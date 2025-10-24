Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 16:47
de Daoud Andra

Studiu EPSAD: România conduce topul european la păcănele online. Tinerii de 15–16 ani, cei mai pasionați

Social
Studiu EPSAD: România conduce topul european la păcănele online. Tinerii de 15–16 ani, cei mai pasionați
FOTO: concept Playtech.ro realizat cu ajutorul AI

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește interesul tinerilor pentru jocurile de noroc online, potrivit celui mai recent studiu ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), realizat în 2024 pe un eșantion de peste 113.000 de elevi cu vârste între 15 și 16 ani, din 37 de țări.

România, în topul pasionaților de jocuri online

Proiectul, coordonat la nivel european, analizează comportamentele de risc ale adolescenților, de la consumul de alcool și droguri până la dependența de jocuri de noroc, punând un accent nou pe sănătatea mintală și pe efectele psihosociale ale acestor activități.

Potrivit datelor, aproximativ 23% dintre elevii europeni au jucat jocuri de noroc în ultimele 12 luni – fie în locații fizice, fie online. Italia rămâne lider la nivel general (45%), urmată de Islanda (41%) și Grecia (36%). Însă, în ceea ce privește păcănelele online, România urcă pe primul loc.

18% dintre adolescenții români au recunoscut că au participat la jocuri de noroc pe internet, peste media europeană de 14%. În plus, 62% dintre cei care joacă preferă variantele virtuale în locul celor fizice (47%). Aceste cifre arată o creștere rapidă a fenomenului și un apetit tot mai mare al tinerilor pentru sloturi și cazinouri online.

România are, în prezent, peste 65 de platforme de cazino online licențiate, care pun la dispoziție mii de jocuri și opțiuni de pariuri sportive. Accesul ușor, campaniile agresive de marketing și posibilitatea de a juca oricând, de pe telefon, fac ca adolescenții să fie tot mai expuși.

Jocurile de noroc, un obicei preferat de băieți

Studiul arată că, în întreaga Europă, băieții joacă mult mai mult decât fetele – 29% față de 16%. În România, decalajul este similar: 34% dintre băieți recunosc că au pariat sau au jucat la păcănele, față de 16% dintre fete.

Totuși, diferențele de gen se estompează treptat, mai ales în mediul online, unde participarea fetelor aproape s-a triplat în ultimii cinci ani – de la 2,7% în 2019 la 8,7% în 2024.

De asemenea, 65% dintre tinerii europeni care au jucat în ultimul an spun că au făcut-o și online, fie exclusiv, fie combinând cu experiențe în locații fizice. În țări precum Suedia, Slovenia sau Kosovo, procentul depășește 75%.

Comportamente riscante și posibile dependențe

Cercetătorii au folosit un instrument de evaluare numit „Minciună/Pariu”, menit să identifice elevii care dezvoltă comportamente de jocuri de noroc potențial riscante.

În medie, unul din zece adolescenți care pariază prezintă semne de dependență sau pierdere a controlului. În România, valorile sunt peste media europeană, ceea ce sugerează un risc tot mai mare pentru sănătatea mintală a tinerilor.

„Jocurile de noroc în rândul adolescenților europeni au rămas stabile din 2015, dar peisajul s-a schimbat semnificativ. Online-ul domină acum, iar fetele se apropie de nivelurile băieților”, arată raportul ESPAD.

Dacă în 2019 doar 7,9% dintre tinerii europeni jucau online, în 2024 procentul a urcat la 14%, aproape dublu. În România, creșterea a fost chiar mai accentuată, tinerii preferând platformele virtuale, care oferă un amestec periculos de accesibilitate, recompense rapide și anonimat.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
Ascensiunea influențatorilor politici și dilema reglementării: cum se schimbă jocul democrației în era digitală
Ascensiunea influențatorilor politici și dilema reglementării: cum se schimbă jocul democrației în era digitală
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Dumitru. Obiceiuri respectate de români din vechime
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Dumitru. Obiceiuri respectate de români din vechime
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Când poți pierde dreptul de proprietate în favoarea vecinului. Cazurile de uzucapiune de 10 sau 20 de ani
Sistemul de raportare de pe TikTok, Facebook și Instagram pentru conținutul ilegal e ineficient și lipsit de transparență, raportează CE
Sistemul de raportare de pe TikTok, Facebook și Instagram pentru conținutul ilegal e ineficient și lipsit de transparență, raportează CE
Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8: Un pahar roman găsit într-o așezare a dacilor liberi
Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8: Un pahar roman găsit într-o așezare a dacilor liberi
Cum faci un cocktail clasic de la 1930 cu părți egale de gin, calvados și lichior de caise – Angel Face din Savoy Cocktail Book
Cum faci un cocktail clasic de la 1930 cu părți egale de gin, calvados și lichior de caise – Angel Face din Savoy Cocktail Book
Anda Adam și Joseph, despre criticile de la Asia Express: „Nu se difuzează nici 10% din ce se filmează. Când se montează, iese uneori altceva!” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Anda Adam și Joseph, despre criticile de la Asia Express: „Nu se difuzează nici 10% din ce se filmează. Când se montează, iese uneori altceva!” EXCLUSIV
Obligaţiile administratorului de bloc. Ce trebuie să verifice periodic pe casa scării
Obligaţiile administratorului de bloc. Ce trebuie să verifice periodic pe casa scării
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...