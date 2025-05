Ștefan Bănică Jr a dezvăluit cu cine va vota în turul doi: “Aleg între un rău mare și unul mai mic”

Actorul și cântărețul Ştefan Bănică Jr a anunţat vineri, 16 mai 2025, pe Facebook, că va vota în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale pentru Nicușor Dan, candidatul independent. Artistul subliniază că a votat neîntrerupt în ultimii 35 de ani şi consideră participarea la vot o datorie civică esenţială. Bănică îşi motivează opţiunea prin dorinţa de a menţine România pe traiectoria europeană.

În urmă cu puțin timp, Ştefan Bănică Jr a anunțat clar că, în turul doi de duminică, îşi va exercita votul în favoarea lui Nicușor Dan. Alegerea sa este motivată de respingerea agresivității, a inculturii și a incoerenței politice, pe care le asociază contracandidatului independent.

”Ca cetățean, am datoria să votez. Și așa am făcut de fiecare dată în ultimii 35 de ani, chiar dacă am fost de multe ori dezamăgit de alegerile pe care le-am făcut, încercând să aleg între un rău mai mare și unul mai mic.

Probabil, ca mulți dintre voi. Și de aceea înțeleg neîncrederea pe care mulți români o au față de clasa politică”, a precizat Ştefan Bănică Jr. în postarea sa.