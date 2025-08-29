Studiu nou confirmă: mașinile electrice sunt mai curate decât cele pe benzină

Un nou raport realizat de Universitatea din Michigan arată clar că mașinile electrice produc mai puține emisii decât cele pe benzină, indiferent unde locuiești în Statele Unite continentale. Cercetarea, considerată cea mai complexă de până acum în acest domeniu, subliniază faptul că trecerea la vehicule electrice este una dintre cele mai eficiente strategii pentru reducerea schimbărilor climatice.

Impactul real al electrificării în transporturi

Transporturile sunt responsabile pentru aproximativ 28% din emisiile de gaze cu efect de seră din SUA. De aceea, alegerea unui mijloc de transport mai puțin poluant devine esențială pentru combaterea efectelor viitoare ale crizei climatice, precum inundații, incendii de vegetație sau secete, tot mai frecvente și mai intense.

Potrivit profesorului Greg Keoleian, coautor principal al studiului și membru al School for Environment and Sustainability, electrificarea vehiculelor nu mai este doar o tendință, ci o necesitate. Spre deosebire de alte analize limitate doar la o anumită perioadă de utilizare sau la un număr fix de kilometri, cercetătorii au evaluat întregul ciclu de viață al mașinilor. Astfel, au luat în calcul producția, folosirea, dar și eliminarea vehiculelor.

Rezultatul este clar: în fiecare județ din SUA, indiferent de mixul energetic sau de obiceiurile de condus, mașinile electrice au emisii mai mici pe durata întregii lor vieți decât orice alt tip de automobil – fie că vorbim despre cele cu motor clasic, hibride sau plug-in hibride.

Un element cheie al studiului îl reprezintă comparația între diferite clase și tipuri de propulsie. În topul poluatorilor se află, fără surpriză, pickup-urile cu motor pe benzină sau motorină, extrem de populare în SUA. Datele arată că un pickup electric, chiar încărcat cu 1.100 de kilograme de marfă, emite cu 30% mai puțin decât un pickup pe benzină fără sarcină.

La polul opus, cele mai puține emisii le generează sedanele electrice compacte, datorită consumului redus și a bateriilor mai mici. Interesant este faptul că, deși autonomia mare a bateriilor pare un avantaj, aceasta poate afecta eficiența generală a vehiculului. Studiul subliniază că un sedan electric cu autonomie de aproximativ 320 km este varianta cu cel mai mic impact asupra mediului.

În cazul hibridele plug-in, impactul depinde de modul în care sunt folosite. Dacă proprietarii le încarcă des și merg majoritar pe modul electric, emisiile scad semnificativ. Însă, dacă sunt conduse preponderent pe benzină, avantajele se reduc. Acest lucru evidențiază faptul că simpla achiziție a unei mașini cu etichetă „verde” nu garantează și un comportament sustenabil.

Cultura auto americană și schimbarea necesară

Un alt mesaj important al studiului este legat de cultura auto din Statele Unite, unde cumpărătorii tind să aleagă mașini mult mai mari și mai puternice decât au nevoie în realitate. Profesorul Keoleian atrage atenția că pentru a reduce cu adevărat amprenta de carbon, trebuie să îți alegi mașina în funcție de necesități, nu de trenduri sau de dorința de a avea autonomie excesivă.

Dacă lucrezi în domenii unde transportul de marfă este esențial, un pickup electric este o alegere justificată. Însă, pentru cineva care folosește mașina în principal pentru naveta zilnică, un sedan electric este mult mai eficient și mai prietenos cu mediul.

Această concluzie scoate în evidență și o problemă de mentalitate: mulți șoferi aleg SUV-uri sau camionete chiar și atunci când nu au nevoie de ele, ceea ce crește inutil consumul și emisiile. Trecerea la vehicule mai mici, adaptate strict necesităților, este un pas esențial pentru reducerea poluării globale.

Studiul Universității din Michigan confirmă fără echivoc: vehiculele electrice sunt mai curate decât cele pe benzină oriunde în SUA. Chiar dacă există diferențe de infrastructură sau de surse energetice între state, bilanțul final arată că, pe termen lung, EV-urile câștigă detașat în ceea ce privește reducerea emisiilor.

Această cercetare nu doar că întărește argumentele în favoarea electrificării transporturilor, dar oferă și un instrument practic – un calculator online – prin care fiecare șofer poate afla exact cât poluează în funcție de mașina pe care o conduce.

În final, mesajul este simplu: alegerea unei mașini electrice nu este doar un pas spre viitor, ci și o responsabilitate imediată față de planetă. Schimbarea începe cu fiecare șofer care decide să își adapteze alegerile la nevoile reale și să reducă impactul asupra mediului.