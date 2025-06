Suportul de biciclete și portbagajul pe mașină, sursă de bătăi de cap pentru unii șoferi români. Ce spune Codul Rutier din România, care sunt amenzile

Montarea unui portbagaj pe plafon sau a unui suport de biciclete în spatele mașinii este o practică frecventă în rândul șoferilor români, mai ales în sezonul vacanțelor. Totuși, chiar dacă pare o soluție practică și banală, aceste accesorii sunt reglementate clar de Codul Rutier din România. Nerespectarea regulilor legate de omologare, montaj sau utilizare poate duce la amenzi considerabile și chiar la suspendarea dreptului de a circula cu autovehiculul.

În 2025, autoritățile continuă să aplice reguli stricte în ceea ce privește transportul obiectelor pe și în vehicule, cu scopul de a preveni accidentele și obstacolele în trafic. Dacă vrei să folosești aceste accesorii, trebuie să te asiguri că sunt omologate, montate corect și nu afectează siguranța rutieră.

Ce reguli trebuie respectate dacă montezi portbagaj pe mașină sau suport de biciclete

Codul Rutier nu impune omologare suplimentară pentru montarea unui portbagaj pe plafon, însă accesoriul trebuie să fie certificat pentru modelul de mașină pe care îl folosești. Acest lucru înseamnă că:

sistemul de prindere trebuie să fie compatibil cu șinele și structura caroseriei mașinii tale;

este interzisă montarea improvizată sau utilizarea de suporturi artizanale;

dacă se utilizează un sistem neomologat sau instabil, Registrul Auto Român (RAR) poate solicita reomologarea vehiculului.

În cazul suporturilor de biciclete montate în spatele mașinii, legislația este și mai strictă. Suportul nu trebuie să acopere numărul de înmatriculare, luminile sau semnalizările mașinii. Dacă se întâmplă asta, este obligatorie instalarea unei plăcuțe suplimentare cu numărul mașinii și a unui sistem de iluminare. Acest tip de suport trebuie, de asemenea, să fie omologat și să ofere spațiu pentru montarea plăcuței și a luminilor reflectorizante.

Pentru a transporta legal biciclete sau alte echipamente (schiuri, plăci de snowboard etc.), acestea nu trebuie să depășească lățimea sau lungimea vehiculului. Art. 181 (6) din Codul Rutier prevede clar: „Se interzice transportul de obiecte care, împreună cu vehiculul, depășesc dimensiunile legale”. În plus, dacă transportul are loc pe plafon, trebuie să ții cont de înălțimea totală a vehiculului, pentru a evita lovirea de poduri sau pasaje subterane.

Ce riscă șoferii care nu respectă regulile

Nerespectarea acestor prevederi este considerată contravenție și se sancționează conform Art. 101 (13) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Amenda variază între 1.215 și 1.620 de lei , iar poliția poate reține certificatul de înmatriculare (talonul) până la remedierea situației.

Mai mult, în cazul unui accident provocat din cauza desprinderii suportului sau a portbagajului, răspunderea legală aparține în totalitate șoferului. În astfel de cazuri, asigurările RCA pot să nu acopere daunele provocate terților.

Recomandarea autorităților este să transporți bicicleta sau alte echipamente în interiorul vehiculului ori să folosești suporturi omologate care respectă toate prevederile tehnice și de siguranță.

Când trebuie mers la RAR

Prezentarea la Registrul Auto Român este obligatorie doar în cazul unor modificări tehnice, structurale sau vizuale ale vehiculului:

montare de echipamente improvizate;

modificări ale sistemului de iluminare, caroseriei sau motorului;

schimbarea culorii vehiculului.

Pentru montarea unui portbagaj de plafon sau a unui suport de biciclete omologat , nu este necesară o vizită la RAR, atât timp cât echipamentul nu modifică structura sau siguranța vehiculului.

Totuși, dacă folosești echipamente fără certificare, improvizate sau instabile, mașina poate fi considerată nesigură, iar RAR poate cere reomologarea acesteia. În lipsa acestui document, șoferul riscă amenzi, reținerea talonului și chiar interzicerea temporară a circulației.