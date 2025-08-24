Ţările în care românii au interzis. MAE a transmis lista zonelor de evitat în următoarea perioadă

Situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne una extrem de tensionată, iar autoritățile române îi avertizează pe cetățenii care plănuiesc deplasări în această regiune să manifeste maximă prudență. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o nouă atenționare de călătorie pentru Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza, în contextul riscurilor majore generate de atacuri cu rachete și posibile confruntări armate.

Riscurile din Israel și interdicțiile anunțate

MAE precizează că teritoriul israelian se află sub o amenințare constantă a atacurilor cu rachete. Zonele cele mai expuse sunt localitățile aflate la granița cu Fâșia Gaza și nordul țării, în apropierea frontierei cu Libanul. În aceste regiuni, riscul este considerat deosebit de ridicat, motiv pentru care cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările.

O altă recomandare importantă vizează estul Ierusalimului și zona Orașului Vechi, unde au fost raportate în mod frecvent incidente violente și tensiuni. În plus, călătoriile în Cisiordania sunt considerate riscante, iar accesul în Fâșia Gaza este interzis.

Cisiordania și Fâșia Gaza – zone de evitat complet

Potrivit comunicatului transmis de MAE, deplasările în Cisiordania nu sunt recomandate, cu excepția cazurilor strict necesare. Riscurile de confruntări armate, proteste violente și atacuri cu arme de foc fac ca siguranța personală să fie greu de garantat.

În ceea ce privește Fâșia Gaza, situația este și mai gravă: accesul este strict interzis, iar traversarea zonei frontaliere prezintă pericole majore pentru viața călătorilor. Autoritățile române subliniază că intrarea în acest teritoriu poate pune în pericol nu doar securitatea fizică, ci și posibilitatea de a părăsi ulterior zona, din cauza blocajelor și a restricțiilor impuse de autoritățile locale.

Recomandările oficiale pentru români

MAE recomandă tuturor românilor care se află în Israel sau care intenționează să călătorească în regiune să urmărească permanent alertele și instrucțiunile autorităților locale. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să își înregistreze prezența pe platforma econsulat.ro, pentru a putea fi contactați și sprijiniți în caz de urgență.

Totodată, este important ca cei care se deplasează în Israel să cunoască locațiile adăposturilor de urgență și să fie pregătiți să acționeze rapid în cazul declanșării sirenelor de alarmă.

Măsuri suplimentare de siguranță

Ministerul recomandă turiștilor români să evite locurile aglomerate, manifestațiile publice și deplasările neesențiale în zonele cu tensiuni. De asemenea, aceștia ar trebui să se informeze din surse oficiale înainte de fiecare călătorie și să ia în calcul reprogramarea sau anularea planurilor de vacanță în zonele cu risc major.

MAE reamintește că menținerea legăturii cu familia și cu ambasada României din Israel este esențială, mai ales în contextul unei posibile deteriorări bruște a situației.