dar nu conta ce am mâncat, era important că stăteam cu toții la aceeași masă și eram împreună.

Ești mare grataragiu… Ce trebuie să faci ca să iasă carnea perfectă pe grătar?

Trebuie să o iubești! (râde, n. red.). acum serios, trebuie să o faci cu prietenii și familia lângă tine, asta trebuie să faci! Apoi să ai o plită ca să nu o arzi, să nu intre gudron în ea. Îi pui sare, piper, cimbru sau rozmarin.

Ce se bea la un grătar?

Înainte de masă se bea un rom, un cognac, ceva și după… un pahar de vin. Două, fie trei (râde, n. red.).

Care e mâncarea favorită a Gabrielei când faci tu grătar?

Cotletele de berbecuț îi plac ei. Le țin în baiț, trebuie să știi să le faci, dar sunt fragede, mănâncă și copiii.

Cum faci baițul?

Cu baițul se ocupă ea, trebuie să recunosc. Eu doar le scot din frigider și le pun pe grătar. Noi ne împărțim treburile. M-aș pricepe și eu, dar nu mă lasă, Gabrielei îi place foarte mult să gătească. La grătar nu se mai bagă acum. Înainte, când ne-am cunoscut, se băga și la grătar, dar acum are copiii și nu se mai bagă. Nici micii nu mă lăsa să îi fac, îmi zicea cum să îi întorc.

Ce mai facem cu muzica?

Pregătesc două piese, dar tot aștept să îmi iau elan. Le am, sunt făcute, trebuie doar înregistrate și mixate.

Deci le ai, dar nu ai făcut nimic…

E textul compus de mine, o să fie și un feat cu cineva. Dar nu pot să spun cu cine, e păcat să stric surpriza. Dar, serios, am două piese, trebuie să le înregistrez, dar mi-e frică că vine vacanța și nu mai apuc, că pleacă lumea.

Unde plecați în vacanță?

Spre sfârșitul verii avem o destinație, dar nu pot să spun unde. Acum plecăm în Italia. Am descoperit niște locuri acolo, parcă aș vrea să luăm și o casă acolo. Sunt și la un euro, dar trebuie să ai vreo 100.000 de euro în cont (râde, n. red.).