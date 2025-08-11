Ultima ora
Tabletele revin în forță: vânzările globale urcă cu 13%, Apple rămâne lider detașat
Piața tabletelor a crescut cu 13%.

Industria tabletelor a înregistrat o creștere semnificativă în al doilea trimestru al acestui an, livrările globale ajungând la 38,3 milioane de unități – cu 13% mai mult față de aceeași perioadă din 2024, potrivit unei analize realizate de IDC. Evoluția pozitivă este alimentată atât de interesul consumatorilor pentru modele noi, cât și de obișnuitul ciclu de upgrade, la care se adaugă factori regionali precum subvențiile oferite de stat în China.

China, reducerile și stocurile preventive au impulsionat piața

Un element surprinzător al acestei creșteri îl reprezintă strategiile proactive ale producătorilor. În așteptarea posibilelor taxe comerciale promise de președintele american Donald Trump, mai mulți producători și-au constituit stocuri importante încă din trimestrele anterioare. Această mișcare, combinată cu cererea stabilă din partea consumatorilor, a contribuit la creșterea livrărilor.

China a avut un rol major în acest avans, datorită subvențiilor guvernamentale care au făcut tabletele mai accesibile pentru publicul larg, stimulând astfel achizițiile. În paralel, campaniile agresive de reduceri, în special pe piețele occidentale, au atras valuri de cumpărători.

Apple rămâne lider, Amazon surprinde cu o creștere explozivă

Apple continuă să domine piața, cu o cotă de 33% și 12,7 milioane de tablete livrate între aprilie și iunie. Creșterea de 2,4% a gigantului din Cupertino a fost modestă comparativ cu media pieței, dar suficientă pentru a-și consolida poziția de lider.

Samsung se menține pe locul al doilea, livrând 7,2 milioane de unități și obținând o cotă de 18,7%, ceea ce marchează o creștere anuală de 4,2%.

Pe următoarele poziții se află Lenovo, Amazon și Xiaomi. Dintre aceștia, Amazon a fost vedeta trimestrului, cu o creștere impresionantă de 205%, datorată în special campaniilor masive de reduceri și promovărilor agresive în perioada analizată.

Specialiștii IDC estimează că piața tabletelor ar putea menține un ritm de creștere moderat și în trimestrele următoare, dacă producătorii vor continua să combine lansările de produse noi cu strategii de preț competitive și campanii de reduceri bine țintite.

