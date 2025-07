Ediția cu numărul 14 a festivalului Summer Well va avea loc între 8 și 10 august 2025, într-unul dintre cele mai spectaculoase spații dedicate muzicii din România – Domeniul Știrbey din Buftea. Aici, într-un cadru natural superb, festivalul continuă să își consolideze reputația de „vacanță muzicală” pentru fanii care vor mai mult decât muzică: vor atmosferă, comunitate, artă, natură și libertate. Domeniul găzduiește festivalul încă de la prima ediție, oferind o experiență completă, cu scene multiple, spații de relaxare, zone de food court și multe alte activități pentru toate gusturile. În fiecare an, line-up-ul și decorul sunt atent selecționate pentru a oferi o atmosferă fresh, contemporană, dar cu note romantice și relaxate.

Artiștii confirmați: Snow Patrol, Empire of the Sun și Palaye Royale

Line-up-ul Summer Well 2025 se anunță spectaculos. Capul de afiș al acestei ediții este trupa irlandezo-scoțiană Snow Patrol, care va concerta pentru prima dată în România.

Cu opt albume de studio și milioane de fani în întreaga lume, trupa aduce în premieră live melodiile de pe noul album „The Forest Is The Path”, lansat în 2024. Fanii indie-rock și ai baladelor atmosferice vor avea astfel ocazia de a-i vedea live într-un cadru intim și spectaculos.

Un alt nume de impact este Empire of the Sun, duo-ul australian de muzică electronică recunoscut pentru spectacolele sale vizual-artistice și pentru hiturile ce au cucerit topurile internaționale. Format din Luke Steele și Nick Littlemore, Empire of the Sun adaugă festivalului o doză de spectaculozitate și energie cosmică.

Palaye Royale completează trioul de headlineri. Formația rock americană formată din frații Remington Leith, Sebastian Danzig și Emerson Barrett este cunoscută pentru stilul lor excentric, versatilitatea sonoră și spectacolele vizuale deosebite.

Trupa are peste 400 de milioane de streamuri și 35 de milioane de vizualizări pe YouTube, fiind considerată una dintre cele mai inovatoare formații ale generației lor.

Line-up complet: de la nume consacrate la artiști emergenți

Pe lângă headlinerii deja menționați, Summer Well 2025 oferă un line-up eclectic, care îmbină stiluri muzicale diverse și artiști aflați în plină ascensiune.

Printre aceștia se numără Isabel LaRosa, La Femme, Elderbrook, Banners, Soft Play, Carpetman, Balu Brigada, Ari Abdul, Ekkstacy, Lana Lubany și Chloe Slater.

Festivalul se remarcă prin atenția pe care o acordă descoperirii de noi talente și oferă publicului ocazia de a fi cu un pas înainte în ceea ce privește muzica alternativă, pop și electronică. Astfel, Summer Well nu este doar despre staruri, ci și despre explorare și deschidere spre noi direcții muzicale.

Vezi și: Festival UNTOLD 2025. Program pe zile, line-up, preț bilete și abonamente

Cât costă biletul la Summer Well 2025

Pentru ediția din 2025, prețurile biletelor sunt deja anunțate. Abonamentul general costă 395 de lei (plus taxe), iar cei care doresc o experiență VIP pot opta pentru abonamentul de 595 de lei (plus taxe).

Ambele variante oferă acces la toate cele trei zile de festival, însă abonamentul VIP include și zone exclusive de relaxare, acces prioritar și alte facilități.

Accesul la festival se face doar pe baza brățării de intrare, care trebuie obținută în schimbul biletului. Este obligatorie prezentarea unui act de identitate valabil, iar accesul copiilor sub 12 ani este gratuit, cu condiția ca aceștia să fie însoțiți de un părinte cu abonament valabil.

Pentru adolescenții între 12 și 16 ani, accesul este permis doar cu bilet și însoțitor adult. Minorii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate sau o copie a certificatului de naștere și o declarație de angajament semnată de părinte sau tutore.

Transportul către Domeniul Știrbey: autobuz, tren, bicicletă

Organizatorii încurajează utilizarea mijloacelor de transport alternative, având în vedere că nu există parcare publică disponibilă.

Una dintre cele mai eficiente metode este autobuzul oficial al festivalului, care pleacă din București (Autogara Clăbucet, intersecția Bd. Ion Mihalache și Calea Griviței) și ajunge direct la intrarea în Domeniul Știrbey.

Biletele pentru autobuz costă 25 lei pe sens (50 lei dus-întors) și pot fi achiziționate online sau direct în autobuz.

Acestea circulă la fiecare 15–30 de minute, primul autobuz plecând la ora 15:30 vineri, iar sâmbătă și duminică la ora 11:30. Ultimul autobuz spre București pleacă la ora 04:00.

