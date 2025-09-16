Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 09:44
de Iulia Kelt

Suntem într-o bulă AI, dar acest lucru nu este neapărat rău, susține un lider OpenAI. Cum trebuie să ne raportăm la inteligența artficială pentru a ne fi bine

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Suntem într-o bulă AI, dar acest lucru nu este neapărat rău, susține un lider OpenAI. Cum trebuie să ne raportăm la inteligența artficială pentru a ne fi bine
Se schimbă lumea, iar noi trebuie să profităm de asta / Foto: Forbes

Bret Taylor, președintele consiliului de administrație OpenAI și CEO al startup-ului de agenți AI Sierra, a declarat într-un interviu acordat publicației The Verge că industria inteligenței artificiale trece printr-o etapă de tip „bulă”.

Cu toate acestea, el consideră că situația actuală nu ar trebui privită doar ca un risc, ci și ca o oportunitate, similară cu ce s-a întâmplat în trecut în alte domenii tehnologice.

„AI va transforma economia, dar mulți vor pierde bani”

Întrebat dacă împărtășește opinia lui Sam Altman, CEO OpenAI, care a avertizat recent că „cineva va pierde sume fenomenale de bani din cauza AI”, Taylor a confirmat că scenariul este plauzibil.

Vezi și:
Inteligența artificială schimbă turismul: călătorii aleg algoritmii în locul influencerilor
Google și laureatul Nobel Demis Hassabis: în era inteligenței artificiale, cea mai importantă abilitate este să înveți continuu

În opinia sa, cele două realități coexistă: pe de o parte, AI va genera valoare economică uriașă, pe de altă parte, multe companii și investitori vor suporta pierderi semnificative.

„Cred că AI va schimba fundamental economia și va crea, asemenea internetului, un volum uriaș de valoare economică. În același timp, cred că ne aflăm într-un bubble și că mulți vor pierde mulți bani. Ambele afirmații sunt adevărate și există precedent istoric pentru ca aceste lucruri să fie reale în același timp”, a explicat Taylor.

Dubla perspectivă arată dinamica obișnuită a marilor inovații tehnologice, unde perioadele de entuziasm speculativ se împletesc cu transformări economice durabile.

Comparația cu bula dot-com din anii ’90

Taylor a făcut o paralelă directă cu perioada boom-ului internetului de la finalul anilor ’90. Atunci, numeroase companii dot-com s-au prăbușit când piața s-a corectat, însă fundația pusă în acea perioadă a dus la apariția unor giganți tehnologici și la expansiunea accelerată a economiei digitale.

„Toți cei care erau convinși în 1999 că internetul va schimba lumea aveau, de fapt, dreptate, chiar dacă multe firme au dispărut după explozia bulei”, a spus Taylor.

Prin această comparație, președintele OpenAI sugerează că ceea ce trăim acum cu AI nu este o anomalie, ci parte dintr-un ciclu firesc de maturizare a tehnologiilor majore.

De altfel, mesajul lui Bret Taylor pare unul echilibrat: piața AI se află într-o etapă de efervescență, unde riscurile și pierderile sunt inevitabile, însă potențialul de transformare economică rămâne uriaș.

Așa cum internetul a trecut prin faza dot-com pentru a deveni infrastructura globală de astăzi, și AI are șanse să-și găsească echilibrul după actuala perioadă de supraevaluare.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Inginerie europeană, noua serie documentară de la National Geographic care dezvăluie inovațiile continentului
Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă
Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă
Bateria pentru mașina electrică care se încarcă cât bei o cafea și te ține de la București la Budapesta. Această invenție poate schimba totul în lumea EV
Bateria pentru mașina electrică care se încarcă cât bei o cafea și te ține de la București la Budapesta. Această invenție poate schimba totul în lumea EV
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare, după ce a fost prins drogat la volan. Ce sumă trebuie să plătească statului
Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare, după ce a fost prins drogat la volan. Ce sumă trebuie să plătească statului
Doar 145 de companii au crescut constant în România între 2008 și 2024, conform unui studiu amplu
Doar 145 de companii au crescut constant în România între 2008 și 2024, conform unui studiu amplu
Samsung lansează servicii premium de service pentru Galaxy S și Z. Cum te ajută, de fapt
Samsung lansează servicii premium de service pentru Galaxy S și Z. Cum te ajută, de fapt
Imigrantul livrator de pizza cu salariul minim pe economie a ajuns să dețină aproape 300 de restaurante. Povestea aproape incredibilă
Imigrantul livrator de pizza cu salariul minim pe economie a ajuns să dețină aproape 300 de restaurante. Povestea aproape incredibilă
Ce dimensiune trebuie să aibă o fosă septică pentru o casă cu 2, 3 sau 4 camere. Cât costă vidanjarea în 2025
Ce dimensiune trebuie să aibă o fosă septică pentru o casă cu 2, 3 sau 4 camere. Cât costă vidanjarea în 2025
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...