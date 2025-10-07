TABEL Sporuri asistente 2025 | Cât se plătește pentru ture, weekend și ore de noapte

În 2025, asistentele medicale și personalul sanitar continuă să beneficieze de o serie de sporuri și indemnizații care completează salariul de bază, în funcție de specificul activității, programul de lucru și condițiile în care își desfășoară profesia. Într-un sistem medical în care turele prelungite și serviciul permanent sunt o regulă, aceste sporuri reprezintă nu doar un stimulent financiar, ci și o recunoaștere a efortului depus în condiții adesea dificile.

Sporul pentru munca de noapte și weekend

Conform legislației aplicabile în 2025, asistenții medicali care lucrează în intervalul 22:00–6:00 beneficiază de un spor de 25% din salariul de bază pentru orele prestate în timpul nopții. Acest spor se acordă doar dacă angajatul lucrează cel puțin 3 ore din timpul normal de lucru în acest interval.

Exemplu: o asistentă cu un salariu de bază de 5.000 lei brut, care lucrează integral o tură de noapte, primește suplimentar 1.250 lei brut (25%) pentru acea perioadă. Sporul se calculează proporțional cu numărul efectiv de ore de noapte lucrate.

Munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică se compensează conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În 2025, personalul medical beneficiază de un spor între 75% și 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în sărbători legale, în funcție de specificul instituției și de reglementările interne.

Dacă unitatea nu poate acorda timp liber corespunzător (în maximum 30 de zile), angajatorul este obligat să plătească suplimentar orele efectuate. Practic, o asistentă care lucrează de Crăciun, Paște sau 1 Decembrie are dreptul la dublul salariului pentru acea zi, conform normelor legale.

Sporul pentru condiții de muncă deosebite

Sistemul medical este unul dintre domeniile în care condițiile de muncă sunt considerate dificile sau vătămătoare. În 2025, personalul medical poate primi:

Spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare: între 5% și 25% din salariul de bază;

Spor pentru stres și suprasolicitare neuropsihică: între 10% și 15%, în funcție de specificul secției (ex. ATI, urgențe, oncologie, psihiatrie);

Spor pentru contact direct cu bolnavi contagioși: până la 30%.

Aceste sporuri se stabilesc prin decizie internă, pe baza evaluărilor de risc și a regulamentului de sporuri aplicabil în fiecare unitate sanitară.

Cum se calculează și cum se plătesc sporurile

Sporurile se calculează ca procent din salariul de bază și se adaugă lunar, fiind evidențiate separat pe fluturașul de salariu. Ele nu se cumulează între ele peste anumite limite (stabilite prin regulament intern), dar se acordă pentru fiecare categorie distinctă de activitate.

De exemplu, o asistentă care lucrează în ture de noapte, în weekend și într-o secție cu risc biologic ridicat poate cumula: 25% pentru noapte, 75% pentru weekend, 20% pentru condiții vătămătoare, rezultând un venit lunar substanțial mai mare decât salariul de bază.

În 2025, sporurile din sănătate rămân un element esențial al veniturilor personalului medical, compensând munca în condiții grele, programul inegal și riscurile profesionale.