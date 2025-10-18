Substanță chimică cu efecte endocrine, găsită în suzete pentru bebeluși. Două mărci se vând și în România

Laboratorul organizației cehe dTest a identificat prezența bisfenolului A (BPA) în suzete pentru bebeluși comercializate de trei mărci europene, deși unele produse erau etichetate „fără BPA” sau „cauciuc natural”. În patru modele testate, concentrațiile detectate au variat, cel mai ridicat nivel depășind limita europeană de migrare stabilită pentru suzete. Descoperirea reaprinde discuția despre expunerea sugarilor la substanțe cu potențial de perturbare endocrină și despre coerența reglementărilor.

Conform materialului citat, BPA este un compus sintetic folosit în anumite tipuri de plastic și poate imita estrogenul, fiind asociat în literatura științifică cu efecte asupra dezvoltării sexuale, obezității și unor tipuri de cancer. Copiii sunt considerați o categorie vulnerabilă, iar expunerea timpurie este îndeaproape monitorizată de autorități, informaeaza The Guardian.

Ce au arătat testele și ce mărci sunt menționate

Eșantionarea a inclus 21 de suzete cumpărate din magazine din Cehia, Slovenia și Ungaria, plus două produse achiziționate de pe o platformă online; pentru simularea utilizării, suzetele au fost ținute 30 de minute în „salivă artificială” la 37°C, apoi s-a analizat migrarea bisfenolilor. În patru cazuri, a fost detectat BPA; într-unul dintre acestea, concentrația ar fi depășit limita de 10 µg/kg stabilită de standardul EN 1400 pentru migrarea BPA din suzete.

Mărcile menționate în material sunt Philips (Avent), Curaprox și Sophie la Girafe, plus un produs fabricat de Foshan City Saidah (achiziționat online). Important: raportarea vizează anumite modele/loturi și nu întreaga gamă a fiecărei companii. Unele produse erau promovate ca „BPA-free” sau „cauciuc natural”.

Reacția companiilor și contextul de reglementare

Potrivit informațiilor publicate, Curaden (Curaprox) a confirmat intern rezultatul pentru modelul vizat și a decis retragerea preventivă a loturilor afectate și rambursări. Philips a declarat că, în urma testării suplimentare cu un laborator independent, gama de suzete ar fi „fără BPA”, inclusiv proba indicată; Sophie la Girafe a precizat că valoarea menționată ar fi „insignifiantă” raportat la pragurile de detecție, subliniind testarea prealabilă a produselor.

Regulile UE privind BPA diferă în funcție de produs: utilizarea este interzisă în biberoane pentru bebeluși (din 2011), iar standardele pentru suzete prevăd limite de migrare (EN 1400: 10 µg/l), în timp ce Directiva europeană pentru siguranța jucăriilor menționează un prag mai ridicat (40 µg/l). Ambiguitatea acestor repere alimentează cereri pentru reguli mai stricte și clare pentru suzete.

Ce înseamnă pentru părinți în România

Mărcile menționate (de exemplu, Philips Avent, Curaprox și produse „Sophie la Girafe”) sunt disponibile și pe piața din România, prin rețele de retail și magazine online. Asta NU înseamnă că toate modelele comercializate local conțin BPA sau că gama completă este afectată; vorbim despre rezultate raportate pentru produse specifice testate în alte țări, eventual din anumite loturi.

Pentru o alegere informată, părinții pot verifica etichetele și declarațiile de conformitate ale produsului, pot urmări eventualele comunicate ale producătorilor și pot contacta vânzătorii pentru clarificări privind modelul/lotul. În plus, merită urmărite anunțurile autorităților naționale (ANPC, Ministerul Sănătății) sau ale Sistemului european de alertă pentru produse nealimentare (Safety Gate/RAPEX), în cazul în care apar notificări oficiale.

Limitările testării și ce urmează

Metodologia dTest oferă o imagine punctuală: 23 de suzete testate într-o fereastră de timp, în condiții de laborator care replică parțial utilizarea reală. Rezultatele nu pot fi extinse automat la toate modelele sau la toate loturile vândute de aceleași branduri. În același timp, semnalul este relevant pentru discuția de sănătate publică: etichetele „BPA-free” trebuie susținute de verificări riguroase, iar standardele – armonizate și aplicate consecvent.

În concluzie, informațiile disponibile arată că, în câteva suzete testate, a fost detectat BPA – cu un caz de depășire a limitei EN 1400. Producătorii au reacționat diferit (confirmări punctuale, re-testări, retrageri preventive), iar dezbaterea se mută în zona reglementărilor și a controalelor independente. Pentru părinții din România, recomandarea echilibrată rămâne: citiți etichetele, cereți clarificări pentru modelul/lotul cumpărat și urmăriți eventuale notificări oficiale; nu toate produsele unei mărci sunt afectate, iar loturile pot diferi de la o piață la alta.