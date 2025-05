Țara cu prețuri mai mici ca în România și salariu minim de peste 2.200 de euro. „Primești pensie chiar dacă nu lucrezi”

În timp ce România bate record după record negativ în Uniunea Europeană, fiind ”campioană” la prețurile la alimente, energie sau la facturile de gaz, există o țară unde salariul minum este de apeoape cinci ori mai mare decât cel din țara noastră, însă prețurile la mâncare sunt chiar mai mici!

Salariul minim peste 2000 de euro, prețuri mai mici decât în România

De câțiva ani, prețurile din România au explodat pur și simplu. De la campioana la creștere economică din UE, România a ajuns la coada tuturor clasamentelor, având printre cele mai mici salarii din Europa, dar cea mai mare inflație. După scumpirile din ultimii ani, românii se pregătesc să dea piept cu noi și noi scumpiri, de la 1 iulie, când prețul la energia electrică se va dubla pur și simplu. Va fi o avalanșă de scumpiri, după cum anunță analiștii financiari.

Așadar, românii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană, așa cum arată datele publicate de Eurostat. Același lucru îl afirmă și Banca Mondială, potrivit unui unui raport publicat la începutul anului. Veniturile populației sunt mici și suprataxate, iar inflația e cea mai mare din Uniunea Europeană, ceea ce arată că prețurile cresc de la o zi la alta, iar lucrurile se vor înrăutăți începând cu data de 1 iulie.

Australia are grijă de cetățenii săi

Ei bine, în tot acest timp, există țări care au grijă de cetățenii lor. Printre ele se numără și Australia, unde salariul minim pe economie este de 2.234 euro/lună, iar cel mediu se duce la 4.139 euro. Ca termen de comparație, în România salariul minim net este 500 de euro (2.574 lei), iar cel mediu este 5.351 lei (1.060 euro).

Vloggerul Cosmin Avram a fost șocat să constate că prețurile la alimente sunt chiar mai mici decât cele din România, dacă știi unde să cauți. Într-o primă fază a luat pulsul unei piețe agroalimentare din Melbourne, chiar în centrul metroplei, constatând că prețurile sunt în medie cam la fel ca cele din România. Ulterior, el s-a întâlnit cu Mihai, un român stabilit de mai mulți ani la Antipozi, iar împreună au mers într-o piață de cartier. Aici, prețurile s-au dovedit a fi în medie mai mici ca în România.

„Este o țară scumpă, e adevărat. Numai că există oportunități, ca de exemplu aici, unde dacă într-un magazin, ca să dau un exemplu, ca și Aldi sau Carrefour sau Kaufland, prețul la kilogramul de roșii bune este 8 dolari acum, aici poți să-l ai cum este acolo cu 2,99, cu 3 dolari kilogramul”, e un exemplu dat de Mihai.

Pensie pentru toată lumea

În condițiile în care un dolar australian este 2,77 lei și circa 0,56 euro, prețurile sunt cu atât mai interesante. În Dundalon Market, în Melbourne, piețele chiar seamănă cu cele din România, doar că prețurile sunt mai mici.

„Prețul la ceapă 1,49 – kilogramul, undeva la 70 cenți legătura. Uite, de exemplu, ardeiul gras, la Falls, cum este un supermarket mare de renume, este vreo 7,90 kg acum. Aici e 3 dolari australieni, aceiași ardei gras, aceiași calitate? Și spre sfârșitul programului, ceea ce este foarte interesant, spre sfârșitul programului pieții, dacă stai și ai timp să stai, poți să le cumperi mult mai ieftin pentru că oamenii vor să scape de marfă. Cinci dolari, ananasul. Uite, vezi ăsta și-a pus trei dolari australieni kg de roșii”, a adăugat el.

Cum își mai protejează Australia cetățenii? Ei bine, Mihai, românul stabilit la Antipozi, a spus că toți oamenii primesc pensie, indiferent dacă au lucrat sau nu, iar aceasta este una decentă, din care se poate trăi, nu ca în România, unde pensia socială este de 1200 de lei pe lună.

Condiții de eligibilitate pentru Age Pension

Pentru a beneficia de această pensie în Australia, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

Vârstă: Să ai cel puțin 67 de ani. The Australian+3unisuper.com.au+3NBC Financial Services+3

Rezidență: Să fi fost rezident australian pentru cel puțin 10 ani, dintre care cel puțin 5 ani consecutivi. ngssuper.com.au

Testul veniturilor și al activelor: Să ai venituri și active sub anumite limite stabilite de guvern. De exemplu, pentru a primi pensia completă, un singur rezident trebuie să aibă active sub 314.000 AUD dacă deține o locuință, sau sub 566.000 AUD dacă nu deține o locuință.

Este important de menționat că nu este necesar să fi contribuit la un sistem de pensii prin muncă pentru a fi eligibil; pensia se bazează pe criterii de rezidență și pe testele de venituri și active.

Valoarea pensiei

Persoană singură: 1.144,40 AUD la fiecare două săptămâni (aproximativ 29.754 AUD pe an).NBC Financial Services+3challenger.com.au+3SuperGuide+3

Cuplu (ambii eligibili): 1.725,20 AUD la fiecare două săptămâni (aproximativ 44.855 AUD pe an).SuperGuide

Aceste sume includ suplimente precum „Pension Supplement” și „Energy Supplement”.

Alte beneficii asociate

Beneficiarii Age Pension pot avea dreptul și la alte forme de sprijin, cum ar fi: