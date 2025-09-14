Moștenitor în străinătate. Procura pentru succesiune se face la notarul local sau la consulat?

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 08:48
de Badea Violeta

Legislație
Tot mai mulți români stabiliți în străinătate ajung să fie chemați la dezbaterea unor succesiuni în țară. Cum nu pot fi prezenți personal, aceștia pot desemna prin procură alte persoane care să îi reprezinte la birourile notariale. Întrebarea esențială este însă unde pot fi întocmite aceste procuri – la notarii din statul în care se află succesibilul sau la consulatele României. Cadrul legal face distincții importante între diferitele tipuri de mandate.

Când este suficient notarul local

Persoanele aflate în străinătate care vor doar să își manifeste opțiunea succesorală, adică să accepte moștenirea, pot semna această declarație la un notar local din statul unde locuiesc.

Declarația de acceptare este, în esență, un act simplu, prin care succesibilul își însușește calitatea de moștenitor. Legea civilă nu impune în mod expres forma autentică pentru o astfel de declarație, ceea ce face ca ea să fie valabilă chiar dacă este întocmită potrivit normelor notariale din țara respectivă.

Practic, acest lucru înseamnă că, dacă cineva dorește doar să își exprime acceptarea moștenirii, nu mai este necesar să se deplaseze la consulatul român, relatează avocatnet.ro.

Procura de reprezentare extinsă

Situația se schimbă atunci când persoana aflată în străinătate dorește nu doar să accepte moștenirea, ci și să mandateze pe cineva pentru acte mai complexe – cum ar fi obținerea de documente, clarificarea numărului de moștenitori sau stabilirea masei succesorale.

Un astfel de mandat poate fi valabil dacă este făcut la notarul local numai în condiții specifice, de exemplu atunci când autorul moștenirii era necăsătorit sau văduv și nu existau datorii care să intre în masa succesorală.

În aceste cazuri, procura întocmită în forma locală poate fi luată în considerare, cu condiția ca actul să respecte cerințele legii statului respectiv și să fie tradus și legalizat pentru uz în România.

Când este obligatoriu consulatul

Dacă masa succesorală include și datorii sau dacă defunctul era căsătorit, legislația românească cere ca actele să fie încheiate în formă autentică notarială. Regimul matrimonial încetează la deces, iar lichidarea lui este strict reglementată, iar creditorii trebuie plătiți înaintea împărțirii bunurilor.

Operațiuni precum darea în plată a unor imobile sau lichidarea bunurilor comune necesită acte autentice, ce pot fi întocmite doar la notarul public român sau la misiunea consulară.

Pentru a veni în sprijinul românilor aflați departe de ambasade, Ministerul Afacerilor Externe organizează consulate mobile în mai multe state, tocmai pentru a facilita întocmirea acestor documente.

Acest cadru diferențiat îi ajută pe românii din străinătate să știe când pot apela la notarii locali și când trebuie obligatoriu să meargă la consulatul român pentru a putea participa la succesiunea din țară în condiții legale și sigure.

Notă a redacției: Acest material are caracter informativ și nu înlocuiește consultanța juridică. Pentru situații concrete privind succesiunile, procurile sau drepturile de moștenitor, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept civil și drept succesoral.

