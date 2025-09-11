Tăblița din Canopus rescrie istoria Egiptului antic. Ce au descoperit cercetătorii

O echipă de arheologi egipteni a făcut o descoperire spectaculoasă în Delta Nilului: o tăbliță de piatră inscripționată cu o nouă versiune a celebrului Decret din Canopus, datat în anul 238 î.Hr. Obiectul, vechi de peste două milenii, este scris în hieroglife antice și ar putea aduce informații prețioase despre viața politică și religioasă a Egiptului în epoca ptolemaică. Descoperirea a fost anunțată de Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, iar specialiștii o consideră una dintre cele mai importante din ultimele decenii.

Decretul din Canopus a fost inițial emis în onoarea regelui Ptolemeu al III-lea și al reginei Berenice, cu scopul de a oficializa reforme religioase și de a introduce un nou calendar. Până acum, istoricii se bazau pe câteva fragmente găsite în secolul al XIX-lea. Noua tăbliță promite să completeze golurile și să clarifice aspecte rămase în umbră timp de generații.

O comoară ascunsă în Delta Nilului

Misiunea arheologică egipteană a localizat tăblița în nordul Deltei, într-o zonă bogată în vestigii, dar greu accesibilă. Aici, apele Nilului au creat de-a lungul timpului straturi succesive de sedimente, ascunzând comori arheologice care abia acum ies la lumină. Specialiștii cred că tăblița a fost protejată de aluviuni, ceea ce a permis conservarea excelentă a hieroglifelor.

Potrivit declarațiilor oficiale, textul conține pasaje necunoscute despre ceremoniile religioase dedicate zeilor egipteni și despre relația dintre autoritatea regală și preoțime. Aceste detalii pot rescrie părți importante din istoria perioadei ptolemaice, o epocă marcată de sinteza culturală dintre tradițiile egiptene și influențele grecești. Pentru arheologi, fiecare simbol descifrat reprezintă o piesă crucială într-un puzzle vechi de mii de ani.

Decretul din Canopus și legătura cu Piatra Rosetta

Decretul din Canopus este adesea comparat cu Piatra Rosetta, celebra relicvă care a permis descifrarea hieroglifelor. Ambele documente au fost redactate în mai multe limbi ale epocii – hieroglife, demotică și greacă – pentru a fi înțelese de întreaga populație a Egiptului. Descoperirea noii tăblițe oferă șansa de a verifica și completa traducerile realizate până acum, dar și de a înțelege mai bine contextul politic al domniei lui Ptolemeu al III-lea.

Experții în limbi vechi speră că textul integral va confirma ipoteze despre organizarea calendarului egiptean și despre ritualurile religioase oficiale. În plus, ar putea dezvălui informații despre alianțele externe ale Egiptului și despre influențele elenistice în administrație. Această combinație de culturi a făcut ca perioada ptolemaică să fie una dintre cele mai fascinante din istoria antică.

Autoritățile egiptene privesc descoperirea nu doar ca pe un triumf științific, ci și ca pe o oportunitate turistică. Muzeele și siturile arheologice din Egipt atrag deja milioane de vizitatori anual, iar o piesă de asemenea importanță poate crește interesul internațional. Ministerul Turismului și Antichităților a anunțat că tăblița va fi supusă unor procese de restaurare minuțioasă, pentru a putea fi expusă în condiții de maximă siguranță.

Pentru tine, ca pasionat de istorie și cultură, această descoperire este o invitație la explorare. Ea demonstrează că, în ciuda secolelor trecute, Egiptul mai are încă povești nespuse, ascunse sub nisipurile și apele Nilului. Noua tăbliță cu Decretul din Canopus nu este doar o relicvă a unui trecut glorios, ci o cheie care poate deschide uși către o înțelegere mai profundă a civilizației care a influențat întreaga lume antică.

Cu fiecare simbol descifrat, cercetătorii apropie prezentul de un trecut fascinant, dovedind că istoria Egiptului rămâne un izvor inepuizabil de mistere și revelații. Descoperirea din Delta Nilului nu este doar un succes al arheologiei, ci și o dovadă că poveștile vechi de mii de ani pot schimba modul în care privim începuturile civilizației.