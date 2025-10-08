Țara care interzice reclamele zgomotoase pe Netflix, YouTube și alte platforme de streaming

O nouă lege adoptată în California va schimba modul în care funcționează reclamele pe platformele de streaming. Începând cu iulie 2026, servicii precum Netflix, YouTube, Hulu și Prime Video vor fi obligate să difuzeze reclamele la același nivel de volum ca și conținutul pe care îl însoțesc. Scopul legii este de a proteja utilizatorii de reclamele „asurzitoare”, o problemă frecvent reclamată în era digitală.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat legea Senate Bill 576, cunoscută deja drept o versiune extinsă a Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act (CALM) — legea federală adoptată în 2010 pentru televiziunile tradiționale. Noua reglementare extinde aceleași restricții și asupra platformelor de streaming, care până acum nu erau incluse în legislația privind controlul volumului reclamelor.

O lege inspirată din viața de zi cu zi

Inițiativa legislativă a fost propusă în februarie 2025 de senatorul Tom Umberg, după ce unul dintre membrii echipei sale s-a plâns că reclamele zgomotoase de pe platformele de streaming îi trezeau copilul nou-născut. Umberg a declarat că ideea legii a venit dintr-o experiență personală comună pentru mulți părinți: „A fost inspirată de fiecare părinte epuizat care a reușit cu greu să adoarmă un bebeluș, doar pentru ca o reclamă bruscă, la volum maxim, să strice tot efortul.”

În esență, noua lege va obliga serviciile de streaming să regleze automat volumul reclamelor, astfel încât acestea să nu depășească nivelul sonor al filmului, serialului sau videoclipului urmărit. De exemplu, dacă te uiți la un episod de pe Netflix sau la un clip pe YouTube la un anumit nivel de volum, nicio reclamă nu va putea depăși acel prag.

Guvernatorul Newsom a salutat inițiativa, declarând:

„Am auzit clar vocea californienilor, și ceea ce este clar e că nu mai vor reclame difuzate la un volum mai mare decât cel al programului urmărit. Prin semnarea legii SB 576, reducem o neplăcere zilnică pentru milioane de oameni și impunem o regulă echitabilă în era streamingului.”

Legea vine într-un context în care consumul de conținut video online a depășit cu mult televiziunea tradițională, iar tot mai multe platforme se bazează pe reclame pentru a susține abonamentele mai ieftine.

Impact major pentru giganții industriei de streaming

Măsura adoptată în California ar putea avea efecte la nivel național, având în vedere influența masivă a statului în industria de divertisment americană. În prezent, legislația federală privind volumul reclamelor — adoptată prin CALM Act — se aplică doar televiziunilor și operatorilor de cablu. Platformele online au scăpat până acum de această obligație, ceea ce le-a permis să utilizeze reclame semnificativ mai puternice din punct de vedere sonor pentru a atrage atenția utilizatorilor.

Odată cu implementarea noii legi, companiile de streaming vor trebui să investească în tehnologii de echilibrare audio și să-și modifice algoritmii de difuzare a reclamelor. În caz contrar, riscă amenzi usturătoare din partea autorităților de reglementare din California.

Netflix, YouTube și Amazon nu au emis încă poziții oficiale, însă specialiștii din industrie estimează că platformele vor prefera să aplice schimbările la nivel global, pentru a evita costuri suplimentare de adaptare regionale.

„Având în vedere influența Hollywood-ului și a Silicon Valley, e foarte posibil ca această lege să devină un nou standard internațional pentru streaming”, a explicat un analist media citat de The Verge. „Odată ce California impune o regulă tehnică, companiile globale tind să o adopte peste tot.”

O victorie pentru confortul și sănătatea mentală a publicului

Pentru milioane de utilizatori, această lege nu este doar o chestiune tehnică, ci una de confort și sănătate mentală. Reclamele cu volum ridicat sunt printre cele mai frecvente cauze ale nemulțumirii în rândul consumatorilor de conținut digital. Studiile psihologice arată că fluctuațiile bruște de volum pot genera reacții de stres, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor sensibile la zgomot.

Pe rețelele sociale, reacțiile au fost în mare parte pozitive. Mulți utilizatori au lăudat decizia Californiei, numind-o „una dintre cele mai practice legi din ultimii ani”. Părinții tineri, în special, au aplaudat măsura, spunând că „va salva somnul bebelușilor și liniștea caselor”.

Totodată, legea are și o componentă de echitate digitală, eliminând una dintre cele mai deranjante diferențe dintre experiența de vizionare pe platformele premium fără reclame și cea oferită de abonamentele mai ieftine sau gratuite.

Într-o eră în care publicitatea devine tot mai invazivă, California pare să fi făcut un pas înainte către un echilibru între interesele comerciale și bunăstarea consumatorilor.

Așa cum a spus guvernatorul Gavin Newsom: „Nu putem controla ce reclame vedem, dar putem controla cât de tare le auzim”. Prin această lege, streamingul devine nu doar mai accesibil, ci și mai liniștit — în toate sensurile.