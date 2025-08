Tânărul CEO care a strâns 25 de milioane de dolari la 23 de ani: „Gen Z trebuie să învețe, să îndrăznească și să se mute în San Francisco”

Jaspar Carmichael-Jack, fondatorul startupului de inteligență artificială Artisan, este una dintre cele mai proeminente voci ale noii generații de antreprenori tech. La doar 23 de ani, acesta a reușit să atragă finanțări de peste 35 de milioane de dolari, fără studii universitare sau experiență anterioară de muncă. Povestea sa nu este doar despre noroc și momentul potrivit, ci mai ales despre o mentalitate care definește tot mai mult generația Z: asumare totală, curaj și adaptabilitate.

Carmichael-Jack a fondat Artisan la 21 de ani și, în ciuda unui început ezitant, a reușit să pună pe picioare un produs care generează acum venituri anuale recurente de șase milioane de dolari. Într-un interviu acordat publicației Business Insider, el oferă o privire sinceră și practică asupra parcursului său, dar și sfaturi directe pentru tinerii antreprenori care vor să calce pe urmele sale.

Când curajul bate diploma: de ce a ales să sară peste facultate

Pentru Jaspar Carmichael-Jack, ideea de a merge la facultate nu a fost niciodată o opțiune reală. Încă din liceu era convins că drumul său nu trece prin universități. În schimb, și-a petrecut adolescența explorând inițiative antreprenoriale: de la vânzarea de dulciuri din dormitor la doar 7 ani, până la comerțul cu domenii de internet la 13 ani.

Primul său startup serios a fost o aplicație pentru rezervarea serviciilor de curățenie, dezvoltată imediat după terminarea liceului în Londra. Deși ideea nu s-a dovedit viabilă, experiența a fost esențială pentru înțelegerea procesului de construcție a unei afaceri. Carmichael-Jack recunoaște că acel eșec l-a pregătit pentru ceea ce urma să devină Artisan.

Începutul real al companiei a avut loc în ianuarie 2023, însă entuziasmul inițial s-a stins repede din cauza lipsei unui cofondator potrivit și a implicării incomplete. „Lucram 30-40 de ore pe săptămână, nu era suficient. Nu am tratat ideea ca pe o misiune de viață și s-a văzut”, povestește el. Abia în august 2023, cu o motivație reînnoită și o implicare totală, proiectul a prins avânt. În doar o lună, a reușit să creeze un prototip și să atragă 1,75 milioane de dolari doar dintr-un mesaj trimis pe LinkedIn.

De ce să renunți la orașul natal și să te muți în Silicon Valley

Unul dintre sfaturile cele mai directe oferite de tânărul CEO este legat de locație. Pentru el, mutarea în San Francisco a fost o decizie esențială pentru succesul Artisan. „Dacă încercam să strâng bani în Londra, aș fi primit poate 100.000 sau 200.000 de dolari. În San Francisco, am obținut o evaluare de 15 milioane de dolari cu un simplu pitch”, explică el.

Acest salt nu a fost doar o chestiune de geografie, ci una de mentalitate. Ecosistemul startupurilor din Silicon Valley este construit pentru a încuraja asumarea riscurilor, networking-ul constant și inovația rapidă. Carmichael-Jack consideră că oricine vrea să joace serios în industria tech trebuie să fie acolo unde sunt și ceilalți jucători mari.

Totodată, el subliniază importanța formării unei echipe solide, capabile să compenseze lipsurile fondatorului. „N-am diplomă și n-am avut niciodată un job. Era esențial să am alături oameni care să acopere ce nu știam”, mărturisește. Lectura cărților fundamentale precum Zero to One (Peter Thiel), Principles (Ray Dalio) sau The Lean Startup (Eric Ries), alături de vizionarea videoclipurilor de la Y Combinator, l-au ajutat să-și formeze o viziune realistă și aplicată despre antreprenoriat.

De ce Gen Z rupe tiparele antreprenoriatului clasic

Generația Z vine cu o abordare complet diferită față de predecesorii lor din lumea startupurilor. Potrivit lui Carmichael-Jack, tinerii fondatori sunt mult mai dispuși să iasă din tipare pentru a atrage atenția — uneori chiar într-un mod controversat. Un exemplu clar a fost campania lor cu billboardul din Times Square, care anunța: „Nu mai angajați oameni. Angajați AI.” Mesajul a stârnit reacții puternice, dar a pus Artisan pe hartă.

„Tinerii sunt pur și simplu mai dispuși să facă ce trebuie ca să obțină vizibilitate”, afirmă CEO-ul. Pentru startupuri aflate în faza incipientă, atenția poate fi un catalizator esențial, iar capacitatea de a genera buzz devine o competență la fel de importantă precum dezvoltarea produsului.

Totuși, Carmichael-Jack subliniază că, dincolo de marketing și rețele sociale, cheia succesului rămâne construirea unui produs dorit de piață. „Dacă faci ceva ce oamenii chiar vor, nu mai ai nevoie nici de finanțare, nici de o echipă perfectă”, spune el.

În contextul în care modelele AI de bază (foundation models) sunt dominate de companii uriașe, spațiul real de inovație pentru tinerii fondatori devine ceea ce el numește „stratul de produs” – adică aplicațiile construite peste aceste tehnologii. Exemple precum Cursor, cu venituri recurente anuale de peste 500 de milioane de dolari, confirmă potențialul acestei direcții. Aici, susține el, Gen Z va începe să strălucească cu adevărat.

În concluzie, rețeta lui Jaspar Carmichael-Jack pentru tinerii antreprenori din tehnologie e clară: educă-te, implică-te total, înconjoară-te de oameni buni și nu-ți fie teamă să ieși în față — chiar dacă asta înseamnă să-ți lași orașul natal în urmă pentru a te muta în inima inovației globale.