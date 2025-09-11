Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
11 sept. 2025 | 17:53
de Ozana Mazilu

Tăblița din Canopus rescrie istoria Egiptului antic. Ce au descoperit cercetătorii

ȘTIINȚĂ
Tăblița din Canopus rescrie istoria Egiptului antic. Ce au descoperit cercetătorii
Impactul descoperirii pentru Egipt și pentru lume Foto: Ministerul Egiptean al Turismului şi Antichităţilor

O echipă de arheologi egipteni a făcut o descoperire spectaculoasă în Delta Nilului: o tăbliță de piatră inscripționată cu o nouă versiune a celebrului Decret din Canopus, datat în anul 238 î.Hr. Obiectul, vechi de peste două milenii, este scris în hieroglife antice și ar putea aduce informații prețioase despre viața politică și religioasă a Egiptului în epoca ptolemaică. Descoperirea a fost anunțată de Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, iar specialiștii o consideră una dintre cele mai importante din ultimele decenii.

Decretul din Canopus a fost inițial emis în onoarea regelui Ptolemeu al III-lea și al reginei Berenice, cu scopul de a oficializa reforme religioase și de a introduce un nou calendar. Până acum, istoricii se bazau pe câteva fragmente găsite în secolul al XIX-lea. Noua tăbliță promite să completeze golurile și să clarifice aspecte rămase în umbră timp de generații.

O comoară ascunsă în Delta Nilului

Misiunea arheologică egipteană a localizat tăblița în nordul Deltei, într-o zonă bogată în vestigii, dar greu accesibilă. Aici, apele Nilului au creat de-a lungul timpului straturi succesive de sedimente, ascunzând comori arheologice care abia acum ies la lumină. Specialiștii cred că tăblița a fost protejată de aluviuni, ceea ce a permis conservarea excelentă a hieroglifelor.

Vezi și:
O descoperire fără precedent: Cel mai vechi ADN egiptean a fost secvențiat complet și dezvăluie cum era viața acum 4.500 de ani
Cel mai vechi articol vestimentar egiptean descoperit vreodată – De ce este specială rochia Tarkhan?

Potrivit declarațiilor oficiale, textul conține pasaje necunoscute despre ceremoniile religioase dedicate zeilor egipteni și despre relația dintre autoritatea regală și preoțime. Aceste detalii pot rescrie părți importante din istoria perioadei ptolemaice, o epocă marcată de sinteza culturală dintre tradițiile egiptene și influențele grecești. Pentru arheologi, fiecare simbol descifrat reprezintă o piesă crucială într-un puzzle vechi de mii de ani.

Decretul din Canopus și legătura cu Piatra Rosetta

Decretul din Canopus este adesea comparat cu Piatra Rosetta, celebra relicvă care a permis descifrarea hieroglifelor. Ambele documente au fost redactate în mai multe limbi ale epocii – hieroglife, demotică și greacă – pentru a fi înțelese de întreaga populație a Egiptului. Descoperirea noii tăblițe oferă șansa de a verifica și completa traducerile realizate până acum, dar și de a înțelege mai bine contextul politic al domniei lui Ptolemeu al III-lea.

Experții în limbi vechi speră că textul integral va confirma ipoteze despre organizarea calendarului egiptean și despre ritualurile religioase oficiale. În plus, ar putea dezvălui informații despre alianțele externe ale Egiptului și despre influențele elenistice în administrație. Această combinație de culturi a făcut ca perioada ptolemaică să fie una dintre cele mai fascinante din istoria antică.

Autoritățile egiptene privesc descoperirea nu doar ca pe un triumf științific, ci și ca pe o oportunitate turistică. Muzeele și siturile arheologice din Egipt atrag deja milioane de vizitatori anual, iar o piesă de asemenea importanță poate crește interesul internațional. Ministerul Turismului și Antichităților a anunțat că tăblița va fi supusă unor procese de restaurare minuțioasă, pentru a putea fi expusă în condiții de maximă siguranță.

Pentru tine, ca pasionat de istorie și cultură, această descoperire este o invitație la explorare. Ea demonstrează că, în ciuda secolelor trecute, Egiptul mai are încă povești nespuse, ascunse sub nisipurile și apele Nilului. Noua tăbliță cu Decretul din Canopus nu este doar o relicvă a unui trecut glorios, ci o cheie care poate deschide uși către o înțelegere mai profundă a civilizației care a influențat întreaga lume antică.

Cu fiecare simbol descifrat, cercetătorii apropie prezentul de un trecut fascinant, dovedind că istoria Egiptului rămâne un izvor inepuizabil de mistere și revelații. Descoperirea din Delta Nilului nu este doar un succes al arheologiei, ci și o dovadă că poveștile vechi de mii de ani pot schimba modul în care privim începuturile civilizației.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Testamentul secret al designerului Armani a fost dezvăluit. Cine moşteneşte averea de 2 miliarde de euro
Testamentul secret al designerului Armani a fost dezvăluit. Cine moşteneşte averea de 2 miliarde de euro
Rulota Beauer 3X se extinde la apăsarea unui buton și aduce confortul unei locuințe pe roți
Rulota Beauer 3X se extinde la apăsarea unui buton și aduce confortul unei locuințe pe roți
Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum ar putea schimba harta energetică a Ungariei noile zăcăminte găsite de MOL și O&GD
Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum ar putea schimba harta energetică a Ungariei noile zăcăminte găsite de MOL și O&GD
Polonia ia primele măsuri după doborârea dronelor rusești: limitează traficul aerian în apropierea graniței cu Belarus și Ucraina
Polonia ia primele măsuri după doborârea dronelor rusești: limitează traficul aerian în apropierea graniței cu Belarus și Ucraina
Nicușor Dan spune că România va începe să crească până la începutul anului 2027. „Nu se pune problema de alegeri anticipate”
Nicușor Dan spune că România va începe să crească până la începutul anului 2027. „Nu se pune problema de alegeri anticipate”
Țânțarii preferă să înțepe oamenii care consumă această băutură alcoolică. Descoperirea care răstoarnă o explicație populară
Țânțarii preferă să înțepe oamenii care consumă această băutură alcoolică. Descoperirea care răstoarnă o explicație populară
Descoperire surprinzătoare în ADN-ul mamutului antic. Ce secrete genetice neașteptate au fost deslușite
Descoperire surprinzătoare în ADN-ul mamutului antic. Ce secrete genetice neașteptate au fost deslușite
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Playtech Știri
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...