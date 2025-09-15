Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 10:35
de Iulia Kelt

Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici

TEHNOLOGIE
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Cum ștergi datele corect / Foto: Varese Secure

Odată cu apropierea finalului perioadei de suport pentru Windows 10 și cu tot mai multe firme care își înlocuiesc echipamentele achiziționate în perioada pandemiei, apare o problemă adesea ignorată: ce se întâmplă cu datele de pe dispozitivele scoase din uz.

O simplă resetare a sistemului nu este suficientă, iar neglijența în procesul de ștergere sau distrugere a informațiilor poate atrage amenzi de milioane și procese costisitoare.

Amenzi uriașe pentru distrugerea incorectă a datelor

Un exemplu notoriu este cazul Morgan Stanley Smith Barney, amendată în 2022 cu 35 de milioane de dolari de către SEC, după ce mii de hard diskuri conținând date sensibile ale clienților au ajuns pe piață fără a fi șterse corespunzător, scrie The Register.

Vezi și:
95% dintre proiectele de AI generativ în companii eșuează, conform unui studiu: Cum se explică fenomenul?
Despre agenții AI în companii – Exploitul „Zero-Click” duce la riscuri colosale de securitate, conform experților

În total, compania a plătit peste 150 de milioane de dolari în amenzi și despăgubiri. Incidentul a demonstrat că externalizarea procesului către firme nepregătite nu absolvă organizațiile de responsabilitate.

Specialiștii avertizează că multe companii cad în capcana reducerii costurilor și aleg furnizori care oferă servicii de distrugere „gratuită” în schimbul echipamentelor vechi. În realitate, lipsa de control și verificare poate transforma această decizie într-un dezastru financiar și reputațional.

Cum arată o distrugere corectă a datelor

Standardele internaționale, precum NIST 800-88, stabilesc trei metode principale de eliminare a informațiilor:

  • Clear – rescrierea datelor sau resetarea la setările din fabrică; insuficientă pentru protecția completă.
  • Purge – utilizarea unor tehnici avansate de ștergere securizată, care fac extrem de dificilă recuperarea datelor.
  • Destroy – distrugerea fizică a mediilor de stocare, prin mărunțire sau incinerare, metodă costisitoare și poluantă.

Companiile de profil folosesc echipamente dedicate, camere securizate, audituri interne și certificate de distrugere care dovedesc conformitatea procesului.

Costurile variază între câțiva dolari și 15 dolari per unitate, dar pot crește în funcție de tipul de serviciu și nivelul de siguranță solicitat.

Deși există software-uri precum BitRaser, care oferă ștergere conform standardelor și generează rapoarte de audit, responsabilitatea rămâne la nivelul companiei care face procesul. În lipsa unor dovezi clare, buna-credință nu este suficientă pentru a evita sancțiunile.

Riscurile ignorării și ce soluții practice există

În domenii sensibile precum sănătatea, finanțele sau administrația publică, legislația obligă companiile să distrugă datele personale atunci când nu mai sunt necesare. Regulile HIPAA, Safeguard Rule sau GDPR impun amenzi severe pentru încălcări.

Mari producători precum Dell și HP au implementat programe de colectare și reciclare, prin care firmele pot primi chiar bani pentru echipamentele returnate, cu garanția ștergerii securizate a datelor.

În același timp, aceste soluții sprijină obiectivele de sustenabilitate, prin reutilizarea componentelor și reducerea amprentei de carbon.

În 2025, ștergerea corectă a datelor nu mai este o opțiune, ci o obligație strategică. Orice neglijență poate transforma echipamentele vechi într-un punct vulnerabil major și într-o sursă de pierderi financiare greu de recuperat.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei
ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Playtech Știri
Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie. Cine trebuie să fie precaut în următoarele zile?
Playtech Știri
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...