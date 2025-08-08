Sute de milioane de lei cifre de afaceri pentru shaormeriile din București – Dristor Kebab, Shaormeria Băneasa Socului Kebab cumulează afaceri de 870 milioane lei

De la gustul inconfundabil al shaormei „cu de toate” până la strategii de business ingenioase, trei branduri din Capitală, Socului Kebab, Dristor Kebab și Shaormeria Băneasa, au transformat apetitul bucureștenilor pentru fast-food într-o industrie de sute de milioane de lei. Potrivit unei analize Clever News Center, bazată pe date Termene.ro, aceste companii au cumulat afaceri de 870 de milioane de lei de la înființare și sunt pe cale să depășească, în 2025, pragul simbolic de un miliard.

Dristor, de la lider incontestabil la locul doi

La începutul anilor 2010, shaorma era aproape sinonimă cu brandul Dristor Kebab. Cu locații strategice în centre comerciale, zone centrale și cartiere aglomerate, compania reușise să domine piața, atingând în 2015 afaceri de 14,3 milioane lei, de peste patru ori mai mari decât ale Socului Kebab la acea vreme. Modelul de business al Dristor a rămas concentrat pe servirea în restaurante, iar livrările au fost externalizate către platforme precum Glovo, Bolt Food sau Wolt.

Totuși, lipsa unei infrastructuri proprii de livrare și schimbările din piață au permis competitorului direct să recupereze rapid distanța. Din 2019, Dristor a pierdut poziția de lider, rămânând totuși un nume puternic în peisajul gastronomic al Capitalei, cu afaceri totale de 352 milioane lei din 2007 până în 2024.

Socului Kebab – campionul livrărilor rapide

Înființată în aceeași perioadă cu Dristor, Socului Kebab a pornit cu o singură locație lângă Arena Națională, dar a investit masiv în dezvoltarea unei flote proprii de livrare. Această strategie s-a dovedit decisivă, mai ales în perioada pandemiei, când livrările au devenit norma.

Rezultatul? Socului Kebab a depășit Dristor în 2019, cu afaceri de 30,6 milioane lei, față de 29,3 milioane pentru fostul lider, și a menținut supremația până astăzi. Compania a ajuns la o cifră de afaceri totală de 405 milioane lei, mizând pe prețuri competitive și livrare rapidă direct la client.

Băneasa Shaorma – ascensiunea prin francize

Intrată pe piață în 2018, Shaormeria Băneasa a ales strategia francizelor pentru a-și extinde rapid prezența. În doar câțiva ani, a ajuns la afaceri cumulate de 113 milioane lei. Deși este cel mai nou jucător dintre cei trei, a reușit să își facă loc pe o piață extrem de competitivă, beneficiind de cererea constantă pentru acest tip de produs.

Astfel, shaorma nu este doar mâncarea preferată a multor bucureșteni, ci și una dintre cele mai rezistente afaceri din domeniul fast-food-ului. Dacă trendul actual se menține, Socului Kebab, Dristor Kebab și Băneasa Shaorma vor depăși în 2025 pragul istoric de un miliard de lei în afaceri cumulate, confirmând încă o dată că, în România, shaorma cu de toate nu se demodează niciodată.