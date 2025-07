Ţara cu plaje de vis considerată un coşmar de turişti. Mulţi vin aici cuceriţi de imaginile de pe internet, însă realitatea este cu totul alta: „Nu voiam să ies, am comandat mâncare”

O țară cu peisaje tropicale spectaculoase, adesea promovată drept paradis turistic, a ajuns tot mai des în atenția autorităților internaționale din cauza riscurilor majore pentru vizitatori. Turiști din întreaga lume, seduși de imaginile idilice de pe internet, ajung să trăiască experiențe traumatizante, confruntându-se cu haos economic, insecuritate și violență pe scară largă.

Liz Parry, o călătoare experimentată care a vizitat peste 70 de țări, a povestit o experiență tulburătoare trăită în Venezuela, pe care o consideră una dintre cele mai înspăimântătoare destinații de până acum. Ceea ce trebuia să fie o simplă escală turistică s-a transformat într-o noapte de teroare.

”Energia era pur și simplu neliniștitoare. Nu voiam să ies, am comandat mâncare și am stat cu ușa încuiată. A doua zi am plecat fără să privesc înapoi”, a relatat Liz, adăugând că, în ciuda numeroaselor locuri periculoase în care a călătorit, niciunul nu i-a provocat o astfel de stare de panică.