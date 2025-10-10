Ultima ora
10 oct. 2025 | 15:03
de Daoud Andra

Social
Tabel cu reducerea vârstei standard pentru cei cu grupa I de muncă
FOTO: colaj Playtech.ro

În România, legislația muncii recunoaște drepturile speciale ale persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau grele, denumite condiții de grupa I de muncă. Acestea se referă la locuri de muncă unde angajații au fost expuși, în mod constant, la factori de risc ridicat – cum ar fi temperaturi extreme, substanțe toxice, zgomot, vibrații sau alte condiții care pot afecta sănătatea și longevitatea profesională.

Ce înseamnă grupa I de muncă

Conform legii, persoanele care au desfășurat activități încadrate în grupa I de muncă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în aceste condiții. Această măsură vine ca o compensație pentru uzura fizică și psihică la care au fost supuși angajații de-a lungul carierei.

Reducerea vârstei de pensionare se acordă proporțional cu stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă și/sau în condiții speciale, conform tabelului stabilit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice), grupa I de muncă se referă la activități care presupun un grad ridicat de pericol sau efort fizic intens, în medii vătămătoare sau nocive. Exemple includ:

  • lucrul în minerit, metalurgie, construcții navale, termocentrale, siderurgie;
  • activități în medii toxice, radioactive sau cu temperaturi extreme;
  • lucrul în subteran, în condiții de zgomot intens sau vibrații constante.

Persoanele încadrate în această grupă beneficiază nu doar de reducerea vârstei de pensionare, ci și de o majorare a punctajului de pensie pentru perioadele lucrate în aceste condiții.

Drepturile celor care au lucrat în grupa I de muncă

  • Reducerea vârstei de pensionare: în funcție de numărul de ani lucrați, vârsta standard scade până la maximum 10 ani. Consultă tabelul de la finalul articolului, pentru a vedea unde te încadrezi.
  • Calcul avantajos al pensiei: pentru fiecare an lucrat în grupa I se acordă un spor la punctajul de pensie, ceea ce duce la o pensie mai mare.
  • Recunoașterea condițiilor speciale: angajații pot solicita recunoașterea acestor perioade prin adeverințe eliberate de angajatori sau instituțiile succesoare.

Reducerea vârstei de pensionare pentru lucrătorii din grupa I de muncă reprezintă o măsură de echitate socială, recunoscând munca grea și riscurile la care aceștia au fost expuși. Este important ca toți cei care au lucrat în astfel de condiții să verifice documentele de încadrare și să se asigure că aceste perioade sunt corect reflectate în evidențele de la Casa de Pensii, pentru a beneficia pe deplin de drepturile prevăzute de lege.

