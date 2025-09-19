Țara din Europa care adoptă o lege ce pedepsește cu închisoarea distribuirea de deepfake fără acordul persoanei

Italia devine prima țară din Uniunea Europeană care introduce un cadru legislativ național pentru inteligența artificială, stabilind pedepse dure pentru utilizarea abuzivă a tehnologiei. Noua lege, aprobată de ambele camere ale Parlamentului, prevede până la cinci ani de închisoare pentru cei care distribuie imagini sau videoclipuri generate de AI, cunoscute sub numele de deepfake, fără consimțământul persoanelor implicate.

Un vot decisiv pentru protecția identității

Senatul italian a votat miercuri cu 77 de voturi pentru și 55 împotrivă adoptarea legii care interzice distribuirea de conținut falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Măsura se aplică atât persoanelor fizice, cât și companiilor care publică sau promovează imagini ori clipuri create artificial fără acordul celor reprezentați. Prin această decizie, Italia răspunde unei probleme tot mai presante: utilizarea deepfake-urilor pentru a compromite reputația cuiva sau pentru a crea conținut explicit fără știrea victimei.

Fenomenul a atras atenția publică după o serie de cazuri recente în care femei, inclusiv personalități cunoscute, au fost ținta unor materiale pornografice generate de algoritmi AI. Aceste situații au arătat cât de ușor pot fi folosite tehnologiile moderne pentru a manipula realitatea, punând în pericol demnitatea și viața privată a indivizilor.

Primul cadru legal național din Uniunea Europeană

Guvernul italian a subliniat că este vorba despre prima inițiativă de acest tip din UE care transpune noile recomandări europene privind inteligența artificială într-o lege națională. Textul adoptat nu se limitează la sancțiuni penale, ci stabilește și principii generale pentru utilizarea responsabilă a AI. În plus, executivul de la Roma este mandatat să elaboreze în lunile următoare un set detaliat de reglementări care să ghideze dezvoltarea și implementarea sistemelor de inteligență artificială.

Această mișcare ar putea servi drept model pentru alte state membre ale Uniunii Europene, oferind un precedent solid într-o perioadă în care legislația încearcă să țină pasul cu inovațiile tehnologice. Deși Uniunea pregătește propriul Act privind inteligența artificială, Italia arată că națiunile pot acționa rapid pentru a proteja cetățenii.

Impact asupra societății și industriei tehnologice

Noua lege transmite un mesaj ferm: manipularea imaginii unei persoane nu este doar o chestiune de etică, ci și o infracțiune gravă. Distribuirea de deepfake-uri fără acord devine echivalentă cu încălcarea directă a drepturilor individuale, iar pedepsele de până la cinci ani de închisoare arată determinarea autorităților de a descuraja astfel de practici.

Pentru companiile din domeniul tehnologic, inclusiv platformele de social media, legea impune o responsabilitate suplimentară. Acestea vor trebui să își îmbunătățească sistemele de detectare a conținutului generat de AI și să colaboreze mai strâns cu autoritățile pentru a preveni răspândirea materialelor ilegale. Totodată, utilizatorii obișnuiți sunt încurajați să fie mai atenți la ceea ce distribuie, conștienți că lipsa consimțământului poate avea consecințe penale.

Adoptarea acestei legi marchează un pas important în protejarea vieții private într-o eră digitală în care granița dintre real și fals devine tot mai greu de distins. Italia arată că, în fața provocărilor aduse de inteligența artificială, protejarea demnității umane trebuie să fie prioritară, iar inovația tehnologică trebuie însoțită de reguli clare și ferme.