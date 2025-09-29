Surpriză uriașă pentru o americancă după ce a cumpărat o casă ieftină, cu 5.000 de euro, în Zagorje. Ce a găsit în perete

Cumpărarea unei locuințe la preț mic poate aduce cu sine multe surprize, mai ales atunci când este vorba despre case vechi, aflate în zone rurale. Un astfel de exemplu vine din Croația, unde un tânăr american a transformat o achiziție modestă într-o adevărată poveste virală, urmărită de milioane de oameni pe rețelele sociale.

Descoperirea neașteptată din spatele peretelui

Justus Reed, un influencer originar din Dakota de Sud, a decis să investească 5.000 de euro într-o casă din Zagorje, iar experiența sa de renovare a devenit rapid un fenomen online. La doar trei luni după ce a intrat în posesia imobilului, acesta a strâns milioane de vizualizări prin videoclipurile postate, în care arată pas cu pas procesul de transformare.

Într-una dintre zilele de lucru alături de prietenii săi, Reed a observat o crăpătură într-un perete. Ceea ce părea inițial o simplă problemă de structură s-a transformat într-o adevărată surpriză: un coș de fum vechi, ascuns de zeci de ani.

„Nu mă așteptam să dărâme ceva, dar chiar nu am nevoie de coș de fum. Și camera asta e foarte mică”, a spus influencerul american. Decizia sa a fost clară – coșul de fum a fost demolat, iar camera a devenit mai spațioasă.

Această descoperire a atras și mai mult interesul urmăritorilor, care s-au grăbit să comenteze:

„Este într-adevăr foarte interesant”, „Unul dintre cele mai interesante conținuturi de pe rețelele de socializare”.

În prezent, Justus Reed are 6,7 milioane de fani pe Instagram, o cifră care îl plasează printre cei mai urmăriți creatori din regiune.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Justus Reid (@justus_reid)

Viața fără apă și electricitate și lecțiile din armată

Chiar dacă locuința sa nu avea apă și electricitate la început, Reed nu a fost descurajat. El a povestit într-un interviu acordat presei locale că primele două săptămâni de renovare au fost cele mai dificile, asemănându-le cu experiența din armată.

„În armată, am învățat că primele două săptămâni sunt cele mai grele, de multe ori simți că vei renunța în orice moment, dar după patru săptămâni te obișnuiești cu totul. Așa e și aici acum. Am început și nu voi renunța”, a mărturisit Justus.

Planurile sale sunt clare: dorește să amenajeze o baie, să transforme mansarda într-un dormitor suplimentar și să facă din această casă un refugiu personal, unde să se poată retrage pentru odihnă și liniște.

De la „jugu 45” la Supertalent: cum a devenit viral în Balcani

Pasiunea pentru cultură și tradițiile din Balcani l-au ajutat pe tânărul american să câștige simpatia publicului local. Primele sale materiale postate online erau despre mașini, însă videoclipul despre legendarul „jugu 45” i-a adus atenția publicului din regiune.

Cariera sa online a luat amploare, iar Justus s-a autointitulat „influencer american balcanizat”. A participat la evenimente importante, printre care și emisiunea „Supertalent” din Croația, unde a interpretat melodia „Zajdi, zajdi”, cucerind publicul. De asemenea, a urcat pe scena TEDx din Koprivnica, vorbind despre impactul conținutului viral și despre cum cultura poate fi conectată prin intermediul rețelelor sociale.

O poveste care inspiră milioane de oameni

Transformarea unei case vechi, cumpărate la un preț simbolic, în propriul colț de paradis, este pentru Justus Reed nu doar o experiență de viață, ci și un exemplu despre perseverență, curaj și adaptare. Faptul că un american a reușit să câștige inima publicului din Balcani arată puterea autentică a poveștilor simple, spuse cu umor și sinceritate.

Renovarea este încă în desfășurare, însă deja milioane de oameni urmăresc cu interes fiecare pas, dornici să vadă ce alte surprize va mai descoperi tânărul în căsuța sa din mijlocul pădurii din Zagorje.