Tânărul care a rezistat 11 zile fără să doarmă. Experimentul real care a dezvăluit o capacitate ascunsă a creierului

În anii ’60, un tânăr american a dus corpul uman la limită printr-un experiment care a atras atenția lumii științifice. Randy Gardner, în vârstă de doar 17 ani, a reușit să stea treaz timp de 11 zile și 25 de minute, sub supravegherea colegilor săi și, ulterior, a medicilor. Rezultatele au oferit o perspectivă unică asupra modului în care creierul răspunde la privarea extremă de somn.

Un experiment început ca o joacă de liceeni

Totul s-a petrecut în 1964, la San Diego, California. Randy Gardner și prietenul său Bruce McAllister, doi liceeni curioși și pasionați de știință, au decis să își testeze limitele pentru un proiect școlar. Ideea era să depășească recordul existent de nesomn și să observe efectele asupra abilităților cognitive și fizice.

La început, totul părea mai degrabă o competiție între adolescenți. Însă, pe măsură ce zilele treceau, corpul și mintea lui Randy au început să dea semne îngrijorătoare: tulburări de concentrare, pierderi de memorie și modificări ale percepțiilor senzoriale. Cu toate acestea, Gardner își menținea energia jucând baschet sau experimentând diverse stimuli, pentru a contracara monotonia nopților albe.

Sprijinul cercetătorilor și observații surprinzătoare

Presa locală a relatat rapid povestea, iar experimentul a ajuns la urechile doctorului William Dement, unul dintre pionierii cercetării somnului. Prezența sa a adus nu doar un plus de siguranță, ci și observații clinice valoroase. Un alt medic militar a monitorizat constant starea fizică a lui Randy, pentru a preveni complicațiile grave.

Interesant este faptul că, în ciuda degradării mentale evidente, performanțele fizice ale tânărului nu s-au prăbușit complet. Dimpotrivă, abilitățile sale la baschet chiar s-au îmbunătățit temporar, un paradox care a atras atenția cercetătorilor. Analize ulterioare au sugerat că anumite regiuni ale creierului său intrau pe rând într-o stare de „micro-somn”, în timp ce restul cortexului rămânea activ. Practic, creierul își găsea propriile mecanisme de supraviețuire.

Concluziile după 264 de ore fără somn

După 11 zile, Gardner a adormit pentru 14 ore consecutive. La trezire, și-a reluat aproape imediat rutina zilnică, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totuși, mai târziu în viață, el a declarat că a rămas cu episoade de insomnie, un posibil efect întârziat al experimentului extrem.

Cercetările bazate pe cazul său au contribuit la dezvoltarea timpurie a științei somnului și au ridicat întrebări fundamentale despre limitele corpului uman. Cazul Randy Gardner este și astăzi citat în manuale și articole academice, fiind unul dintre cele mai lungi și bine documentate cazuri de privare voluntară de somn din istorie.