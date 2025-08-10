Ţările în care se zboară cel mai mult cu avionul. Statele Unite ale Americii ocupă primul loc cu 876 de milioane de pasageri pe an, cine este pe a doua poziţie

Industria transportului aerian continuă să fie un motor esențial al economiei globale și o parte vitală a vieții moderne. De la zboruri intercontinentale la navete rapide între orașe, cerul este mai aglomerat ca oricând. Un nou raport publicat de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) oferă o privire detaliată asupra stării aviației mondiale în 2024, dezvăluind statistici fascinante despre cele mai mari piețe, cele mai aglomerate rute și tipurile de aeronave preferate de companii și pasageri.

America domină, dar Asia-Pacific o ajunge din urmă

Raportul IATA pe 2024, intitulat World Air Transport Statistics, arată clar cine sunt „greii” aviației mondiale. Statele Unite ale Americii se mențin pe prima poziție, cu un număr impresionant de 876 de milioane de pasageri transportați într-un singur an. Majoritatea acestor zboruri sunt interne, iar această cifră este de patru ori mai mare decât cea a Indiei, o țară cu o populație considerabil mai mare, care ocupă locul cinci în clasamentul global. Totuși, creșterea anuală a traficului aerian în SUA este de doar 5,2%, o cifră modestă în comparație cu rivalii săi.

Pe locul doi se află China, care a transportat 741 de milioane de pasageri în 2024 și înregistrează o creștere spectaculoasă de 18,7% de la an la an. Această ascensiune rapidă sugerează că țara asiatică ar putea deveni în curând liderul pieței aviatice. O altă surpriză o reprezintă Regatul Unit, care, în ciuda dimensiunilor sale reduse, se clasează pe locul trei cu 261 de milioane de pasageri. Spania, o destinație populară pentru vacanțe, completează topul patru, cu 241 de milioane de pasageri pe an.

Rute aglomerate și avioane populare: O privire în detaliu

Raportul nu se oprește doar la națiunile iubitoare de avioane, ci pătrunde și mai adânc în statisticile de zbor. Surprinzător, nouă din zece dintre cele mai aglomerate rute din lume se află în regiunea Asia-Pacific. Cu toate acestea, pe primul loc se află o rută internă din Coreea de Sud: zborul de o oră și 15 minute între orașul insular Jeju și capitala Seul. Această rută a fost parcursă de peste 13 milioane de pasageri în 2024.

În America de Nord, cea mai aglomerată rută este o combinație clasică, comparată în raport cu „ketchup-ul și hot dog-ul”: zborul între JFK (New York) și LAX (Los Angeles). Această rută a atras 2,2 milioane de pasageri în 2024. Pentru Europa, cea mai populară rută este cea de o oră între destinațiile de vacanță spaniole Barcelona și Palma de Mallorca, cu 2 milioane de pasageri. În America Latină, zborul de o oră dintre Bogotá și Medellín a transportat 3,8 milioane de pasageri, iar în Africa, ruta internă sud-africană între Cape Town și Johannesburg a avut 3,3 milioane de pasageri.

Când vine vorba de aeronave, deși Boeing 737 Max a avut o „istorie dezastruoasă,” familia de avioane Boeing 737 (incluzând toate variantele) rămâne cea mai utilizată aeronavă din lume, cu 10 milioane de zboruri efectuate în 2024. Pe locurile doi și trei se află rivalul european Airbus, cu modelele sale A320 (7,9 milioane de zboruri) și A321 (3,4 milioane de zboruri).