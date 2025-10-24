Studiu EPSAD: România conduce topul european la păcănele online. Tinerii de 15–16 ani, cei mai pasionați

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește interesul tinerilor pentru jocurile de noroc online, potrivit celui mai recent studiu ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), realizat în 2024 pe un eșantion de peste 113.000 de elevi cu vârste între 15 și 16 ani, din 37 de țări.

România, în topul pasionaților de jocuri online

Proiectul, coordonat la nivel european, analizează comportamentele de risc ale adolescenților, de la consumul de alcool și droguri până la dependența de jocuri de noroc, punând un accent nou pe sănătatea mintală și pe efectele psihosociale ale acestor activități.

Potrivit datelor, aproximativ 23% dintre elevii europeni au jucat jocuri de noroc în ultimele 12 luni – fie în locații fizice, fie online. Italia rămâne lider la nivel general (45%), urmată de Islanda (41%) și Grecia (36%). Însă, în ceea ce privește păcănelele online, România urcă pe primul loc.

18% dintre adolescenții români au recunoscut că au participat la jocuri de noroc pe internet, peste media europeană de 14%. În plus, 62% dintre cei care joacă preferă variantele virtuale în locul celor fizice (47%). Aceste cifre arată o creștere rapidă a fenomenului și un apetit tot mai mare al tinerilor pentru sloturi și cazinouri online.

România are, în prezent, peste 65 de platforme de cazino online licențiate, care pun la dispoziție mii de jocuri și opțiuni de pariuri sportive. Accesul ușor, campaniile agresive de marketing și posibilitatea de a juca oricând, de pe telefon, fac ca adolescenții să fie tot mai expuși.

Jocurile de noroc, un obicei preferat de băieți

Studiul arată că, în întreaga Europă, băieții joacă mult mai mult decât fetele – 29% față de 16%. În România, decalajul este similar: 34% dintre băieți recunosc că au pariat sau au jucat la păcănele, față de 16% dintre fete.

Totuși, diferențele de gen se estompează treptat, mai ales în mediul online, unde participarea fetelor aproape s-a triplat în ultimii cinci ani – de la 2,7% în 2019 la 8,7% în 2024.

De asemenea, 65% dintre tinerii europeni care au jucat în ultimul an spun că au făcut-o și online, fie exclusiv, fie combinând cu experiențe în locații fizice. În țări precum Suedia, Slovenia sau Kosovo, procentul depășește 75%.

Comportamente riscante și posibile dependențe

Cercetătorii au folosit un instrument de evaluare numit „Minciună/Pariu”, menit să identifice elevii care dezvoltă comportamente de jocuri de noroc potențial riscante.

În medie, unul din zece adolescenți care pariază prezintă semne de dependență sau pierdere a controlului. În România, valorile sunt peste media europeană, ceea ce sugerează un risc tot mai mare pentru sănătatea mintală a tinerilor.

„Jocurile de noroc în rândul adolescenților europeni au rămas stabile din 2015, dar peisajul s-a schimbat semnificativ. Online-ul domină acum, iar fetele se apropie de nivelurile băieților”, arată raportul ESPAD.

Dacă în 2019 doar 7,9% dintre tinerii europeni jucau online, în 2024 procentul a urcat la 14%, aproape dublu. În România, creșterea a fost chiar mai accentuată, tinerii preferând platformele virtuale, care oferă un amestec periculos de accesibilitate, recompense rapide și anonimat.