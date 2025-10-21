Ultima ora
Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase. Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială?
21 oct. 2025 | 12:34
de Iulia Kelt

Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase. Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială?
ChatGPT în sălile de clasă din această țară / Foto: Strategy Education

Ministerul Educației din Grecia a anunțat lansarea unui proiect-pilot numit „AI in Schools”, care va introduce în 20 de școli o versiune educațională a instrumentului ChatGPT, denumită ChatGPT Edu.

Inițiativa urmărește integrarea inteligenței artificiale în procesul de predare și învățare, într-un mod responsabil și inovator.

Proiectul va începe în luna decembrie 2025, fiind destinat inițial profesorilor, urmând ca din martie 2026 să fie extins și către elevi.

Programul se va desfășura în 14 școli-model și în alte șase licee publice administrate de Fundația Onassis, selectate pentru a reprezenta un eșantion variat al sistemului educațional elen, scrie publicația eKathimerini.

Un pas spre „școala viitorului”

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a descris această inițiativă drept „un pas important către școala viitorului”, subliniind că scopul principal este de a-i ajuta pe profesori și elevi să folosească instrumentele de inteligență artificială „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”.

Potrivit acesteia, proiectul nu își propune să înlocuiască profesorii, ci să le ofere sprijin în activitatea didactică și să stimuleze implicarea elevilor prin utilizarea tehnologiei.

ChatGPT Edu, versiunea folosită în acest program, este concepută special pentru mediul academic, cu filtre de siguranță îmbunătățite și instrumente de administrare care permit cadrelor didactice să controleze modul în care elevii interacționează cu AI-ul.

Acesta va putea fi utilizat pentru elaborarea de materiale educaționale, pentru traduceri, exerciții de scriere, analiză de texte literare sau sprijin în înțelegerea conceptelor științifice.

Grecia, printre primele țări europene care testează ChatGPT Edu

Prin acest program, Grecia devine una dintre primele țări din Uniunea Europeană care implementează experimental ChatGPT Edu în școli publice.

Ministerul Educației colaborează cu Fundația Onassis și cu experți în tehnologie educațională pentru a evalua impactul AI asupra procesului de predare, al motivației elevilor și al dezvoltării gândirii critice.

Rezultatele pilotului vor fi analizate în a doua jumătate a anului 2026, urmând să determine dacă programul va fi extins la nivel național.

Autoritățile elene consideră că utilizarea responsabilă a AI-ului în educație poate contribui la modernizarea sistemului școlar și la reducerea decalajului digital dintre elevi.

Astfel, „AI in Schools” ar putea deveni un model de bune practici pentru alte state europene interesate de integrarea inteligenței artificiale în învățământ, fără a compromite principiile de etică și protecția datelor.

