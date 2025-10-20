SUA interzice companiei NSO accesul la WhatsApp: sfârșitul erei Pegasus?

Statele Unite au impus o interdicție istorică împotriva companiei israeliene NSO Group, dezvoltatorul controversatului software de spionaj Pegasus, interzicându-i să mai acceseze sau să încerce să pătrundă în infrastructura WhatsApp, deținută de Meta. Decizia, pronunțată de o instanță federală americană, marchează una dintre cele mai severe sancțiuni judiciare din istoria recentă a securității cibernetice și ridică întrebări despre viitorul unei industrii aflate la limita legalității – cea a programelor de supraveghere digitală.

Hotărârea a fost dată de judecătoarea Phyllis Hamilton, care a emis o interdicție permanentă împotriva oricăror activități ale NSO de infiltrare în rețeaua WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de comunicare din lume. Deși despăgubirile financiare au fost reduse semnificativ – de la 167 de milioane de dolari la doar 4 milioane –, impactul reputațional și comercial asupra companiei israeliene este devastator, scrie Reuters.

Procesul dintre Meta (proprietarul WhatsApp) și NSO Group a început în urmă cu șase ani, după ce compania americană a acuzat dezvoltatorul israelian că a exploatat vulnerabilități din aplicație pentru a spiona activiști, jurnaliști și oficiali guvernamentali. Pegasus, software-ul creat de NSO, permite infiltrarea dispozitivelor mobile prin intermediul unor breșe de securitate invizibile, accesând conversații, fișiere, apeluri și chiar microfonul sau camera telefonului fără știrea utilizatorului.

De-a lungul anilor, Pegasus a fost implicat în numeroase scandaluri internaționale, fiind folosit, potrivit investigațiilor jurnalistice, de regimuri autoritare pentru supravegherea disidenților sau a adversarilor politici. Printre victimele presupuse s-ar fi numărat jurnaliști de la Reuters, Amnesty International, dar și lideri politici.

În hotărârea sa de 25 de pagini, judecătoarea Hamilton a argumentat că activitățile NSO „încalcă în mod repetat securitatea cibernetică a cetățenilor și a infrastructurilor digitale protejate de legislația SUA” și a subliniat că injoncția are caracter permanent. „Este o decizie care confirmă faptul că niciun actor privat, indiferent de motivația declarată, nu poate exploata rețelele de comunicare fără consimțământul utilizatorilor”, se arată în document.

Reacția WhatsApp nu a întârziat. Will Cathcart, directorul companiei, a salutat verdictul:

„Hotărârea de astăzi interzice definitiv companiei NSO să mai atace WhatsApp și utilizatorii noștri din întreaga lume. Este un pas important după șase ani de litigii pentru a trage NSO la răspundere pentru acțiunile sale împotriva societății civile.”

NSO Group, între colaps financiar și lupta pentru supraviețuire

Pentru NSO Group, decizia instanței este un cutremur economic și juridic. Compania a avertizat anterior că o interdicție totală de acces la WhatsApp „ar putea pune în pericol întreaga activitate” și chiar „forța NSO să iasă de pe piață”. Într-un comunicat transmis ulterior, reprezentanții firmei au încercat să tempereze impactul mediatic, susținând că hotărârea nu afectează clienții lor guvernamentali.

„Ne bucurăm că despăgubirile au fost reduse cu 97%. Injoncția nu se aplică clienților noștri, care vor continua să folosească tehnologia NSO pentru a sprijini siguranța publică”, se arată în poziția oficială.

Totuși, realitatea economică a companiei rămâne incertă. În ultimele luni, NSO a fost achiziționată de un consorțiu condus de producătorul de la Hollywood Robert Simonds, într-o încercare de restructurare financiară și rebranding. Cu toate acestea, multiple guverne occidentale – inclusiv administrația americană – au plasat NSO pe liste negre comerciale, restricționându-i accesul la tehnologii americane și la parteneriate internaționale.

Această serie de sancțiuni a transformat NSO într-un simbol al supravegherii abuzive și a declanșat o dezbatere globală privind etica software-urilor de spionaj. Organizațiile pentru drepturile omului au salutat decizia instanței americane ca pe o victorie importantă împotriva „industriei invizibile a controlului digital”.

Impact global: între securitate și libertate digitală

Decizia SUA are implicații mult dincolo de granițele americane. Prin blocarea accesului NSO la WhatsApp, justiția americană transmite un semnal clar privind prioritizarea dreptului la confidențialitate și protecția datelor personale. În același timp, se deschide o discuție sensibilă: cum pot statele să-și asigure securitatea națională fără a încălca libertățile individuale?

În mod paradoxal, Pegasus a fost inițial conceput pentru a ajuta guvernele să combată terorismul și criminalitatea organizată. Însă, în absența unor mecanisme de control și transparență, tehnologia s-a transformat într-o armă a spionajului politic. „Ceea ce începe ca un instrument de securitate devine rapid un instrument de abuz atunci când nu există responsabilitate”, afirmă specialiștii în etică digitală de la Electronic Frontier Foundation.

Prin această interdicție, SUA trasează o linie clară între securitate și supraveghere, între protecția cetățeanului și violarea intimității sale. Decizia ar putea deschide calea altor procese similare în Europa, unde mai multe organizații media și ONG-uri au reclamat efectele nocive ale utilizării Pegasus.

Pentru NSO Group, verdictul din SUA ar putea fi începutul sfârșitului. Pentru restul lumii, însă, reprezintă o victorie simbolică a libertății digitale – una care reamintește că, în epoca tehnologiilor invazive, dreptul la intimitate rămâne un pilon esențial al democrației.