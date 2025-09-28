Structuri uriașe descoperite sub mare în largul Egiptului ar putea deschide drumul spre mormântul Cleopatrei

Arheologi egipteni și internaționali au identificat, în largul coastei mediteraneene a Egiptului, urmele unui port antic scufundat, cu rânduri de structuri masive, podele lustruite, ancore și amfore datate în epoca Cleopatrei. Descoperirea alimentează ipoteza că templul Taposiris Magna, situat la vest de Alexandria, ar fi fost legat de un complex portuar folosit în Antichitate, posibil relevant pentru căutarea mormântului reginei. Anunțul a fost făcut pe 18 septembrie de Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt și prezentat pe larg de National Geographic.

Ce s-a găsit sub apă în largul Egiptului

Echipa a cartografiat un peisaj scufundat în care se disting aliniamente de construcții înalte de peste 6 metri, fragmente de coloane, blocuri cimentate, suprafețe pavate, precum și ancore de piatră și metal și amfore de mari dimensiuni. Indiciile sugerează un port intern protejat de recife, conectat direct la Marea Mediterană, neconsemnat în sursele antice, dar activ în timpul perioadei ptolemeice.

Datarea artefactelor și contextul geologic indică faptul că linia țărmului din Antichitate se afla cu aproximativ 4 kilometri mai spre larg decât astăzi, ceea ce explică scufundarea treptată a zonei în urma cutremurelor, tasării terenului și creșterii nivelului mării. Această reconfigurare a coastei ar fi putut acoperi instalații portuare întregi, conservându-le sub nisip și corali timp de două milenii, notează CNN.

Taposiris Magna și pista către Cleopatra

În 2022, la 13 metri sub ruinele templului Taposiris Magna a fost găsit un tunel de circa 1,3 kilometri, parțial inundat, orientat către mare. Corelarea acestui tunel cu noul sit subacvatic întărește ideea unui complex integrat templu–port, activ în epoca Cleopatrei, nu doar ca centru religios, ci și ca nod maritim pentru schimburi și ritualuri.

Arheoloaga Kathleen Martínez, alături de oceanograful Bob Ballard, susține ipoteza că Taposiris Magna ar fi putut fi locul de înmormântare al Cleopatrei VII, posibil împreună cu generalul roman Marcus Antonius. Argumentele invocate includ dedicarea templului către zeița Isis, asociată cu regina, precum și descoperiri anterioare din incintă: sute de monede cu efigia Cleopatrei, obiecte rituale și fundații care atestă construcții succesive în secolele II–I î.Hr.

Entuziasm științific, dar și scepticism

Deși noul port oferă un „verigă lipsă” în peisajul maritim al epocii ptolemeice, comunitatea științifică rămâne prudentă: nu există încă dovezi directe că mormântul reginei se află la Taposiris Magna. Mai mulți specialiști consideră mai probabilă înhumarea în necropola regală a Alexandriei, astăzi parțial scufundată. Eforturile actuale adaugă însă context arheologic solid în jurul pistei Taposiris.

În același timp, ministerul egiptean subliniază valoarea descoperirii pentru arheologia maritimă, evidențiind rolul strategic al coastelor Egiptului în rețelele comerciale și religioase ale lumii antice. Chiar dacă legătura cu Cleopatra va necesita confirmări, portul scufundat completează harta economică și rituală a regiunii.

Ce urmează în săpături

Urmează o campanie de trei luni de prelevare de probe, analize tipologice și datare pentru materialele scoase la lumină sub apă (ceramică, ancore, fragmente arhitectonice), coroborate cu investigații pe uscat în jurul templului. Rezultatele vor fi utilizate pentru a reconstrui funcționarea portului și fluxurile sale – comerciale și rituale – în ultimul secol al Egiptului elenistic.

Descoperirea este prezentată publicului și în documentarul „Cleopatra’s Final Secret”, difuzat de National Geographic și disponibil pe Disney+ și Hulu, care documentează atât pista tunelului, cât și munca de scufundare la situl portuar. Popularizarea riguroasă poate accelera colaborările și finanțarea necesare pentru a lămuri misterul funerar al celei mai faimoase regine a Egiptului.

De ce contează această piesă lipsă

Identificarea unui port operațional în epoca Cleopatrei lângă Taposiris Magna schimbă scara la care înțelegem templul: dintr-un sanctuar izolat într-un nod religios–maritim, capabil să primească bunuri, persoane și culte. Într-un astfel de cadru, un ritual funerar regal și o înhumare discretă ar fi fost logistic posibile, deși neconfirmate deocamdată.

Pe scurt, pista Taposiris se consolidează pe baze arheologice – port, tunel, artefacte din epoca Cleopatrei – dar transformarea acestei povești într-un „verdict” depinde de descoperiri directe: o cameră funerară, inscripții sau depozite asociate explicit reginei. Până atunci, cercetarea rămâne o cursă contra timpului și a mării, între entuziasm și prudență metodologică.