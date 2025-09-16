Suntem într-o bulă AI, dar acest lucru nu este neapărat rău, susține un lider OpenAI. Cum trebuie să ne raportăm la inteligența artficială pentru a ne fi bine

Bret Taylor, președintele consiliului de administrație OpenAI și CEO al startup-ului de agenți AI Sierra, a declarat într-un interviu acordat publicației The Verge că industria inteligenței artificiale trece printr-o etapă de tip „bulă”.

Cu toate acestea, el consideră că situația actuală nu ar trebui privită doar ca un risc, ci și ca o oportunitate, similară cu ce s-a întâmplat în trecut în alte domenii tehnologice.

„AI va transforma economia, dar mulți vor pierde bani”

Întrebat dacă împărtășește opinia lui Sam Altman, CEO OpenAI, care a avertizat recent că „cineva va pierde sume fenomenale de bani din cauza AI”, Taylor a confirmat că scenariul este plauzibil.

În opinia sa, cele două realități coexistă: pe de o parte, AI va genera valoare economică uriașă, pe de altă parte, multe companii și investitori vor suporta pierderi semnificative.

„Cred că AI va schimba fundamental economia și va crea, asemenea internetului, un volum uriaș de valoare economică. În același timp, cred că ne aflăm într-un bubble și că mulți vor pierde mulți bani. Ambele afirmații sunt adevărate și există precedent istoric pentru ca aceste lucruri să fie reale în același timp”, a explicat Taylor.

Dubla perspectivă arată dinamica obișnuită a marilor inovații tehnologice, unde perioadele de entuziasm speculativ se împletesc cu transformări economice durabile.

Comparația cu bula dot-com din anii ’90

Taylor a făcut o paralelă directă cu perioada boom-ului internetului de la finalul anilor ’90. Atunci, numeroase companii dot-com s-au prăbușit când piața s-a corectat, însă fundația pusă în acea perioadă a dus la apariția unor giganți tehnologici și la expansiunea accelerată a economiei digitale.

„Toți cei care erau convinși în 1999 că internetul va schimba lumea aveau, de fapt, dreptate, chiar dacă multe firme au dispărut după explozia bulei”, a spus Taylor.

Prin această comparație, președintele OpenAI sugerează că ceea ce trăim acum cu AI nu este o anomalie, ci parte dintr-un ciclu firesc de maturizare a tehnologiilor majore.

De altfel, mesajul lui Bret Taylor pare unul echilibrat: piața AI se află într-o etapă de efervescență, unde riscurile și pierderile sunt inevitabile, însă potențialul de transformare economică rămâne uriaș.

Așa cum internetul a trecut prin faza dot-com pentru a deveni infrastructura globală de astăzi, și AI are șanse să-și găsească echilibrul după actuala perioadă de supraevaluare.