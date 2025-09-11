Țânțarii preferă să înțepe oamenii care consumă această băutură alcoolică. Descoperirea care răstoarnă o explicație populară

Un nou studiu realizat de cercetători din Țările de Jos sugerează că persoanele care consumă bere devin semnificativ mai atractive pentru țânțari. Concluzia, bazată pe testarea a câtorva sute de participanți într-un cadru real (un festival mare), contrazice percepția comună că „grupa de sânge” sau alte mituri ar fi factorii decisivi. De fapt, combinarea anumitor obiceiuri – de la ceea ce bei până la igienă – pare să modeleze „semnătura” olfactivă pe care insectele o urmăresc, scrie Dailymail..

Ce au făcut cercetătorii și ce au descoperit

Echipa de la Radboud University a recrutat aproximativ 500 de voluntari la un festival de muzică și le-a măsurat atractivitatea pentru femelele de țânțar în condiții controlate: participanții au introdus antebrațul într-o cutie specială prin care insectele le puteau „mirosi” pielea, fără a-i putea înțepa. În paralel, fiecare persoană a completat un chestionar despre obiceiuri de igienă, somn și consum de alcool.

Rezultatul care a făcut valuri: cei care au băut bere au fost, în medie, cam cu o treime mai „interesanți” pentru țânțari decât cei care nu consumaseră. Nu vorbim despre o „atracție magică” a alcoolului în sine, ci despre felul în care consumul de bere poate schimba mirosul corporal și compoziția aerului expirat (de exemplu, prin variații în compușii volatili sau în dioxidul de carbon). În același timp, participanții care se duseseră la culcare singuri și își făcuseră duș recent ori aplicaseră cremă cu protecție solară păreau mai puțin apetisanți pentru insecte – un semn că igiena și anumite produse de îngrijire reduc semnalele olfactive pe care țânțarii le urmăresc.

De ce „mușcă” mai des pe unii și ce poți face practic

Țânțarii detectează gazdele de la distanță prin dioxidul de carbon expirat, iar la apropiere se ghidează puternic după mirosul pielii – un amestec de compuși volatili influențați de microbiom, transpirație, temperatură și, iată, de obiceiuri precum consumul de alcool. Studiul nu a confirmat mituri populare de tipul „dulceața sângelui”, iar rolul grupei sanguine rămâne dezbătut. În schimb, tabloul general arată că un stil de viață „sobru” și o igienă bună par să scadă șansele de a deveni „bufetul” țânțarilor.

Important de reținut: lucrarea este un preprint (deci încă neevaluată de alți experți înainte de publicare într-un jurnal), iar participanții au fost preponderent tineri, activi și sănătoși – o populație specifică festivalurilor. Cu alte cuvinte, rezultatele sunt solide ca semnal, dar nu trebuie absolutizate. Totuși, recomandările practice sunt simple și cu sens: limitează consumul de alcool în serile cu „invazie”, fă duș seara, folosește loțiuni sau spray-uri repelente și, dacă folosești oricum cremă cu SPF, aplic-o conform instrucțiunilor (pare să „încurce” căutarea olfactivă a insectelor).

Cum transformi concluziile în obiceiuri care chiar te protejează

Dacă ieși la terasă sau la un festival, alternează băuturile alcoolice cu apă, pentru a evita supraîncălzirea și transpirația excesivă – ambele pot amplifica semnalele chimice detectate de țânțari. Ține la îndemână un repelent cu ingrediente active dovedite (DEET, icaridină/picaridină, IR3535 sau ulei de eucalipt citriodora) și reaplică-l potrivit etichetei, mai ales dacă transpiri. Hainele lejere, deschise la culoare și cu mânecă lungă reduc suprafața de piele expusă, iar plasarea unei surse de lumină departe de zona în care stai poate muta „traficul” de insecte în altă parte.

Pe termen lung, studiile de acest tip sunt utile nu doar pentru confortul serilor de vară, ci și pentru sănătatea publică: dacă știm ce comportamente amplifică riscul de înțepături, putem ajusta mesajele de prevenție în perioadele cu transmitere crescută a unor boli vectoriale (precum West Nile sau dengue, tot mai discutate în Europa odată cu încălzirea climei). Chiar dacă „berea te face magnet pentru țânțari” sună ca o glumă, datele noi arată că e o diferență de risc reală, ușor de redus prin câteva alegeri simple.