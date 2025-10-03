Ultima ora
Știi că merită: 3 gustări ca la mama acasă, cu ingrediente locale din Lidl

Până duminică, 05 octombrie, în toate magazinele Lidl din țară găsești produse care te vor inspira să gătești ca la mama acasă

Gustul autentic de acasă are un farmec aparte și aduce cu sine amintiri de familie, mese împreună și momente simple care contează. Lidl aduce aceste experiențe în casa ta prin produsele din gama Cămara Noastră, realizate în România, cu ingrediente locale și rețete tradiționale, pe care le poți savura ca atare sau le poți transforma acasă în gustări autentice. Știi că merită să alegi zilnic prospețimea și calitatea Cămara Noastră, pentru gustul românesc autentic, la prețuri accesibile, pe care le găsești în magazinele Lidl.

Până duminică, 05 octombrie, în toate magazinele Lidl din țară găsești produse care te vor inspira să gătești ca la mama acasă, toate la cea mai înaltă calitate:

  • Smântână de Ibănești, 35% grăsime, 500 g, la 15,69 lei/bucată, perfectă pentru a prepara acasă cornulețe pufoase și aromate, care să aducă gustul copilăriei în fiecare dimineață alături de cafeaua ta sau ceaiul tău preferat.
  • Pentru gustările sărate, Telemeaua de Ibănești, D.O.P., 38% grăsime, 400 g, la 19,99 lei/bucată, poate fi folosită pentru sărățele crocante, ideale pentru pachețelul copiilor sau pentru momentele în care vrei să îți răsfeți familia cu o gustare tradițională.
  • Iar pentru desert sau micile plăceri de acasă, Urda de Ibănești, 500 g, la 10,99 lei/bucată, combinată cu fructe sau cu mărar proaspăt, te ajută să prepari plăcinte aromate, care aduc pe masă savoarea gusturilor autentice românești.

Fie că alegi să transformi acasă Smântâna, Telemeaua sau Urda de Ibănești în cornulețe, sărățele sau plăcinte, gama Cămara Noastră din Lidl aduce prospețimea și calitatea care contează. Iar când alegi aceste produse românești, știi că merită – pentru gust autentic, ingrediente locale și prețuri de neratat, în fiecare zi.

Vezi și:
Unde sunt făcute produsele din pește „Cămara Noastră” de la Lidl? Compania are o tradiţie de peste 100 de ani

Articol susținut de Lidl

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
