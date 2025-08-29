Ultima ora
29 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Tarifele la energie electrică de la Hidroelectrica – ce se întâmplă cu prețurile pe care le plătesc românii la curent, cât vom plăti pe kWh

Actualitate
Tarifele la energie electrică de la Hidroelectrica - ce se întâmplă cu prețurile pe care le plătesc românii la curent, cât vom plăti pe kWh
Tarife la Hidroelectrica / foto: Playtech

Zvonurile legate de posibile scumpiri ale energiei electrice furnizate de Hidroelectrica au generat agitație în rândul clienților casnici. Pentru a calma temerile, compania a transmis un comunicat oficial prin care a dezmințit categoric informațiile apărute în spațiul public. Potrivit furnizorului, nu există în prezent planuri de majorare a tarifelor, iar contractele în vigoare nu vor fi afectate.

Reprezentanții companiei au subliniat că Hidroelectrica își menține angajamentul față de o ofertă competitivă și accesibilă, iar politica de prețuri nu va suferi modificări unilaterale. Acest mesaj vine ca răspuns la speculațiile apărute pe fondul fluctuațiilor de pe piața de energie, unde alte companii au ajustat tarifele.

Care sunt prețurile actuale la energia electrică

Pentru clienții casnici, tarifele aplicate de Hidroelectrica se situează în prezent între 1,06 și 1,14 lei/kWh (TVA inclus) , diferențele fiind determinate de zona geografică și tarifele reglementate pentru fiecare loc de consum. Această valoare rămâne una dintre cele mai competitive de pe piața românească, fapt care explică și creșterea constantă a numărului de consumatori care aleg să încheie contracte cu acest furnizor.

Compania amintește că procesul de achiziție de energie din piață este o practică normală pentru toți furnizorii și nu are legătură directă cu o eventuală majorare a facturilor clienților. Mai mult, Hidroelectrica își reafirmă statutul de furnizor stabil, capabil să asigure atât producția proprie, cât și completările necesare din piață, fără ca acest lucru să afecteze prețurile finale.

De ce contează informarea corectă

Un alt mesaj transmis de companie a fost legat de responsabilitatea informării publicului. Hidroelectrica recomandă clienților să se bazeze exclusiv pe sursele oficiale — site-ul companiei și comunicatele transmise public — pentru a evita confuziile sau panicile generate de știri neverificate.

În contextul în care energia rămâne un subiect sensibil, mai ales pentru consumatorii casnici, transparența în comunicare și predictibilitatea prețurilor sunt esențiale. Din perspectiva Hidroelectrica, stabilitatea tarifelor este un element cheie pentru menținerea încrederii clienților și consolidarea poziției de lider pe piața românească.