De asemenea, festivalierii pot ajunge la Buftea cu trenul din Gara de Nord București, iar de la gară până la Domeniul Știrbey se poate merge pe jos, într-o plimbare de aproximativ 20 de minute.

Pentru cei care aleg bicicleta, există parcare dedicată la intrarea în festival, iar acest mod de transport este încurajat ca fiind sustenabil și rapid.

Programul pe zile și regulile de acces

Porțile festivalului se deschid vineri, 8 august, la ora 16:00, iar sâmbătă și duminică la ora 12:00. În fiecare zi, activitățile se încheie la ora 05:00 dimineața. Participanții trebuie să intre doar prin zonele special amenajate, unde vor prezenta brățara de acces și actul de identitate.

Accesul cu animale de companie este strict interzis, la fel ca și intrarea persoanelor care nu respectă regulile de conduită stabilite de organizatori. Festivalul se desfășoară într-un cadru sigur, cu măsuri speciale de siguranță pentru toate categoriile de participanți.

Program Summer Well 2025

Vineri, 8 august

Mainstage

18:15 – Ari Abdul

19:15 – Isabel LaRosa

21:15 – Seafret

23.15 – Snow Patrol

Sunset Stage

19:15 – Cojo

22:30 – Soft Play

Electro Punk Club

22:15 – The Hellp

Sâmbătă, 9 august

Mainstage

18:15 – Chloe Slater

19:15 – Balu Brigada

21:30 – Saint Levant

23:15 – Son Mieux

Sunset Stage

21:00 – MRCY

22:30 – Carpetman

Electro Punk Club

22:15 – Ekkstacy

Duminică, 10 august

Mainstage

18:00 – Banners

19:30 – La Femme

21:15 – Palaye Royale

23:15 – Empire of the Sun

Sunset Stage

20:15 – Lana Lubany

22:30 – Elderbrook

Electro Punk Club

22:15 – The Dare

Sistemul de plată exclusiv cu brățara festivalului

Un element esențial în desfășurarea Summer Well este sistemul de plată cashless. Toate achizițiile din cadrul festivalului – de la băuturi și mâncare, până la produse promoționale – se pot face doar cu brățara de acces.

Aceasta poate fi încărcată online, pe site-ul oficial, sau fizic, la punctele de top-up de pe teritoriul festivalului. Reîncărcarea este posibilă cu numerar sau card bancar.

Dacă nu cheltuiești toți banii de pe brățară, poți cere rambursarea sumei rămase. Aceasta poate fi solicitată direct la festival sau online, în perioada 13–16 august.

Pentru a primi banii înapoi online, este obligatoriu să-ți înregistrezi brățara înainte de data de 20 august pe site-ul oficial. După această dată, solicitările nu mai sunt procesate.

Vezi și: Concerte în București 2025: Artiști internaționali și autohtoni care vor susține spectacole

Obiecte interzise la festival

Produse cu aerosoli/Cutii cu aerosoli (deodorant, spray pentru țânțari, protecție solară)

Claxoane cu aer

Dispozitive profesionale de înregistrare audio și video

Biciclete, patine, trotinete sau skateboard-uri

Scaune sau frigidere

Lanțuri sau portofele cu lanț

Camere cu obiectiv detașabil

Drone sau avioane cu telecomandă, mașini sau jucării

Droguri sau accesorii pentru droguri

Artificii, explozivi sau rachete de incendiu

Steaguri

Flyere, mostre, cadouri sau articole promoționale

Pistoale, Muniții sau laser

Hoverboard-uri sau Segway-uri

Instrumente

Zmee sau lampioane

Cuțite, arme sau obiecte Ascuțite

Pointere laser

Sticle

Mâncare sau băutură din afară

Spray cu piper sau buzdugan

Animale de companie sau alte animale

Selfie Sticks, Trepiede

Sharpies, Markere

Animale împăiate

Corturi sau saci de dormit

Pistoale de jucărie, pistoale cu apă sau pistoale cu praștie

Umbrele

Camere video

Parfumuri

Summer Well 2025: o vacanță muzicală de neratat

Summer Well rămâne unul dintre cele mai iubite și bine organizate festivaluri din România. Atmosfera relaxantă, muzica de calitate, locația superbă și grija pentru detalii îl transformă într-o experiență complexă, departe de agitația urbană, dar foarte aproape de inima Bucureștiului.

Ediția din 2025 aduce un echilibru perfect între staruri internaționale și descoperiri muzicale, între relaxare și dans, între artă și entertainment.

Dacă ești în căutarea unei experiențe de vară complet diferite, Summer Well 2025 este evenimentul care le are pe toate. Iar anul acesta, promite mai mult ca niciodată.