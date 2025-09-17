Suplimentul la succesiune, în 2025. Rolul lui şi unde se face

Mai jos găsești o ştire completă, corectă, informativă despre suplimentul la succesiune în 2025 — ce înseamnă, cine îl poate cere, cum se face, Românii care au făcut deja procedura succesorală — au obţinut certificatul de moştenitor — dar descoperă ulterior bunuri rămase neincluse sau datorii au posibilitatea legală de a solicita supliment la succesiune. În 2025, acest instrument juridic capătă relevanţă sporită pentru moștenitori, deoarece permite adăugarea la certificatul existent a bunurilor/obligaţiilor neidentificate la momentul iniţial, fără a reface întreaga procedură.

Ce înseamnă “supliment la succesiune”

Suplimentul la succesiune este actul notarial care permite completarea certificatului de moştenitor cu bunuri sau datorii care nu fuseseră cunoscute când s-a făcut iniţial succesiunea.

De exemplu, dacă după ce s-a dezbătut succesiunea a fost descoperit un cont bancar neînregistrat sau un bun mobil sau imobil care nu fusese menţionat, atunci moștenitorii pot solicita acest supliment.

Suplimentul nu modifică în general părţile principale ale succesiunii (cine moștenește, ce cote succesorale etc.), ci doar se adaugă la ceea ce a rămas omis.

Cine poate cere un supliment la succesiune

Orice moştenitor care deţine un certificat de moştenitor deja emis, când observă că există bunuri sau datorii care nu au fost luate în considerare la momentul dezbaterii succesiunii.

Moştenitorii trebuie să poată dovedi existenţa bunurilor sau obligaţiilor respective — prin documente, extrase de cont, acte de proprietate etc.

Unde şi cum se solicită

Suplimentul se face la același notar care a emis certificatul de moștenitor iniţial. Este important să se apeleze la notarul care a întocmit succesiunea iniţială, nu la orice notar.

Procedura implică prezentarea certificatelor de moştenitor existente, actelor prin care se dovedeşte originea bunurilor sau a obligaţiilor noi, actele de identitate ale moştenitorilor şi alte documente relevante (ex: acte de proprietate, extrase bancare etc.).

Suplimentul se întocmește ca act notarial adiţional, prin procedura specifică, și este taxa­bil în funcţie de valoarea bunurilor sau sumelor implicate — similar procedurii succesorale originale.

Termene, costuri şi implicaţii

Nu există un termen strict universal de prescriere pentru supliment, dar este util ca moştenitorii să acţioneze cât mai curând după descoperirea bunului / datoriei pentru a evita eventuale complicaţii.

Costurile includ taxele notariale stabilite în funcţie de valoarea bunurilor adăugate, şi eventual alte cheltuieli administrative. Suplimentul nu este gratuit, ci se plăteşte ca orice act notarial, proporțional cu obiectul suplimentului.

Dacă nu se face suplimentul, bunurile sau datoriile omise pot rămâne nevalorificate sau neplătite în termene legale, ceea ce poate aduce probleme celor implicaţi în moştenire.

Ce nu schimbă suplimentul la succesiune

Suplimentul nu înlocuieşte certificatul de moştenitor iniţial, ci îl completează. Nu schimbă cotele succesorale deja stabilite (proporţia moștenitorilor), decât în cazuri speciale dacă exista o eroare fundamentală în stabilirea acestora. Nu modifică competența notarului, dacă deja succesiunea a fost înregistrată la un anumit notar — completarea se face la notarul care a emis originalul.

Exemplu practic

Un moştenitor obţine în 2023 certificatul de moştenitor pentru o locuinţă şi un teren, dar în 2025 află despre un cont bancar al defunctului care nu a fost declarat la început. Acesta poate solicita un supliment la certificatul de moştenitor existent, la același notar care a emis certificatul, prezentând extrasele contului, actele de identitate şi certificatul original, pentru ca contul să fie adăugat la masa succesorală.

În 2025, suplimentul la succesiune este un drept util și bine reglementat pentru cei care realizează că bunuri sau obligații importante au rămas neincluse la deschiderea inițială a succesiunii. Dacă te afli într-o astfel de situaţie, important este să acționezi la notarul care a emis certificatul iniţial, să pregătești documentele doveditoare și să te aștepți la costuri în funcţie de valoarea completă a ceea ce urmează să fie adăugat.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.