Studenți de la Harvard și MIT abandonează studiile de teamă că inteligența artificială le va transforma diplomele în simple hârtii inutile

În fața avansului accelerat al inteligenței artificiale generale (AGI), un val tot mai mare de studenți de la cele mai prestigioase universități americane renunță la facultate. De la Harvard și MIT până la alte centre universitare de elită, tinerii se tem că diplomele pentru care luptă acum nu vor mai avea nicio valoare într-un viitor în care mașinile pot face aproape orice, scrie Forbes.

Pentru unii, abandonul vine din convingerea că lumea se apropie de o cotitură periculoasă: apariția unei inteligențe artificiale capabile să egaleze – sau chiar să depășească – capacitățile umane. Pentru alții, este o decizie pragmatică: cât timp AI-ul poate deja să scrie cod, să proiecteze produse, să creeze conținut și să analizeze date, de ce să mai investească ani din viață într-un sistem educațional pe care tehnologia pare că-l lasă în urmă?

O generație speriată de un viitor în care AI-ul decide tot

Alice Blair, fostă studentă la MIT, și-a început studiile în 2023 cu speranța de a contribui la dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale. La mai puțin de doi ani distanță, a abandonat definitiv facultatea, mărturisind că se teme că „nu va mai fi în viață până la absolvire”, din cauza riscurilor pe care le presupune AGI. Lucrează acum ca redactor tehnic pentru Center for AI Safety, o organizație non-profit care militează pentru dezvoltarea sigură a inteligenței artificiale.

Ea nu este singura. Adam Kaufman, fost student la Harvard, a făcut același pas. A renunțat la studii pentru a lucra la Redwood Research, o organizație ce cercetează metode de a preveni comportamentele înșelătoare ale sistemelor AI. Kaufman spune că lucrează la „cele mai importante probleme ale omenirii”, într-o echipă formată din „cei mai inteligenți oameni pe care i-a cunoscut vreodată”.

Mulți dintre colegii săi – inclusiv fratele, iubita și colegul de cameră – au părăsit și ei Harvardul pentru a lucra în companii precum OpenAI. Pentru ei, abandonul studiilor nu este un gest de resemnare, ci o cursă contra-cronometru: fiecare an petrecut la facultate e un an pierdut într-o lume în care AI-ul evoluează exponențial.

Diplomele, tot mai irelevante într-o economie automatizată

Pe lângă temerile existențiale, un alt motiv major pentru aceste decizii este presiunea economică. Într-un raport comandat de Departamentul de Stat al SUA în 2024, se estima că AGI ar putea cauza o „extincție profesională” pentru milioane de angajați, în special în rândul celor cu joburi de birou. CEO-ul companiei Anthropic a avertizat că, în doar câțiva ani, jumătate dintre locurile de muncă de nivel entry ar putea fi eliminate.

Mulți studenți se tem că vor absolvi doar pentru a descoperi că piața muncii nu mai are loc pentru ei. Un sondaj realizat la Harvard a arătat că peste jumătate dintre respondenți sunt îngrijorați că inteligența artificială le va distruge perspectivele profesionale înainte de a-și începe cariera.

Nikola Jurković, absolvent al Harvardului și fost lider al grupului pentru siguranța AGI din campus, crede că AGI ar putea apărea în următorii patru ani, iar automatizarea completă a economiei ar putea urma la scurt timp. Pentru unii, această estimare este un semnal clar că timpul investit într-o diplomă riscă să fie o risipă.

Deși unii experți rămân sceptici – precum Gary Marcus de la NYU, care consideră improbabilă apariția AGI în următorii cinci ani –, tinerii nu mai vor să aștepte. Preferă să acționeze acum, lansând startup-uri, alăturându-se laboratoarelor de cercetare sau lucrând în organizații non-profit dedicate siguranței AI.

Blair recunoaște că abandonul facultății nu este pentru oricine: „Este o decizie grea și solicitantă. O recomand doar celor extrem de rezistenți, care simt că au fost deja suficient pregătiți de facultate ca să se descurce în lumea reală.”